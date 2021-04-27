Известные кинокадры, которые были позаимствованы у знаменитых шедевров живописи

Мы хотим предложить вам что-то вроде взрослой версии знаменитой детской игры «найди 10 отличий». Режиссёр и фотограф Вугар Эфенди сравнил знакомые всем кадры известных фильмов со знаменитыми картинами. И оказалось, что вторые явно оказали влияние на создание первых. Свой проект Эфенди назвал «Когда кино встречается с живописью».







Картина «Малая купальщица, интерьер гарема» (1828) французского художника Жана Огюста Доминика Энгра и кадр из фильма «Страсть» (1982) Жан-Люка Годара







Картина французского живописца Жана Ипполита Фландрена «Юноша, сидящий на берегу моря» (1836) и кадр из фильма «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсон







Работа американского фотореалиста Джона Качере «Ютта» и кадр из фильма Софии Копполы «Трудности перевода» (2003)







Картина немецкого художника-экспрессиониста Отто Дикса «Портрет журналистки Сильвии фон Харден» (1926) и кадр из фильма «Кабаре» (1972) Боба Фосса







Картина художника-авангардиста Марка Шагала «Над городом» (1918) и кадр из фильма Джонатана Глейзера «Сексуальная тварь» (2000)







Картина Жака Луи Давида «Наполеон пересекает Альпы в Сен-Бернар Пасс» (1801) и кадр из фильма «Мария-Антуанетта» (2006) Софии Копполы







Картина норвежского художника-фигуративиста Одда Нердрума «Рассвет» (1989) и кадр из фильма Тарсема Сингха «Клетка» (2000)







Картина американского художника Гранта Вуда «Молодая кукуруза» (1931) и кадр из фильма Воображариум доктора Парнаса (2009)







Картина французского художника Жак Луи Давида «Смерть Марата» (1793) и фильм Александра Пэйна «О Шмидте» (2002)







Портрет английского живописца Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом» (1770) и «Джанго освобождённый» (2012) Квентина Тарантино







Картина «Тихий» (1967) американского художника Алекса Колвилла и кадр из фильма «Схватка» (1995) Майкла Манна







Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и кадр из комедийного кинофильма Пола Томаса Андерсона «Врождённый порок» (2014)



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