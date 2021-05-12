Киномифы о выживании, глупые и нелогичные

Попадая в нестандартные ситуации, герои из фильмов всегда находят выход. При этом они и в огне не горят, и в воде не тонут, и в целом справляются со всеми неприятностями очень красиво и эффектно. Находящимся у экрана зрителям отдельные используемые приемы кажутся настолько простыми, что в голову невольно приходит мысль: «окажись я на его месте, поступил бы также».



Но в реальности все совершенно не так, как в кино, и перенятый у любимого героя прием может оказаться не просто бесполезен, но и причинить вред здоровью. Даже окажись вы в заварушке, один в один напоминающей ту, что приключилась с известным киногероем, не спешите повторять то же, что он делал в фильме. Лучше соберитесь с мыслями и пораскиньте мозгами, что же делать дальше. Удивительные подвиги и хитроумные трюки оставьте киногероям, ведь большинство из них скорее загонят в гроб, чем помогут выжить.









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