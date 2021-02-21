Зачем в некоторых моделях пиджаков слева на лацкане делается петля

1. Экскурс в историю

Почему такую деталь, как петля на лацкане, можно обнаружить не только на пиджаке, поможет экскурс в историю / Фото: wallsdesk.com

Лацканы появились в 19 веке и с английского переводятся, как кусок или лоскут ткани / Фото: poradumo.com.ua

В современных моделях свое главное предназначение петлицы продолжают делать, хотя они утратили свое предназначение / Фото: mport.ua

2. Какое назначение петли на отвороте пиджака

Многие мужчины используют петлю для того, чтобы носить значки, ордена, бутоньерки / Фото: mir-modnic.ru

К петлице на лацкане шнурком привязывали шляпы, чтобы те не улетели / Фото: meappropriatestyle.com

Некогда полезная деталь стала просто декорацией и используется для крепления цветов, брошей и булавок / Фото: Pinterest

3. Типы петелек на отвороте пиджака

Несмотря на неактуальность петли на лацкане, ее продолжают делать, в некоторых моделях даже по две / Фото: wedwillow.ru