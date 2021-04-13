Из-за чего корабли притягиваются друг к другу, когда плывут рядом

Для многих станет открытием, однако два судна, идущих прямо по параллельным курсам, не могут просто так взять и пройти борт о борт. В действительности сделать подобное крайне сложно, так как прохождение двух судов рядом (особенно больших) сопровождается взаимным притягиванием. И виной тому отнюдь не любовь, как можно догадаться. В чем же заключается причина столь загадочного явления?
Суда притягиваются друг к другу. |Фото: pixabay.com.
Почему проходящие рядом друг с другом корабли – притягиваются? Главным виновником тому является динамика потоков жидкости, которая может в том числе творить и вот такие чудеса. Для человека, слабо знакомого с вопросом, подобный инцидент может показаться удивительным. Однако на самом деле объяснить данное явление не так уж сложно. Достаточно обратиться за помощью к старой-доброй гидродинамике.
Объясняется все законами гидродинамики. |Фото: goodfon.ru.
Притяжение друг к другу проходящих рядом судов объясняется законом Бернулли, который устанавливает зависимость между давлением жидкости и скоростью стационарного потока. Суть закона заключается в том, что если вдоль линии тока жидкости возникает точка роста давления, то скорость течения убывает. Соответственно, если давление падает, то скорость течения жидкости увеличивается.
Как все это работает на практике? Когда два судна проходят рядом друг с другом, то скорость потока воды между ними возрастает, в результате чего уменьшается давление на соответствующие «внутренние» стенки бортов (направленные друг к другу) кораблей. При этом давление на «внешние» стенки боров остается прежним. В результате возникает резонанс, который начинает толкать суда ближе друг к другу.
Суда меняют давление воды вокруг себя. |Фото: wallhere.com.
Скорость сближения судов в этом случае будет зависеть от их размеров. Притяжение будет тем сильнее, чем больше разница в габаритах. Поэтому мелким судам нельзя проходить слишком близко к большим. Второй важный фактор – скорость движения судов по своему курсу. Чем выше скорость, тем ниже давление между судами и тем выше сила потоков жидкости их сближающей. Третий фактор – начальная дистанция. Чем ближе суда будут с самого начала, тем сильнее они будут притягиваться.
Все зависит от размеров кораблей и скорости. ¦Фото: oboi7.com.
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