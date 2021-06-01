8 верных способов, как увеличить высоту потолка, не прибегая к помощи отбойного молотка

Как вы представляете себе идеальную квартиру, в которую хочется возвращаться? Наверное, она должна быть стильной, уютной, просторной и обязательно с высокими потолками? К сожалению, сейчас мало кто так строит – в стандартном жилье высота потолков обычно не превышает двух с половиной метров. Однако это не повод расстраиваться. Мы предлагаем несколько идей, как обмануть зрение и создать иллюзию высоты при помощи краски, грамотного освещения и правильно подобранной мебели.

Для начала следует понять, что низкий потолок не является наказанием. Наоборот, он имеет большое количество преимуществ. Так, например, комнаты с высокими потолками сложно обогреть и устроить хорошую звукоизоляцию, часто возникают проблемы с циркуляцией воздуха, а расходы на покраску, декоративную отделку и шторы увеличиваются в несколько раз. А попробуйте еще поменять лампочку в подобных помещениях – без высокой стремянки точно не получится обойтись! То ли дело квартиры с высотой потолков около двух с половиной метров – там понадобится всего лишь встать на стул. А еще такие комнаты намного уютнее, теплее и эргономичнее. Что же касается вопроса корректировки высоты, то существует множество интерьерных хитростей, которые помогут решить проблему.

Идея 1: Зеркала для увеличения пространства

Зеркальный шкаф-купе визуально увеличит прихожую.

Многие люди привыкли думать, что единственной задачей, которую выполняет зеркало, является демонстрация их отражения. Однако на самом деле оно способно принести намного больше пользы, в частности скрыть многие несовершенства интерьера и планировки. Так, с помощью зеркала вы сможете визуально увеличить пространство и добавить потолку необходимой высоты. Для этого установите в комнате шкаф-купе с зеркальными фасадами или разместите зеркало в полный рост.

На заметку: Еще один способ добавить интерьеру глубины и отвлечь взгляд от потолка – покрыть пол лаком. Но здесь очень важно не переборщить – пусть блестит только одна поверхность: стена, потолок или пол.

Идея 2: Лаконичное освещение

Массивная люстра будет скрадывать высоту потолка

Если в комнате присутствует объемная люстра на низком подвесе, приготовьтесь к тому, что потолок будет выглядеть визуально ниже, а высокие члены семьи будут постоянно задевать ее головой. Намного лучше будут смотреться лаконичные модели, которые плотно прилегают к потолку и совпадают с ним по цвету. Хороший вариант – люстры-таблетки. Не перегрузит помещение и встроенное освещение – взгляд свободно будет проходить сквозь комнату, ни за что не цепляясь, плюс появится ощущение простора над головой. Визуально раздвинуть границы помещения получится при помощи точечных светильников или светодиодной подсветки, расположенной по периметру комнаты. Не забывайте про возможности локального освещения – активно используйте торшеры, бра, ночники и другие осветительные приборы, свет которых направлен вверх.

Идея 3: Светлый потолок

Потолок должен быть светлее стен или в тон с ними

Универсальным решением для квартиры с невысокими потолками станет покраска в белый цвет. У холодных светлых оттенков есть одна любопытная способность – они зрительно отдаляют поверхности и увеличивают пространство. Эффект усилит использование глянцевой и полуглянцевой краски. Можете пойти еще дальше и покрасить стены с потолком в один тон. Этот простой, но эффективный прием размоет границы перехода из одной плоскости в другую и немного увеличит имеющуюся площадь. Какой бы вариант вы в итоге не выбрали, помните одно: потолок обязательно должен быть светлее стен, иначе нужного результата добиться не получится.

Идея 4: Мебель ниже обычного

Выбирайте «приземленную» мебель для гостиной

Одним из самых простых способов визуально приподнять потолок, является «прижать» к полу всю мебель, которая находится в комнате. Поэтому отправляясь в магазин, сразу обозначьте продавцу, что вы нуждаетесь в низких предметах интерьера на японский манер. Кстати, вы вполне можете обустроить все комнаты в таком стиле: положить на пол подушки для сидения, поставить по центру комнаты журнальный столик, который можно использовать в качестве обеденного, и так далее. Здорово, если из окон комнаты открывается прекрасный вид – в этом случае невысокая мебель лишь усилит ощущение простора.

Идея 5: Просторная комната без массивной мебели

В комнате должно быть только все самое необходимое.

Помещение с невысокими потолками очень важно не перегружать и поддерживать в нем визуальный порядок. Когда будете заниматься оформлением комнаты, учтите, что нагромождение мебели и декора точно не будет играть вам на руку – каждый лишний предмет только усилит ощущение тесноты. Поэтому интерьер нужно оформлять просто и лаконично, прибегая к принципам минимализма. Спрячьте все предметы, которые вам не нужны под рукой, в ящики или шкафы, а на виду оставьте декор и самые необходимые функциональные вещи.

Идея 6: Высокий дверной проем

Увеличьте дверь цветом или с помощью фрамуги

Весьма гнетущая обстановка получится в том случае, если в комнате сочетаются низкие потолки и низкие двери. К счастью, дверной проем можно слегка приподнять, например, как на фото выше. Также можно использовать стеклянную фрамугу, которая не только визуально приподнимет потолок и сделает помещение более светлым, но также выполнит роль стильного декоративного элемента.

Идея 7: Вертикальный принт

Используйте в качестве принта вертикальные полосы или растительный орнамент

Линии способны в два счета вытянуть пространство вверх и добавить ему несколько дополнительных сантиметров. Однако не стоит увлекаться, иначе есть риск перегрузить помещение. Предлагаем сделать полосатой одну стену – пускай она выступает акцентом. Также можно использовать краску, но в этом случае нужно, чтобы оттенки были спокойными, а полосы в меру широкими. Если же вы остановитесь на яркой цветовой гамме, глаза будут быстро уставать и болеть. Не ограничивайте свой выбор линиями – можно выбрать что-то другое, главное, чтобы рисунок был направлен вертикально.

Идея 8: Длинные шторы до пола

Вертикальные складки на шторах визуально приподнимут потолок

Дополнительную вертикаль может создать не только рисунок на стене, но также светлые шторы. Вертикальные складки на материале визуально приподнимут потолок, но лишь в том случае, если текстиль будет доставать до пола. Еще один способ визуально увеличить высоту – установить профильный карниз, который закрепляется на потолке. Чтобы он не бросался в глаза, спрячьте его за нейтральным молдингом в тон стены.