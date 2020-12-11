Как выглядели первые леди в СССР и России

Политика и мода, несмотря на то, что имеют мало точек соприкосновения, вовсе не взаимоисключающие понятия. Стиль первых леди и наряды, которым они отдают предпочтения, появляясь на том или ином мероприятии, способны оказать влияние на общее настроение, результаты переговоров и, в конце концов, сказаться на репутации наделенного властью супруга. К женам президентов всегда приковано всеобщее внимание, ведь они должны выражать поддержку политической деятельности мужа даже тем, как они выглядят и всем крайне интересно насколько у них это получается.
Нина Хрущева VS Жаклин Кеннеди
Если Нина Хрущева и была грузной женщиной, то и со своим супругом они смотрелись гармонично.
Нина Кухарчук – она же Нина Хрущева была первой отечественной женой, которая стала сопровождать своего высокопоставленного супруга в командировках, в том числе и зарубежных. Немудрено, что к ней было приковано внимание, ведь она должна была олицетворять собой образ всей страны. Современники бы сказали, что Нина хайпила зарубежную прессу, а именно это она и делала, появившись на официальном визите в Вене, куда она приехала вместе с супругом для встречи с Кеннеди.
Легендарное фото.
То самое знаменитое фото, которое нелестно называют «Всё, что нужно знать об СССР», почему то всегда имеет негативный подтекст. Неужели можно думать, что жена Хрущева не могла бы себе позволить лучшие наряды и миллионные украшения. Конечно же, могла. Или возможно полагать, что женщина с блестящим образованием, знавшая 5 языков, супруга лидера страны не предполагала, что на таком уровне женщины выглядят определенным образом? Куда с большей долей вероятностью Нина Хрущева просто не считала нужным играть по западным правилам и делать из себя разряженную куклу, в угоду чужим традициям.
Нина Хрущева здесь в два раза старше Жаклин Кеннеди.
Она выросла в простой семье и вела себя согласно идеологии собственной страны. Это ли не заслуживает уважения? Почему она, носившая простую и добротную одежду, как и сотни тысяч других советских женщин, должна была отказываться от этих привычек ради зарубежной поездки? Она и не стала этого делать, продемонстрировав тем самым не дурной вкус и неухоженность, а принципиальность и твердость собственной позиции, поддержку собственных граждан.
Хрущева выглядела уместно в большинстве случаев.
Классический покрой и сдержанный цвет.
И уж если быть до конца откровенным, то сравнивая Жаклин и Нину, не стоит забывать, что между ними 30 лет разницы. И что в этот период главной заботой первой является удержать очень любвеобильного мужа-миллионера, а вот вторую беспокоит агроэкономика СССР.
Кстати, сама Жаклин, рассказывая в биографической книге об этой встрече, весьма лестно отзывается о Нине Хрущевой, подчеркивая, что чета главы государства СССР как нарочно были одеты как родители, приехавшие навестить своих детей. В результате, встреча прошла именно на такой назидательно-поучительной ноте. А платье Хрущевой было пошито из дорогой ткани, явно дороже, чем костюм Жаклин. Возможно, это было планом, который удалось воплотить в жизнь?
Виктория Брежнева – скромно и сдержанно
Брежнев выбирал себе жену, а не первую леди. И к этой ее роли претензий не было.
Пожалуй, на Нине можно и заканчивать список приметных первых леди отечественного уровня. Большинство ее преемниц выбирало тактику находиться в тени своих супругов, не привлекая к себе внимания и не обладая собственной позицией. К примеру, Виктория Брежнева была очень тихой и домашней, это выражалось и в ее манере одеваться. Хотя, в ту пору она просто одевалась также как и остальные советские женщины – скромно и сдержанно, предпочитая неброские оттенки и минимум украшений.
Типичный советский наряд.
Обычно это были платья сдержанного кроя длиной до середины икры (почему-то не хочется называть это миди), максимум, что было открыто – это руки, и то был рукавчик, потому что оголять плечи было не принято. Пиджаки и жакеты были свободного кроя, приталенные, аксессуары очень сдержанными и выдержанными в духе времени.
Фасон платьев практически всегда схож.
Первая леди доставляла немало хлопот тем, кто работал вокруг. Так, из-за ее излишне скромного внешнего вида, охране часто приходилось всячески намекать зарубежным гостям кто тут первая леди, поскольку внешне визуализировать ее было невозможно. Даже если она находилась на каком-то светском мероприятии, то откровенно скучала, нередко портя официальные снимки, своим выражением лица. Однажды, приехав с супругом в командировку, она побывала только на открытии мероприятия, а затем закрылась в гостинице и предпочла готовить обед, чем немало удивила иностранцев.
Одно из немногих официальных фото семьи Брежневых.
Украшения надеть Брежневу заставили.
