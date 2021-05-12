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Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Попадая в нестандартные ситуации, герои из фильмов всегда находят выход. При этом они и в огне не горят, и в воде не тонут, и в целом справляются со всеми неприятностями очень красиво и эффектно. Находящимся у экрана зрителям отдельные используемые приемы кажутся настолько простыми, что в голову невольно приходит мысль: «окажись я на его месте, поступил бы также».

Но в реальности все совершенно не так, как в кино, и перенятый у любимого героя прием может оказаться не просто бесполезен, но и причинить вред здоровью. Даже окажись вы в заварушке, один в один напоминающей ту, что приключилась с известным киногероем, не спешите повторять то же, что он делал в фильме. Лучше соберитесь с мыслями и пораскиньте мозгами, что же делать дальше. Удивительные подвиги и хитроумные трюки оставьте киногероям, ведь большинство из них скорее загонят в гроб, чем помогут выжить.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Иммунитет к яду


В фильме «Принцесса-невеста» главный герой Уэстли устраивает со злодеем Виззини интеллектуальную дуэль: ему нужно угадать, в какой из двух кубков подсыпан яд. В финале поединка выясняется, что отравлены были оба бокала, а Уэстли удалось выжить лишь потому, что за многие годы он выработал к яду иммунитет.

В реальности же регулярное употребление небольшого количества яда не даст никакого эффекта, кроме смертельного: токсин будет постепенно разрушать организм или накапливаться в нем, что в конечном итоге может привести к летальному исходу.


Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Тело как щит


Когда герой фильма оказывается, вдруг, в эпицентре перестрелки, чтобы выбраться из нее он прикрывается попавшимся под руку бездыханным телом, после чего герой благополучно покидает поле боя.

Не стоит забывать, что в реальности существуют и такие пули, которые быстро пролетают насквозь тела человека и застревают лишь в последующем препятствии. Если оказаться на их пути с телом для прикрытия, с большой долей вероятности все закончится летальным исходом.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Расправиться со змеей голыми руками


Только неутомимому Жан-Клоду Ван Дамму под силу без всякого оружия, а лишь голыми руками справляться и с полчищами врагов, и со змеей. Вы Ван Дамм? Тогда не нужно махать кулаками при встрече со змеей. В этой ситуации у вас есть только один выход — уносить ноги побыстрее и подальше.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Пережить ядерный взрыв в холодильнике


В киноленте «Индиана Джонс и Королевство xрустального черепа» герой Харрисона Форда спасается от ядерного взрыва в освинцованном холодильнике.

На практике же подобный план действий во время ядерной катастрофы годится лишь для Индианы Джонса. В таком импровизированном укрытии легко оказаться запертым под обломками. Инструкция по выживанию в ядерной войне для гражданского населения рекомендует укрыться в ближайшем наиболее защищенном здании.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Запасной выход с крыши


В попытке убежать от преследователей киногерои всегда оказываются на крыше. Спускаются они с нее так же быстро, как там оказались, прыгая в ближайшие кусты или как нельзя кстати расположенный внизу контейнер, до краев набитый мусором. При падении, разумеется, в самом худшем случае все отделываются легким ушибом.

Если вы будете убегать от злодеев, то поблизости не окажется ни подходящих зарослей, ни мусорных баков. А если и окажется, то, поверьте, приземление в них будет таким, что следующим пунктом вашего маршрута станет ближайший травмпункт, и это еще при удачном приземлении. Запомните: деревья и баки — для киногероев, для всех остальных — лестница!

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Катана — абсолютное оружие


Мечом японских самураев киногерои могут не только расправляться со своими врагами, но и уворачиваться с помощью него от пуль — их они просто-напросто разрубают в воздухе.

Проделать такое в реальности возможно, но только тренированному многие годы бойцу, обладающему завидным везением и скоростью реакции. Для всех остальных смертельный номер действительно окажется смертельным.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Побег через окно


Когда из помещения не представляется возможными выйти через дверь, киногерои выбираются из него через окно. Если за ними в этот момент еще и кто-то гонится, стекло разбивается не каким-нибудь предметом, а собственным телом. Конечно же, все это без порезов и ссадин.

Проделать такой трюк без последствий им удается потому, что окно в фильмах сделано не из обычного, а из сахарного стекла, от которого осколки разлетаются эффектно, но не наносят никакого вреда. Реши вы выйти подобным способом через стандартное окно — без последствий не обойдется.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Самодельный зиплайн


Если герой оказался в ловушке, а с объекта тянется хоть какая-нибудь веревка или провод — у него есть все шансы уйти. Он ловко накинет подручную вещь на кабель и скатится на импровизированном зиплайне вниз.

Получится ли у вас проделать такое и не покалечиться? Скорее всего нет. Даже если это не будет провод под напряжением, велика вероятность того, что он не рассчитан на подобные нагрузки и может не выдержать вес тела человека.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Удар по голове


Будь то злодей или истеричная красотка в беде, герой фильма зачастую не придумывает ничего лучше, как ударить его или ее чем-нибудь тяжелым по голове, дабы нейтрализовать на какое-то время или же просто успокоить таким образом. Оглушенные персонажи приходят в себя уже пару минут спустя, чувствуя лишь небольшое головокружение.

В реальности подобные способы вывести из строя противника закончатся для него минимум сотрясением мозга, в худшем случае — необратимыми травмами мозга и головы.

Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Сквозь пламя


Главный герой на то и главный, поэтому за секунду до взрыва он точно знает в какую сторону и куда надо прыгать. Дверь, окно — будь рядом хоть какой-то проем, он непременно выйдет невредимым из здания.

На практике взрывная волна перемещается быстрее человека. Простому смертному не стоит рассчитывать на то, что увернуться от нее можно, лишь быстро среагировав и прыгнув в сторону.

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Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

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