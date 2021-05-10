Как стать совершенно незаменимым человеком в офисе: 6 составляющих успеха

Скажите честно, вы ведь хотите, чтобы ваш начальник считал вас самым нужным и незаменимым сотрудником в коллективе? Хотите регулярно получать повышение и прибавку к зарплате? При этом вам решительно не нравится, когда кто-то из вашего окружения навязывает другим свои нежизненные советы, как всего этого добиться.









Мы решили обратиться за помощью к экспертам по поиску персонала, а затем скептически взглянуть на данные нам шесть ключевых рекомендаций. Будем надеяться, что наши советы сослужат вам добрую службу. В противном случае, грош цена тем экспертам, что взялись нас консультировать, хотя и этого исключать нельзя.



Так как же заставить ваше начальство поверить, что вы именно тот человек, без которого им никак не обойтись в жизни? Ну ладно, не в жизни, в работе. Вот что говорят наши эксперты:



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Держите нос по ветру

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