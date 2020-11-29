Художник создаёт очаровательные шаблоны из картона для селфи на фоне закатов

Джон Маршалл (John Marshall) — писатель и режиссёр, который всегда находится в творческом поиске. Он работает за компьютером долгие часы и находит это чрезвычайно утомительным. Однажды Маршаллу это надоело, он взял большой кусок картона, нарисовал рисунок, вырезал его ножницами и сделал с ним селфи на фоне заходящего солнца. Получилось настолько потрясающе, что Джон стал делать подобные снимки с разными шаблонами регулярно. Его работы всегда поражают юмором и неординарностью Лучшие из них далее в обзоре.
Джон живёт и работает в США. Как признаётся он сам, он обожает делать что-то своими руками. Свои работы Маршалл называет «Селфи на закате».
Некоторые моменты просто невозможно передать словами. Скольжение.
Каждый снимок он сопровождает какой-нибудь остроумной подписью. Все фотографии уникальны. У художника прекрасное чувство юмора. У Джона Маршалла есть целые серии подобных работ, как например, коллекция селфи, посвящённая теме пандемии коронавируса.
Я никогда особо не задумывался об этом ... но сегодня, когда мои братья щебетали о своих любимых червях, а мои сестры клевали клещей из своих перьев, мне пришла в голову мысль, что, возможно, меня удочерили.
Одна из последних остроумных работ Маршалла посвящена трём президентам США. Их легко узнать по силуэтам. Эту фотографию Джон подписал так: «Привет! Кто откусил от моего яблока?», - спросил я трёх президентов: «Я не могу солгать», - сказал Джордж, - Я этого не делал». «Они не зря называют меня «Честный Эйб», - сказал Авраам, - «Я тоже этого не делал». Затем настала очередь Дональда. Он проглотил то, что было у него во рту, и просто сказал: «Обама!»
Селфи с тремя президентами.
Джон Маршалл регулярно публикует свои новые работы в социальных сетях, таких как например Instagram. Его работы могут изображать различные сценки, с сюжетом, как в случае с президентами. Также героями «закатных селфи» могут стать герои мультфильмов, художественных фильмов, различные животные, популярные медийные лица, и даже пришельцы!
Похищение.
Когда вам пообещали экскурсию на природе и это была не шутка.
Невероятный Халк.
Свои необычные фотографии на фоне заката Джон воспринимает лишь в качестве приятного хобби. Свои первые шаблоны он начал создавать больше пяти лет назад.
Тень подумала, что она может перепрыгнуть через каньон. Я не думал, что она сможет это сделать. Потом она попробовала. К сожалению, я был прав.
Художник вспоминает, что он был тогда на острове в штате Мэн. Сидел на берегу и любовался прекрасным закатом. Вдруг ему на глаза попалась брошенная кем-то упаковка от пива. Делать, как говорится, было нечего и Джону пришло в голову вырезать из этой упаковки маску аллигатора. Потом он сделал с этим шаблоном селфи на фоне заходящего солнца.
Для меня было большой честью оказаться в поле, когда вылуплялись горлицы.
Результат впечатлил его самого настолько, что с тех пор Маршалл сделал больше двух сотен селфи с разнообразнейшими силуэтами. Джон говорит, что подобное занятие позволяет наладить отношения с его внутренним ребёнком.
Вы знаете это выражение: «Посмотри, прежде чем прыгать»? Да, может быть, беглый взгляд - неплохая идея.
Солнце заходит около получаса. У Маршалла обычно довольно маленький запас времени для фотографии. Он успевает сделать от пяти до десяти снимков.
Это был один из самых красивых закатов, которые я когда-либо видел, но маленький пингвин на моем плече все время говорил о сардинах, сардинах, сардинах.
Ведь из них нужно выбрать самый удачный, а они не все таковыми будут. Иногда приходится сделать больше фотографий. Это зависит от формы шаблона, выбранного ракурса и других различных нюансов.
Джон уверен, что самое удачное место для фотографий на фоне заката — это любые водоёмы. Нет ничего прекраснее, чем отражённые блестящей водной гладью лучи заходящего солнца и облака.
«Вы великий и могущественный джинн?» «Нет. Извини, любимый. Я уборщица».
Подобные снимки выглядят гораздо эффектнее остальных. Художник выражает надежду, что его работы делают людей хоть немного радостнее и счастливее.
«Посмотри на нас», - сказал я. «Мы заблудились в лесу. Почти темно. В любом случае, чья это была идея отправиться в этот дурацкий поход?». Так подписал Джон Маршалл свой снимок с силуэтом пришельца.
Поход.
Художник вырезал шаблон гигантского робота и сказал, что нет ничего лучше сильного друга, на которого можно опереться в нужный момент. Кто-то, кто просто будет стоять и слушать. Как этот громадный робот.
Железный гигант.
Вы тоже всегда считаете чужую жизнь гораздо более комфортной? Художник решил проверить это. Он сделал снимок с собачьей конурой и заявил, что никогда не чувствовал себя комфортнее.
Собачья будка.
Джона Маршалла расстраивает положение дел в мире на сегодняшний день. Когда насилие и глубокая всеобъемлющая ненависть буквально пылают по всей нашей планете, я предлагаю этот образ в качестве призыва к миру. Я молюсь о том, чтобы каждый ребёнок на этом свете мог вырасти с должным уважением, с равными возможностями и в безопасности.
Мир и любовь.
Удивительная поездка.
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