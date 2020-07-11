Уход за розами после цветения

Что делать с розами после цветения? Главные процедуры в этот период – это обрезка и подкормки. Кроме этого, для нормального развития роз необходимо провести рыхление, а также обработать кусты от болезней и насекомых-вредителей. А теперь обо всем по порядку.

Не стоит пренебрегать даже самыми простыми правилами ухода за розами, ведь только в этом случае королева цветов, растущая в вашем саду, будет здоровой и сможет порадовать вас пышным и длительным цветением.



Шаг 1. Обрезка

Шаг 2. Рыхление

Шаг 3. Подкормки

Шаг 4. Защита от болезней

Шаг 5. Борьба с вредителями

После цветения всем сортам роз, особенно тем, что цветут несколько раз за сезон, необходима обрезка. Зачем обрезать розу после цветения?После цветения роза направляет все свои силы на формирование семян. Но вы ведь не собираетесь размножать розу семенами? Значит, увядшие соцветия нужно удалить. После удаления семенной коробочки все питательные вещества пойдут на дальнейшее цветение (оно будет более длительным и обильным) и на развитие куста (его рост и формирование цветочных почек на будущий год).Удаление увядших соцветий также поможет розовому кусту приобрести более опрятный вид и еще несколько месяцев радовать вас если не цветением, то хотя бы своей насыщенной зеленой листвой.После цветения стоит также провести санитарную обрезку: удалить все сломанные, засохшие, плохо развивающиеся побеги.Формированием куста розы можно заниматься не только весной или осенью – цветок прекрасно переносит и летнюю обрезку. Если какой-то побег вырос слишком длинным или появились ветви, растущие внутрь куста либо загущающие его, после цветения удалите их. Куст легко восстановится и продолжит рост.Еще одна важная процедура, которая необходима розе после цветения, – рыхление. Особенно необходимо рыхление в дождливое лето, когда из-за частых и сильных дождей почва покрывается коркой. Из-за нее доступ кислорода к корням растения прекращается и развитие розы затормаживается.Необходимо рыхлить почву и после поливов, особенно в засушливый период. Эта операция не только помогает кислороду проникать в грунт, но и уменьшает испарение влаги из грунта, снижая необходимость в частых поливах.Удерживать влагу можно и с помощью мульчирования. На влажную и рыхлую почву уложите слой мульчи высотой 5-7 см. Некоторые виды мульчи, например древесная кора, не только будут полезными, но и сделают цветочную клумбу более декоративной.После рыхления можно приступать к подкормке – одной из самых важных процедур в уходе за розами. Во время цветения растение израсходовало много питательных веществ – вам нужно пополнить этот запас, чтобы помочь розе восстановить потраченные силы.Лучший вариант – это чередовать корневые и внекорневые подкормки.В качестве внекорневой подкормки используйте раствор золы – источника калия, фосфора, кальция и других нужных растению элементов. Для приготовления подкормки залейте 2 стакана золы 1 литром кипятка, укутайте и оставьте на ночь. Утром процедите, долейте 10 л холодной воды и опрыскайте получившимся удобрением розы.Для роз, цветущих все лето или несколько раз за сезон, необходимы не только калий и фосфор, но и азот, чтобы ускорить рост новых побегов, на которых будут развиваться цветоносы. Для его пополнения подготовьте раствор мочевины: 1 ст. л. разведите в ведре воды.В качестве источника азота можно использовать органическую подкормку. Наполните ведро наполовину любой травой, например сорняками или травой, что осталась после стрижки газона. Добавьте туда литр куриного помета и долейте до верха водой. Поставьте на солнечное место и оставьте там на 1-1,5 недели. После этого разведите с водой в соотношении 1 л настоя на 10 л воды – органическая подкормка для роз готова. Поливайте ею кусты роз после цветения – 4-5 л под один взрослый куст с интервалом в 7-10 дней.Если вы не большой любитель создавать подкормки своими руками, то можете воспользоваться любым комплексным минеральным удобрением, предназначенным специально для роз, или взять подходящий универсальный комплекс, например Кемира Универсал, Фертика Лето, Акварин Ландшафтный и т.д.Розы нередко страдают от различных заболеваний: мучнистой росы, ржавчины, черной пятнистости, серой гнили и других. По этой причине защита их от болезней входит в число важнейших процедур по уходу за розами после цветения. Лучший способ победить болезнь – не допустить ее появления.В качестве профилактического средства многие цветоводы используют биологические фунгициды, например Фитоспорин (2-3 ч. л. препарата растворите в 10 л воды). Он эффективен против большинства грибковых болезней, от которых страдают розы. Фитоспорин укрепит иммунитет и поможет растению быстрее восстановиться после обрезки, поэтому обработку препаратом рекомендуют в обязательном порядке проводить после удаления лишних побегов. Использовать Фитоспорин можно и для лечения, особенно на начальной стадии болезни.Из народных средств для профилактики заболеваний роз перечислим самые действенные:Приготовьте отвары различных растений с резким запахом (чеснок, пижма, бархатцы, полынь, ноготки и т.п.) и опрыскайте ими кусты.Можно обработать розы настоем золы или луковой шелухи.Не обходят розу стороной и насекомые-вредители, поэтому борьба с ними также является одной из главных процедур в уходе за розами.Регулярно осматривайте розы на наличие вредителей. Появившиеся на листьях отверстия, паутина, пена или липкий налет должны вас насторожить, потому что чаще всего они свидетельствуют о нападении всевозможных насекомых: тли, паутинного клеща, слюнявки-пенницы, пилильщика и др. В этом случае нужно незамедлительно приниматься за обработку. Если вы не можете точно определить, кто именно напал на ваши розы, используйте инсектициды широкого спектра действия, которые справляются с большинством вредителей роз, например Актару или Искру.Можно воспользоваться также инсектицидом биологического происхождения Фитоверм (его дозировка зависит от типа вредителя, смотрите инструкцию), который не только борется с насекомыми, но и является профилактическим средством и помогает предупредить их появление.Фитоверм нельзя применять одновременно с инсектицидами химического происхождения.Чтобы не допустить появления вредителей на розах, можно использовать также народные средства профилактики:После каждого дождя (а в сухой период раз в 7-10 дней) опудривайте кусты роз смесью золы и табачной пыли.Можно обработать розы по листу настоем чеснока, добавив в раствор в качестве прилипателя немного хозяйственного или жидкого мыла.Розы требуют к себе повышенного внимания – это знают все, кто решил завести в своем саду этих красавиц. Только при правильном уходе они порадуют вас пышным и длительным цветением.