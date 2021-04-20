12 вещей, которые уважающий себя мужчина никогда не наденет

Обычно мужчины надевают что попало и не очень следят за модой. А не помешало бы учить парней с детства, что есть такая одежда, которую с определённого возраста носить нельзя. Ну вот нельзя и всё тут.
Предлагаем вашему вниманию дюжину красноречивых примеров:
Рубашки с явно вспученной талией
Это можно понять, когда вы ещё молоды и донашиваете одежду за старшими братьями, но для взрослого это неприемлемо.
И разумеется, костюмы, скроенные под другое тело
Мужчины в большемерных костюмах расстраивают больше, чем конец «Титаника».
Слишком широкие, длинные и яркие плавки
ЧТО ВЫ В НИХ ТАКОЕ ПРЯЧЕТЕ?!
Эти ужасные калоши
Серьёзно, оставьте их детям.
Футболки с вырезами глубиной с Марианскую впадину
Если вам так не терпится похвастаться своей грудью — ходите обнажённым. Честное слово, это будет смотреться гораздо лучше.
Футболки со «смешными» надписями, от которых никому не смешно
Нет, нам не нужен секс-инструктор.
Семейные трусы, не дотягивающие до шортов
Послушайте, хотите носить шорты — наденьте шорты. Не выпендривайтесь.
Сандалии из античной эпохи сверху на белые носки
Если только вы не путешественник во времени, застрявший в настоящем, откажитесь.
Эти ужасные штаны, обрезанные ниже колена, именуемые «капри»
Побойтесь Бога!
Ремни с заклёпками
Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Их даже эмо уже не носят.
Уж не говоря о ремнях с креплениями для телефона
Вроде бы за пару десятков лет мы уже научились носить устройства в карманах, не?
Остроносые туфли
Запомните простое правило: туфли не должны быть острее ножа.
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