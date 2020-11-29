Художник создаёт очаровательные шаблоны из картона для селфи на фоне закатов







Джон Маршалл (John Marshall) — писатель и режиссёр, который всегда находится в творческом поиске. Он работает за компьютером долгие часы и находит это чрезвычайно утомительным. Однажды Маршаллу это надоело, он взял большой кусок картона, нарисовал рисунок, вырезал его ножницами и сделал с ним селфи на фоне заходящего солнца. Получилось настолько потрясающе, что Джон стал делать подобные снимки с разными шаблонами регулярно. Его работы всегда поражают юмором и неординарностью Лучшие из них далее в обзоре.



— писатель и режиссёр, который всегда находится в творческом поиске. Он работает за компьютером долгие часы и находит это чрезвычайно утомительным. Однажды Маршаллу это надоело, он взял большой кусок картона, нарисовал рисунок, вырезал его ножницами и сделал с ним селфи на фоне заходящего солнца. Получилось настолько потрясающе, что Джон стал делать подобные снимки с разными шаблонами регулярно. Его работы всегда поражают юмором и неординарностью Лучшие из них далее в обзоре.

Некоторые моменты просто невозможно передать словами. Скольжение.

Я никогда особо не задумывался об этом ... но сегодня, когда мои братья щебетали о своих любимых червях, а мои сестры клевали клещей из своих перьев, мне пришла в голову мысль, что, возможно, меня удочерили.

Селфи с тремя президентами.

Похищение.

Когда вам пообещали экскурсию на природе и это была не шутка.

Невероятный Халк.

Тень подумала, что она может перепрыгнуть через каньон. Я не думал, что она сможет это сделать. Потом она попробовала. К сожалению, я был прав.

Для меня было большой честью оказаться в поле, когда вылуплялись горлицы.

Вы знаете это выражение: «Посмотри, прежде чем прыгать»? Да, может быть, беглый взгляд - неплохая идея.

Это был один из самых красивых закатов, которые я когда-либо видел, но маленький пингвин на моем плече все время говорил о сардинах, сардинах, сардинах.

«Вы великий и могущественный джинн?» «Нет. Извини, любимый. Я уборщица».

Поход.

Железный гигант.

Собачья будка.

Мир и любовь.

Удивительная поездка.