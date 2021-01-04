8 вещей, которые мы часто видим, но не в курсе, для чего они придуманы

1. Петельки на милитари-ботинках

Нет, это не украшение и не просто ярлычок-лейбл.

2. Диск внутри пробок бутылок от минеральной воды

Зачем же этот диск? / Фото: yandex.ru

3. Отверстие с заслонкой на пылесосной тубе

Нет, это не для того, чтобы уменьшить тягу.

4. Загадочный выступающий шуруп на стыке створок стеклопакета

Что за загадочный шуруп?

5. Выпуклые черточки на двух клавишах клавиатуры

Для чего эти выпуклые черточки? / Фото: bureau.ru

6. Рельефная поверхность ватного диска

Поверхности ватного диска неспроста разные.

7. Поролоновый набалдашник на микрофоне

Поролон - не украшение. / Фото: perfeo.ru

8. Дырочка на палочке от чупа-чупса

В детстве мы задавались вопросом, для чего эта дырочка. / Фото: likeyou.io