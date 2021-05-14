Чем запомнились 15 величайших воинов, которые изменили ход истории

На протяжении всей истории было много великих людей в различных областях человеческой деятельности - от науки до искусства, от философии до политики, от бизнеса до технологий, но ни один из этих великих людей не пролил больше крови, чем величайшие воины в истории. Так что глубоко вдыхаем и готовимся узнать о 15 самых самых жестоких и талантливых воинах всех времен.
1. Аларих Вестгот
Аларих - правитель вестготов.
Аларих был королем вестготов, который прославился тем, что разграбил Рим. Изначально он был почетным римским гражданином и «магистром армии», но потом готы взбунтовались из-за задержек зарплаты, объявили Алариха королем и двинулись на Рим. После разграбления Рима Аларих повел свои войска на юг, в Кампанию, по пути взяв Нолу и Капуа.
Король вестготов направлялся к римской провинции Африка, которая обеспечивала Рим хлебом, но шторм разрушил его корабли, временно сделав невозможной переброску войск. Только Мать-природа смогла победить Алариха.
2. Уильям Уоллес
Уильям Уоллес Храброе Сердце.
Благодаря «Храброму сердцу» Мела Гибсона Уильям Уоллес стал известен во всем мире, но те, кто знает историю Европы, слышали и до этого, каким великим воином был легендарный шотландец.
Уоллес считается одним из самых значительных шотландских национальных героев, сражавшихся до смерти за освобождение Шотландии от английского владычества.
3. Юэ Фэй
Патриот Юэ Фэй.
В течение 25 лет своей военной карьеры Юэ Фэй участвовал в 126 битвах, в основном в центральном Китае, и ни разу не проиграл ни одной схватки. Кроме того, он сумел выстроить действительно выдающуюся карьеру от обычного рядового солдата до главнокомандующего имперскими силами.
Он также изобрел много стилей боевых искусств и написал кучу эпических поэм о том, как собирается «надрать задницы своим врагам». В настоящее время Юэ Фэй считается национальным героем в Китае, а также главным символом целостности, патриотизма и преданности.
4. Эрик Бладакс
Эрик Бладакс.
Эрик Кровавый Топор («Bloodaxe») был норвежским принцем и последним независимым королем Йорка. Он стал королем нортумбрийцев дважды, в 947 и 952 годах.
Эрик считался одним из самых легендарных имен в истории викингов благодаря своему невероятному мастерству, храбрости на поле битвы и воинскому духу.
5. Влад Цепеш
Влад Цепеш
Очень немногие люди в истории вселяли больше ужаса в человеческие сердца, чем Влад Цепеш или, как он стал более известен, граф Дракула. Правитель Валахии, ставший легендой и считавшийся в свое время (да и после романа Брэма Стокера и фильма, снятому по нему) Повелителем Тьмы, был реальным человеком и действительно выдающимся воином. Он родился в 1431 году в Трансильвании, центральном регионе современной Румынии, и правил в течение многих лет.
Победы Влада над Османской империей, которая вторгалась в этот регион, оценили не только в родной ему Румынии, но и во всей Европе. К примеру, сохранились записи, что даже папа Пий II был впечатлен его мастерством и боевым духом. Влада запомнили, как «Сажателя на кол», потому, что он не щадил своих врагов. Он действительно садил пленных на колья, чтобы запугать своих противников, а также, согласно легенде, пил их кровь.
6. Сунь Цзы
Во время беспрецедентных политических и военных беспорядков в Китае («период Сражающихся царств», V – II века до н.э.) Сунь Цзы стал военным специалистом-стратегом, труды которого и поныне изучают в военных учреждениях.
Он был признан легендой после того, как написал книгу о китайской военной стратегии и боевых искусствах под названием «Искусство войны».
7. Сципион Африканский
Сципион Африканский
Публий Корнелий Сципион Африканский старший был одним из самых талантливых и успешных римских командиров в истории. Он сумел победить Ганнибала в битве при Заме во время Второй Пунической войны.
Несмотря на то, что Сципион был на сто процентов римлянином, поскольку самая его выдающаяся победа была одержана в Африке, после триумфа ему дали прозвище «Африканский». Позже он получил прозвище «Азиатский», когда воевал под руководством своего брата Луция Корнелия Сципиона против Антиоха III Сирийского в Войне Селевкидов.
