Как известный певец Юлиан оказался в монастыре

Он всегда выделялся из толпы и считал это своим преимуществом. Юлиан с самого первого своего появления на сцене сам выбирал репертуар и не позволял никому ставить себе условия и ограничения. Он называет себя певцом, находящимся вне шоу-бизнеса, просто человеком, который не может жить без творчества. А в сентябре 2020 года вдруг появилась информация об уходе Юлиана в монастырь.
Вне времени и моды
Юлиан в детстве. / Фото: www.mail.ru
Юлиан любит рассказывать легенду о том, как его маму увезли в роддом, когда по телевизору шла очередная серия фильма «17 мгновений весны», что и стало поводом назвать сына Юлианом в честь писателя Юлиана Семёнова.
Акушерки в родильном доме назвали его солнечным мальчиком, ведь в момент его появления на свет внезапно прекратилась бушевавшая гроза и выглянуло солнышко. Один из докторов тут же предсказал его будущее: у новорождённого такой громкий голос, что он непременно станет певцом или оратором.
Юлиан в детстве. / Фото: www.mykniga.com.ua
Мама исполнителя всю жизнь преподавала музыку, и сыну с младенческих лет она прививала любовь к искусству. Уже в четырёхлетнем возрасте он стал серьёзно заниматься. Юлиан рос очень способным ребёнком, всепоглощающее увлечение музыкой не помешало ему экстерном окончить школу и в 15-летнем возрасте поступить в ГИТИС, став самым юным студентом. Окончил институт он сразу с двумя дипломами артиста эстрады и режиссёра эстрадных и массовых представлений.
Юлиан. / Фото: www.ytimg.com
В 20 лет он уже дал свой первый сольный концерт, а в 26 стал самым молодым исполнителем, получившим звание Заслуженного артиста России. Карьера его была стремительной, а популярным он стал, несмотря на то, что никогда не подчинял своё творчество веяниям моды.
Юлиан. / Фото: www.uznayvse.ru
Песню «Русский вальс», которая и сегодня является его визитной карточкой, Юлиан пел даже в то время, когда все советовали ему обратить внимание на более современный репертуар, приводя в пример группы «Ласковый май» и «Комбинация». Он же исполнял «Старый клён», «Вишнёвый сад», «Разбей на счастье сердце мне», дружил с Нонной Мордюковой, Александрой Пахмутовой и Людмилой Зыкиной.
Под знаком любви
Юлиан. / Фото: www.rg.ru
О личной жизни Юлиана всегда ходило множество слухов. Его обвиняли в нетрадиционной ориентации и подозревали в любовной связи с Нонной Мордюковой, но он, выслушивая догадки о своих романах, лишь загадочно улыбался и признавался: у него есть близкий человек.
С Борисом Моисеевым они просто жили в одном доме, к Нонне Мордюковой он испытывал сыновьи чувства, а Людмила Зыкина с большой теплотой отзывалась о певце, вместе с которым исполнила песню «Мать и сын». Юлиан всегда с огромным уважение говорит обо всех этих людях.
В 2019 году Юлиан впервые вступил в брак. Его избранницей стала певица Анастасия, с которой в последние годы он вместе выступал. Деловое сотрудничество постепенно переросло в дружбу, а затем и в романтические отношения. Супруги даже задумывались о рождении совместного ребёнка, несмотря на то, что Анастасия старше супруга на 8 лет.
Юлиан и Анастасия. / Фото: www.passion.ru
Но не прошло и года после бракосочетания, как Юлиан и Анастасия сообщили о предстоящем разводе. При этом женщина обвиняла мужа в том, что он бросил её из-за неспособности родить ребёнка. Певец признался в одном из своих интервью, что жизнь с Анастасией, для которой это был уже восьмой по счёту брак, была похожа на кошмар.
Юлиан и Анастасия. / Фото: www.newsbuzz.ru
Они были счастливы вместе всего несколько месяцев, затем начались постоянные скандалы с криками и битьём посуды. Юлиан, раскрывая подробности семейной жизни, рассказал о постоянном давлении со стороны жены, привыкшей всеми командовать и всё держать под контролем. Певец же не видел себя в роли подкаблучника.
Уединение и спокойствие
Юлиан. / Фото: www.knowhistory.ru
20 июня 2020 года супруги официально развелись. А Юлиана с удвоенной силой стали атаковать поклонницы, некоторые даже предлагали исполнителю себя в качестве новой жены. Но певец решил взять тайм-аут в личной жизни и попытаться прийти в себя, сделав своеобразную работу над ошибками. С Анастасией он сотрудничал и дружил почти 30 лет, а штамп в паспорте словно перечеркнул всё, что было между ними хорошего.
Юлиан и его Вилли. / Фото: www.instagram.com
Почти сразу после развода Юлиан отправился в Суздаль, чтобы обрести покой и поразмыслить о своём будущем. Компанию ему составила любимая собака Вилли, мраморный корги-кардиган с голубыми глазами. Певец снял дом, наслаждался уединением, осматривал достопримечательности и потрясающие монастыри. Видимо, из-за частого посещения последних и появились слухи об уходе исполнителя от мирской суеты.
Юлиан. / Фото: www.diary.ru
Но сам он не планирует постриг в монахи. Дни, проведённые в Суздале, позволили ему прийти в себя и понять, чего же он хочет на самом деле. Как выяснилось, его главная мечта – это скорейшее возвращение к работе, ведь из-за пандемии коронавируса он с весны лишён возможности выступать и вынужден тратить свои накопления.
После возвращения в Москву Юлиан помирился с бывшей уже женой. Они вместе осознали: их дружба точно не стоит того, чтобы прерывать её из-за неудавшейся личной жизни. Они снова планируют вместе выступать, как только появится такая возможность.
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