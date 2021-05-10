Когда подкармливать рассаду нельзя

Любой дачник знает: чтобы растения, в том числе и рассада, лучше росли, их нужно регулярно подкармливать. Однако когда дело касается рассады, с подкормками нужно быть очень осторожным, т.к. случается, что удобрения приносят рассаде вред, а не пользу.

Иногда подкормки следует вовсе прекратить. Расскажем о трех основных ситуациях, когда рассаду нужно посадить на «голодный паек».



Ситуация 1. Плодородный грунт

Ситуация 2. Рассада жирует

Ситуация 3. Много времени до высадки рассады на постоянное место

В первую очередь на количество подкормок влияет качество грунта, в котором растет ваша рассада. Если вы посеяли семена в землю, которую взяли на собственном огороде, и знаете, что подкормок вы туда давно не вносили, то в таком истощенном грунте без дополнительных доз удобрений рассада будет расти медленно.А вот если вы посеяли семена в профессиональный грунт, и на пакете указано, что в составе уже есть удобрения, то с дополнительными подкормками лучше повременить. Количества питательных веществ, которыми обогащают покупную почву, молодым растениям хватает на первые несколько недель жизни.Приобретая в магазине готовый грунт, обязательно обращайте внимание на то, для каких растений он предназначен. Лучший вариант – покупать почву, предназначенную специально для рассады. Это легкий грунт с необходимым именно молодым растениям набором макро- и микроэлементов.Первое внесение удобрений в покупную землю обычно проводят после пикировки. Причем и здесь торопиться не стоит, т.к. распикированные растения вначале наращивают корневую систему. И только потом, дней через 10-14, когда начнется активный рост зеленой массы, рассаду можно подкормить первый раз.Все дачники мечтают видеть свою рассаду здоровой, с крепкими толстыми стеблями и листьями насыщенного зеленого цвета. Однако не все так однозначно. Часто этот радующий глаз вид растений говорит о том, что рассада «жирует». Такие, к примеру, помидоры или перцы будут усиленно наращивать зеленую массу и восхищать вас своим внешним видом, однако плодов на жирующих кустах либо совсем не появится, либо их будет до обидного мало.Почему рассада начинает жировать? Причина чаще всего в избытке подкормок, особенно азота. Перекормленные азотом растения выглядят очень мощными и здоровыми, однако в действительности они сильнее подвержены различным заболеваниям и поражению насекомыми-вредителями. Кроме того, период плодоношения у них (если вы вообще дождетесь плодов) наступает позже.Что же делать? В первую очередь у жирующей рассады из рациона следует убрать все удобрения, особенно азотные. Затем, когда подкормки возобновятся, нужно очень внимательно следовать инструкции и ни в коем случае не увеличивать дозировку, указанную на упаковке препарата. И, наконец, для рассады желательно применять удобрения, рассчитанные на потребности сеянцев, а не взрослых растений.И наконец, расскажем про третью ситуацию, когда любые подкормки рассады следует прекратить. Это случается тогда, когда рассада уже выросла, окрепла и готова к высадке на постоянное место, а воздух за окном все еще не прогрелся до нужной температуры. В этом случае ваша задача – задержать развитие сеянцев на несколько недель, до наступления благоприятных погодных условий. Каким образом это можно сделать?Переставьте ящики с рассадой в прохладное (но с температурой не ниже 15-18°С!) место. Это может быть застекленный балкон либо наиболее отдаленный от батареи угол комнаты.Прекратите любые подкормки рассады.Сократите количество поливов: поливайте рассаду небольшим количеством воды и только тогда, когда подсохнет верхний слой почвы.Установите над сеянцами дополнительное освещение: это может быть как специальная фитолампа, так и обычный светодиодный или люминесцентный светильник. Чтобы рассада не вытягивалась (т.е. не росла вверх), в течение суток растениям необходимо не менее 10 часов света.Попав в подобные условия, рассада не только замедляет свой рост, но и закаляется. Прошедшие такую закалку растения легче переносят высадку в открытый грунт и быстрее восстанавливаются после этой процедуры.А что делать, если ваша рассада страдает не от избытка, а от недостатка питательных элементов? Об этом мы подробно писали ранее.