8 самых провальных дизайнерских идей домашнего интерьера, которые не стоит повторять

1. Законы физики? Нет не слышали!

И вверх по сливу потечёт вода...

2. Ковролин придаёт интерьеру уют, не правда ли?

На стенах уборной ковролин.

3. О чём интересно думал дизайнер этих кухонь?

Глядя на эту фотографию, не покидает мысль о том, что с этой раковиной?

Кухня, сделанная производителем диванов.

4. Голова начинает кружится даже от фотографии!

Как здесь не упасть?

5. Самое главное место в доме

Всемогущий туалетный трон.

Входная дверь открывает прекрасный вид на самое главное в доме.

Это, наверное, очень удобно.

Всё, что здесь ещё нужно, - это музыкальный автомат и фонтанчик с содовой.

Представьте, что вам нужно вычистить или очистить его.

6. Новое слово в дизайне

Новый стиль кухни.

Вот интересно, как этим пользоваться?

7. Когда всего слишком

Почему большое лицо кровоточит, почему... обезьяна... Почему???

35 8000 волшебных карт на площади 39 квадратных метров!

О, этот тронный зал!!!

8. Чтобы жить здесь нужен хороший вестибулярный аппарат

Боль в шее или травма головы просто обеспечена.