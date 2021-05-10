Как стать совершенно незаменимым человеком в офисе: 6 составляющих успеха

Скажите честно, вы ведь хотите, чтобы ваш начальник считал вас самым нужным и незаменимым сотрудником в коллективе? Хотите регулярно получать повышение и прибавку к зарплате? При этом вам решительно не нравится, когда кто-то из вашего окружения навязывает другим свои нежизненные советы, как всего этого добиться.
Мы решили обратиться за помощью к экспертам по поиску персонала, а затем скептически взглянуть на данные нам шесть ключевых рекомендаций. Будем надеяться, что наши советы сослужат вам добрую службу. В противном случае, грош цена тем экспертам, что взялись нас консультировать, хотя и этого исключать нельзя.
Так как же заставить ваше начальство поверить, что вы именно тот человек, без которого им никак не обойтись в жизни? Ну ладно, не в жизни, в работе. Вот что говорят наши эксперты:
Станьте специалистом в своём деле
Это вполне закономерно. Если вы в состоянии создать что-то редкое, что никто другой кроме вас сделать не сумеет, или, например, вы настолько компетентны в своей области, что знаете о данном предмете гораздо больше других, у вас есть шанс стать так называемым гуру. Небольшая проблема заключается в том, что со временем такой специалист может легко очутиться в положении актёра мыльной оперы. Вам придётся изо дня в день играть одну и ту же однотипную роль. И когда-нибудь эта роль рискует оказаться единственным занятием, на которое вы будете способны.
Заявите о себе
Эксперты часто советуют «карьеристам» налаживать деловые контакты всегда и везде до тех пор, пока это вообще возможно. Вы, конечно, уже замечали таких людей на крупных рабочих встречах и конференциях. Рискуя показаться назойливыми, они методично обходят всех влиятельных приглашенных, пытаясь подружиться с ними или, по крайней мере, запомниться. Если вы собираетесь вести себя аналогичным образом, постарайтесь делать это как можно естественнее, хотя это совсем не просто, вероятно, даже невозможно.
Принесите компании прибыль
Выступите с новой инициативой, которая принесёт компании прибыль. Конечно, это может стать причиной увольнения некоторых из ваших коллег. Но не стоит обращать внимание на такие пустяки, ведь сейчас речь идёт о вас, о ваших жизненных стремлениях, комфорте и личных запросах. Вам просто необходим банковский счёт, чтобы всё это финансировать. К сожалению, даже авторы самых чудесных инициатив не всегда добивались заслуженного признания, на которое рассчитывали. История бизнеса знает немало примеров, когда сотрудники, заработавшие хорошие деньги для компании, были уволены просто потому, что не были «своими» людьми.
Больше энтузиазма
Согласно мнению экспертов, энтузиазм в работе позволяет человеку стать решительнее и смелее. Но во всех ли случаях это утверждение является верным? Настоящие энтузиасты иногда так любят свою работу и так увлечены своим делом, что даже не обращают внимания на перемены, происходящие в компании. Пока их коллеги плетут сложные интриги, чтобы оказаться на самых незаменимых ролях, они, энтузиасты, рано или поздно оказываются вполне заменяемыми.
Держите нос по ветру
Эксперты советуют всем работающим людям постоянно совершенствовать профессиональные навыки и знания, чтобы как можно дольше оставаться востребованными на рынке труда, а также поддерживать хорошие деловые отношения с коллегами по работе. В этом, безусловно, есть смысл. Но важнее хороших отношений с коллегами могут быть только хорошие отношения с начальством, а также с авторитетными людьми, влияющими на принятие судьбоносных для вас решений. Правда, влиятельные люди частенько оказываются довольно жёсткими в обращении, заботящимися лишь о собственных интересах и не всегда надёжными.
Не опускайте голову
Это всего-навсего означает, что и физически, и морально, и эмоционально вы не должны позволять себе смотреть в пол. В какой-то момент это может оказаться неудобным, например, если вы работаете на стройплощадке и вам нужно нагнуться, чтобы не удариться головой. Однако, когда вы утром открываете дверь в офис или когда расстаётесь с коллегами в конце рабочего дня, а также когда заходите в кабинет к руководству, держите голову прямо. Сослуживцы будут думать о вас, что вы целеустремлённы и уверены в себе, хотя кто-то, возможно, решит, что у вас шейный остеохондроз.
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