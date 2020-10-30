Как советские танкисты грелись в морозы при помощи обычного ведра

Перефразируя известное выражение: «Холод не тетка». Особенно на войне. «Русская зима» была сложным испытанием не только для солдат вермахта, но и для бойцов Красной армии. Тяжелее всего в этом отношении приходилось водителям грузовиков и танкистам. Системы отопления в тогдашних машинах не было, а потому приходилось выдумывать достаточно интересные способы обогрева внутреннего пространства боевой машины.
Холод не тетка. ¦Фото: ya.ru.
Во время боевых операций в зимний период было не до мороза. Тем более, что критическая часть сложностей, которые доставляла низкая температура воздуха, решались при помощи теплой одежды и того небольшого количества тепла, которое все-таки проникало в машину из работающего моторного отсека. Настоящие проблемы с обогревом в танке в зимнее время начинались на марше и привале, когда терпеть низкую температуру становилось не только сложно, но и в ряде ситуаций в принципе невозможно.
В первую очередь вопрос решался одеждой. |Фото: smolbattle.ru.
Существовало два основных способа обогрева танка – походный и привальный. Последний применялся в тех случаях, когда танки были вынуждены долгое время (начиная от 1 дня) проводить на месте. В этом случае выкапывалась траншея с ямой в которую ставилась и растапливалась небольшая печка, монтировалась труба для отведения угарных газов. Такие печки шли в ЗИП («запасные части, инструменты, принадлежности») каждого советского танка. Далее боевая машина загонялась в траншею и ставилась над печкой. Сверху танк накрывался брезентом. Получалось что-то вроде землянки, в которой можно было согреется экипажу, а самое главное, не замерзали узлы танка.
Землю под танком и вокруг грели кострами. |Фото: ursa-tm.ru.
Походный же способ в отличие от привального пришел так сказать из «народа». На небольших остановках, если позволяла ситуация, командирам отделений разрешалось развести костры. Из них в обычные металлические ведра экипажами танков набирались угли. Далее ведра помещались внутрь боевой машины и использовались для обогрева воздуха. Данный армейский «лайфхак» применяли не только советские танкисты, но и водители грузовых автомобилей, которые ставили ведро с углями у себя в кабине.
Водители и танкисты набирали в ведра горячих углей. ¦Фото: oldbusclub.ru.
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