6 полезных аксессуаров, которые захочется заполучить в свой арсенал водителю

Сегодня аксессуары и гаджеты для автомобиля уже не воспринимаются как блажь водителя, украшающего различными «примочками» своего «железного коня». Современные устройства функциональны и помогают упростить вождение или сделать поездку максимально комфортнее. Представляем вашему вниманию 6 аксессуаров, которые будут полезны любому автомобилисту.
1. CarDroid
CarDroid и состояние автомобиля проверит, и об угоне предупредит, и «черным ящиком» выступит. /Фото: thegadgetflow.com
Общеизвестно, что диагностика транспортного средства помогает оценить состояние его систем и механизмов, выявить возможные неисправности. Гаджет CarDroid позволяет получать всю необходимую информацию о состоянии автомобиля в постоянном режиме, не дожидаясь визита на СТО. Он имеет небольшие размеры и не требует особой установки – просто подсоединяется к диагностическому порту OBD-II автомобиля. Устройство мониторит состояние систем и в случае обнаружения проблем сообщает код ошибки. CarDroid богато оснащен: у него есть встроенный аккумулятор, Bluetooth, два модуля WI-FI, слот microSD, разъем microUSB и GPS-трекер.
Помимо этого имеется встроенный датчик движения, и при обнаружении вторжения в автомобиль гаджет присылает уведомление на смартфон. Но и это еще не все его умения. CarDroid оборудован 9-осевым датчиком Bosch, отслеживающим каждое движение автомобиля. В случае аварии эти данные позволят реконструировать дорожное происшествие и увидеть в 3D-формате траекторию движения, а также положение машины в момент столкновения.
2. Aware Car
Aware Car позволяет всегда находить свой автомобиль. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Ключи от автомобиля имеют свойство теряться, да и само транспортное средство бывает сложно сразу найти на огромной парковке, покинув супермаркет через другой выход. Гаджет Aware Car решает эти проблемы, скоммуницировав машину и смартфон. При парковке устройство автоматически сохраняет данные о местонахождении автомобиля, запоминая даже этаж на многоуровневых парковочных комплексах. При возвращении найти транспортное средство помогает приложение, куда гаджет пересылает всю необходимую информацию. Помимо этого Aware Car умеет напоминать об установке таймера и по истечении заданного времени уведомлять о том, срок оплаченной парковки истекает и пора возвращаться. Отличный функционал для устройства такого небольшого размера.
3. VIZR HUD
VIZR HUD преображает смартфон в проекционный дисплей. /Фото: gimmegimme.s3.amazonaws.com
Для автомобильной аварии достаточно и секунды, поэтому отвлекаться от дороги нельзя. Но, так или иначе, проходится опускать взгляд, чтобы свериться с указаниями навигатора. Система отображения VIZR HUD призвана исправить ситуацию: она превращает смартфон в экранный дисплей (HUD) и предоставляет удобный доступ к используемым приложениям. Устройство легко устанавливается без задействования каких-либо проводов, работает на всех видах автомобилей и совместимо со всеми типами смартфонов. С дисплеем VIZR можно использовать разные функции: навигации, чтобы безопасно добраться до пункта назначения; поездки, чтобы просмотреть скорость и другие данные; или режим пилота-истребителя, чтобы получить высокотехнологичное представление о вождении. Картинка на стекле отображается четкая, выводимая информация хорошо видна в любых условиях: и ночью, и во время сильного дождя.
Познавательный факт: В мир автомобилей технология проекционных дисплеев пришла из военной авиации. Предпосылкой возникновения стало то, что во время боевых действий пилотам-истребителям приходится отслеживать цели в небе, и уничтожать их, не отвлекаясь при этом от управления полетом. Конечно, навигация и пилотирование осуществляются по приборам, но и визуальный обзор также необходим, например, во время воздушного боя или при взлете и посадке. Так была разработана система Head-Up Display (HUD), позволяющая пилоту видеть всю информацию на стекле перед глазами, не отвлекаясь на приборную панель.
4. SL159 LED Road Flare
SL159 LED Road Flare – удобный и практичный источник света. /Фото: lifed.com
Любому владельцу машины пригодятся источники света, ведь может понадобиться выполнить какие-то действия с автомобилем в темное время суток или установить световые маяки во время аварии. Фонарик SL159 LED Road Flare станет прекрасным приобретением в арсенале любого автомобилиста. Он оснащен 16-ю яркими светодиодами, имеет 9 режимов подсветки и обеспечивает отличную видимость на расстоянии около километра. Фонарик выполнен в форме «таблетки», изготовлен из ударопрочного пластика и снабжен перезаряжаемым аккумулятором. Его нижняя часть снабжена сильным магнитом, благодаря чему SL159 LED Road Flare легко крепится на корпус автомобиля.
5. LUXON 7-in-1 Emergency Tool Car
LUXON 7-in-1 Emergency Tool Car функционален, компактен и эргономичен. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
В дороге случается всякое, поэтому инструмент всегда должен быть под рукой. Но возить с собой целый комплект не всегда удобно и тут на помощь придет мультифункциональное устройство LUXON 7-in-1 Emergency Tool Car. Оно сочетает в себе сразу 7 элементов, которые могут понадобиться в аварийной ситуации. Здесь есть молоток для выбивания стекла, а также резак, позволяющий освободиться от ремня безопасности в случае заклинивания защелки. Зарядное устройство с USB-разъемом подпитает севший смартфон, а система с ручным заводом обеспечит аварийное питание. Источником света станет светодиодный фонарик с тремя режимами подсветки. При аварии устройство послужит сигнальной лампой SOS для обращения за помощью на дороге. При этом аксессуар можно прикрепить на капот автомобиля при помощи встроенного магнита.
6. Lanmodo Car Tent
Lanmodo Car Tent – отличный аксессуар для защиты автомобиля и комфортного отдыха. /Фото: ireviews.com
На стоянке автомобиль подстерегает много опасностей: птичий помет, ветки деревьев, не говоря уже о негативном влиянии солнца, снега и дождя. Отличной защитой в этом случае станет тент от компании Lanmodo. Он быстро устанавливается на крыше автомобиля при помощи присоски и автоматически разворачивается по нажатию кнопки на пульте дистанционного управления. Тент способен выдержать падение кирпича, отлично защищает от капризов погоды и умеет вибрировать, стряхивая снег на землю. Кроме того он может использоваться как пляжный зонтик, а с добавлением боковых навесов легко преображается в палатку.
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