8. Спартак
Несомненно, самым известным и умелым гладиатором в истории был Спартак, который возглавил восстание рабов и гладиаторов в Италии в 73 — 71 г.г. до н.э.
Он провел самое большое восстание рабов (его армия составляла от 70 до 120 тысяч человек) против Римской республики. Ни один другой человек не терроризировал могущественную республику так, как он.
9. Ганнибал Барка
Ганнибал родился в 247 г. до н.э. в Карфагене (столице нынешнего Туниса), в период, когда его страна проиграла затяжную и очень важную войну с Римом, потеряв множество территорий. Когда он вырос, то сумел сполна отомстить давнему неприятелю, отвоевав эти и другие территории у Рима.
Ганнибал Барка.
Считается, что Ганнибал был один из величайших полководцев и военных лидеров древнего мира и блестящим стратегом, который разработал тактику обходных маневров и окружения противника объединенными силами пехоты и кавалерии. Его войны с Римской империей были одними из самых грандиозных в древности.
10. Пирр
Царь Эпира Пирр.
Царь Эпира Пирр сумел устроить римлянам настоящий ад. Он был первой и единственной угрозой для Рима во время его расцвета как империи. На самом деле, он был единственным человеком, который раз за разом громил римские легионы.
Некоторые историки считают, что история была бы иной, если бы Пирра не убили в Аргосе. Ганнибал Барка считал его лучшим генералом и величайшим воином-королем в истории. После некоторых из его боев потери Пирра были такими огромными (несмотря на победу), что они породили термин «пиррова победа», который используется до сих пор.
11. Ричард Львиное Сердце
Ричард был королем Англии, который позже стал известен как «Львиное Сердце» благодаря своим подвигам в Третьем крестовом походе. Что интересно, за время своего десятилетнего правления он провел всего шесть месяцев на родине, в Англии.
Ричарда описывали как чрезвычайно опытного воина, который не щадил своих врагов, и вел за собой других, подавая пример необычайной смелости. Не зря его прозвали «Львиным Сердцем».
12. Миямото Мусаси
Мусаси был японским непобедимым ронином (самураем без лорда или хозяина), который считается одним из самых известных фехтовальщиков в истории. Он стал легендой, главным образом, из-за своего выдающегося владения мечом и многочисленных поединков, проведенных, начиная с тринадцатилетнего возраста . Он был основателем стиля фехтования Хёхо Нитен Ити-рю или Нитен-рю.
В конце своей жизни, после того, как Мусаси отточил до идеала свой стиль боя с двумя мечами, он удалился в пещеру на горе Кимпо и написал трактат «Книга пяти колец» о тактике, стратегии и философии военного искусства. Многие историки и эксперты считают его величайшим фехтовальщиком в истории.
13. Юлий Цезарь
Юлий Цезарь
Гай Юлий Цезарь, пожалуй, является самым известным и успешным римским государственным деятелем и генералов в истории. Он возглавлял армию Рима в многочисленных победоносных сражениях, которые расширили территорию Республики.
Его военные приключения были описаны в многочисленных трудах, благодаря чему современники узнали о его гении и храбрости на поле битвы.
14. Чингисхан
Чингисхан покорил четверть мирового населения, основал крупнейшую в истории континентальную (со смежной территорией) империю и считается одним из величайших завоевателей всех времен.
Его люди верили, что Чингисхан был величайшим человеком всех времен и что он был послан с небес. Именно поэтому он был также известен как «Святой воин».
15. Александр Македонский
Хотя он умер в возрасте тридцати трех лет, знаменитый греческий (а, если быть точнее, македонский) царь сумел завоевать большую часть известного в то время мира, и именно поэтому большинство историков считают его величайшим полководцем, который когда-либо жил. Он лично сражался на передовой в каждой битве (в отличие от многих других правителей, которые просто наблюдали за сражениями своих войск).
Александр Македонский
Александр остался непобежденным и захватил все основные государства своего времени, такие как Персия, Индия и Египет, среди прочих, и он был первым правителем, который распространял греческую и, следовательно, западную цивилизацию в других частях света.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии