8 самых провальных дизайнерских идей домашнего интерьера, которые не стоит повторять

Хороший дизайн - это нахождение того очень тонкого, но приятного баланса между формой и функциональностью. Многое, безусловно, зависит от того, что именно вы желаете получить на выходе. Есть одно золотое правило - сохранять простоту дизайна. Он должен быть прежде всего понятным, максимально практичным и, естественно, чрезвычайно эстетичным. Некоторые люди считают, что им не нужны все эти скучные правила. Долой все ограничения! Далее в обзоре самые безумные и странные дизайнерские идеи.
Плохой дизайн домашнего интерьера - это то, от чего реально нужно практиковать социальное дистанцирование. Но нельзя отрицать того, что он может быть весьма весёлым... Конечно, веселье продлится ровно до того момента, пока дело не коснётся вашего дома!
1. Законы физики? Нет не слышали!
И вверх по сливу потечёт вода...
Над чужими ужасными интерьерами можно и посмеяться. В этой подборке самые забавные, достойные фейспалма неудачи в дизайне интерьера, которые доказывают, что здравый смысл на самом деле довольно редкое явление.
2. Ковролин придаёт интерьеру уют, не правда ли?
На стенах уборной ковролин.
Дизайнер Дитер Рамс - один из самых ярких экспертов по дизайну интерьера в мире. Ещё в 1970-х он сказал, что мир полон «непонятной путаницы форм, цветов и шумов». После он сформулировал главные десять принципов хорошего дизайна. Это вневременные правила, которые сейчас всё так же актуальны, как и тогда.
3. О чём интересно думал дизайнер этих кухонь?
Глядя на эту фотографию, не покидает мысль о том, что с этой раковиной?
Кухня, сделанная производителем диванов.
Для Рамса хороший дизайн должен быть инновационным, но при этом практичным и функциональным. Нельзя жертвовать формой ради функции или наоборот. Это должно быть разумное сочетание того и другого.
4. Голова начинает кружится даже от фотографии!
Как здесь не упасть?
В наше время возможности для инноваций невероятно широки. Высокий уровень технологического развития открыл бесконечные новые возможности для новаторского дизайна. Главное, чтобы инновации не были самоцелью. Конечный результат должен быть понятен без объяснений. Всегда есть риск перемудрить и создать путаницу.
5. Самое главное место в доме
Всемогущий туалетный трон.
Входная дверь открывает прекрасный вид на самое главное в доме.
Именитый дизайнер утверждает, что хороший дизайн честен, долговечен, безопасен для окружающей среды. Кроме того он универсален.
Это, наверное, очень удобно.
Важно также соблюсти психологический комфорт и эстетику. Дизайн не должен отвлекать от главного.
Всё, что здесь ещё нужно, - это музыкальный автомат и фонтанчик с содовой.
Эстетика очень важна, особенно в вещах, которые мы используем каждый день. Это влияет на наше настроение, нашу личность и даже благополучие. Красота там, где всё сделано качественно.
Представьте, что вам нужно вычистить или очистить его.
Есть вещи, которые не являются элементами декора или произведениями искусства. Их дизайн должен быть максимально сдержанным, нейтральным. Человеку нужно пространство для самовыражения.
6. Новое слово в дизайне
Новый стиль кухни.
Вот интересно, как этим пользоваться?
Погоня за модой — плохой советчик. Угнаться всё равно нереально. Хороший дизайн, даже в нашем сегодняшнем мире одноразового использования, никогда не будет выглядеть устаревшим. Никаких произвольных деталей! Аккуратность и внимательность — весьма важные аспекты любого творческого процесса.
7. Когда всего слишком
Почему большое лицо кровоточит, почему... обезьяна... Почему???
Принцип меньше, но лучше позволяет не обременять себя лишними второстепенными вещами. Это помогает не копить ненужные вещи в доме. Избавьтесь от всего лишнего. Назад к чистоте, к простоте! Покажите саму суть.
35 8000 волшебных карт на площади 39 квадратных метров!
О, этот тронный зал!!!
Безусловно, плохой дизайн может быть очень забавным, он привлекает внимание. Более того, ужасный дизайн неизменно продолжает удивлять людей. Иногда начинает казаться, что дно неэстетической бездны уже достигнуто. Но тут всегда появляется нечто, демонстрирующее, что это была лишь верхушка айсберга дурного вкуса.
8. Чтобы жить здесь нужен хороший вестибулярный аппарат
Боль в шее или травма головы просто обеспечена.
Тут нужно заметить, что мир был бы очень скучным местом, если бы всё делалось красиво и с безупречным вкусом.
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