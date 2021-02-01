6 полезных аксессуаров, которые захочется заполучить в свой арсенал водителю

1. CarDroid

CarDroid и состояние автомобиля проверит, и об угоне предупредит, и «черным ящиком» выступит. /Фото: thegadgetflow.com

2. Aware Car

Aware Car позволяет всегда находить свой автомобиль. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

3. VIZR HUD

VIZR HUD преображает смартфон в проекционный дисплей. /Фото: gimmegimme.s3.amazonaws.com

4. SL159 LED Road Flare

SL159 LED Road Flare – удобный и практичный источник света. /Фото: lifed.com

5. LUXON 7-in-1 Emergency Tool Car

LUXON 7-in-1 Emergency Tool Car функционален, компактен и эргономичен. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

6. Lanmodo Car Tent

Lanmodo Car Tent – отличный аксессуар для защиты автомобиля и комфортного отдыха. /Фото: ireviews.com