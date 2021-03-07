Вкус лета: каким был главный квас Советского Союза

Перефразируя персонажа известного отечественного фильма, за чужой счет в СССР все-таки не пили ни язвенники, ни трезвенники. А вот квас за свой счет пила вся страна. Немудрено, что именно квас был одним из самых распространенных и популярных «летних» напитков. За многие десятилетия вокруг отечественного кваса формировалось огромное количество мифов и небылиц.
Квас продавали каждое лето. /Фото: topnewsrussia.ru.
Какие только страшные байки не ходили про отечественный квас, начиная от того, что «дядя Вася видел в бочке вот такую крысу!» и заканчивая тем, что в квасе обитают глисты. Впрочем самый большой шок у людей современных вызывает то, что квас разливался и предлагался гражданам из одних и тех же кружек. На самом деле следует понимать, что санитарные нормы в СССР соблюдались куда жестче и суровее, нежели сейчас. Поэтому ни крыс, ни глистов, ничего другого подобного в баках не было и быть не могло.
За ним становились в очереди. /Фото: smolbattle.ru.
В Советском Союзе, вплоть до его заката, были весьма специфические, но все-таки жесткие понятия и представления об уровне качества продуктов. Именно по этой причине многие из тех, кому все-таки довелось пожить в 1960-1970-е годы, с особой теплотой вспоминают о том, как долго могли прослужить те или иные вещи. Впрочем, с советскими ГОСТами временами доходило и до абсурда.
Самый простой пример – отказ советской легкой промышленности от попыток выпускать джинсы. Джинсы просто были крайне низкокачественным, быстро портящимся и легко протирающимся изделием. Советским специалистам было невдомек, что ажиотаж вокруг американских штанов вовсе не благодаря их удобству, а благодаря эстетическим качествам. Но вернемся к квасу.
Кружки мылись из шланга. /Фото: yandex.com.
В СССР было 4 сорта хлебного кваса и все они должны были соответствовать ГОСТ 6082-53. В стране выпускался сорт московский, кислый, окрошечный, а также кисло-сладкий. Начиналось производство кваса с изготовления бульона из ржи или ячменя – сусла. Производили его на большинстве пивоваренных заводов. После этого сусло разводилось в специальном открытом чане с водой, дрожжами и сахаром. Меньше чем через сутки продукт был готов для разлива в бочки.
Набирали в бидоны. /Фото: kaifolog.ru.
Бочки по 900 литров в летнее время можно было увидеть в каждом городе СССР. Продавали квас, как правило, женщины в белых халатах. К каждой бочке протягивался шланг с водой, который подключался к крану для мытья кружек. Именно так решался вопрос с гигиеной. Кружки просто ополаскивались после питья. Этого вполне достаточно для того, чтобы удалить слюну другого человека. Важно понимать, что никаких консервантов в советском квасе не было, а потому продать его в летнее время нужно было за 1-2 дня. Благо, дефицита желающих хлебнуть кваску не было.
Большая кружка кваса стоила 6 копеек. Стакан кваса – 3 копейки. Можно было также прийти к бочке со своей тарой и набрать напитка домой на разлив. Один литр стоил порядка 12 копеек. Как правило, люди набирали квас в бидоны на 36 копеек.
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