На одном из фото на ней брошка, бусы и часы, ее вынудили их надеть, поскольку это была официальная фотосессия, перед Олимпиадой, фотограф затребовал больше деталей на даме, поскольку на самом Горбачеве были награды, и их нужно было уравновесить аксессуарами на супруге. Портные не могли ее заставить примерить наряды и не дожидались от нее инициативы и интереса. Гардероб ее был не богатым, а скорее скудным.
Раиса Горбачева – по-советски, но с парижским шиком
Изящная она и статный он - Горбачевы были прекрасной парой.
Раиса Горбачева стремилась доказать, что советская женщина может и умеет быть строгой, но элегантной и утонченной одновременно. Ей была присуща интеллигентность, строгость, приправленная чувством стиля и игривости. И все это в условиях СССР, правда, к ней неоднократно предъявлялись претензии, ведь она смела использовать свое привилегированное положение, когда остальные рядовые женщины себе позволить многое не могли. В этом Раиса Максимова пошатнула принципы своих предшественниц.
Редко кто умеет носить бант у горла столь изящно.
Для своего времени ее образы были настоящей находкой.
Хотя у Горбачевой были свои принципы, она всегда носила только отечественную одежду, заказывая ее в Доме моделей на Кузнецком мосту. При этом водила дружбу с Ив-Сен Лораном и Пьером Карденом. Именно она всячески способствовала развитию Вячеслава Зайцева, распознав в нем огромный талант.
Экспериментов она не боялась.
Умела носить меха.
Изящно подчеркнуть статусность.
Имела свой неповторимый вкус.
На Западе ее называли советской леди с парижским шиком. Она не боялась экспериментов и часто диктовала модные тенденции, благо, в отличие от соотечественников, могла часто выезжать зарубеж. Она носила костюмы-двойки, причем пока страна была одета в черно-коричневое, она щеголяла в костюме-комплекте в полоску – очень смело по тем временам. Элегантно носила блузки с бантом на шее, обожала неординарные головные уборы, меха. Кстати, многие ее наряды вполне себе фешн и сегодня.
Наина Ельцина – уместно и не хуже остальных
До последнего они сохраняли теплые отношения.
Наина Ельцина внешне олицетворяла свой характер – сдержанность, скромность и интеллигентность. Она предпочитала строгие костюмы не ярких оттенков с классическими формами и линиями. Что собственно практически главное правило в модных тенденциях первых леди СССР. Она не привнесла ничего нового и ее не называли «иконой стиля», но она всегда выглядела уместно, не хуже остальных и гармонично с супругом.
Сдержанность как линий, так и цветов.
Сама она утверждает, что никто ее ничему не учил, не было ни стилистов, ни кого-то кто мог бы подсказать ей какие-то секреты, после того как она стала первой первой леди уже России. Единственным подсказчиком был так называемый «протокол», соответствовать которому нужно было обязательно. Сама же первая люди всегда была склонна к максимально простому, но изысканному. Ей нравятся фасоны жакетов Шанель, но одежду она никогда не заказывала у знаменитых дизайнеров, всегда были швеи, которые просто шили по ее пожеланиям.
Как и многим славянским женщинам ей идут такие оттенки.
Даже свадебное платье Наины Ельциной было сдержанным. Сегодня - музейный экспонат.
Несмотря на то, что сопровождая супруга в заграничных поездках, она часто видела совершенно иной мир, перенести модные тенденции в свой гардероб не стремилась. «Я никогда ничему не завидую, считаю, что я тоже нормально одевалась и держала марку страны. Мне нравились мои костюмы, некоторые из них я ношу до сих пор», - признается сама экс-первая леди.
Людмила Путина – неоднозначные стилевые решения
Ее часто обвиняли в том, что она выглядит старше супруга.
Мягкая и домашняя, она никогда не была красивым фасадом их семьи, взяв на себя роль чего-то большего, чем просто образ и имидж. Ее слишком часто ругают за неподобающие наряды и безвкусицу, она часто смотрелась старше и крупнее своего супруга только за счет неудачно подобранных нарядов.
Людмила Путина в молодости.
Судя по молодым фотографиям, девушка была настоящей русской красавицей, с копной шикарных русых волос. Но за время, когда она была первой леди, россияне могли наблюдать за тем, насколько часто менялся ее образ. К слову, подобных экспериментов с волосами женщины ее уровня, обычно не позволяют, оставаясь верными выбранному направлению. Путина же не ограничивала себя ни в форме, ни в цвете. Да, большая часть стрижек были из разряда «опрятно», но делали ее старше.
Блондинка...
Огненно рыжая.
И сдержанно каштановая.
Она была блондинкой с цыплячьей желтизной, рыжей, шатенкой, позволяла себе даже «перышки» и многослойное окрашивание.
Жакеты, рюши, плюш, блестящие ткани, годе – все это выглядело всегда слишком торжественно и помпезно, порой даже неуместно. Многие помнят фото со встречи супругов Путиных с Елизаветой II, Людмила почему-то решила, что лучшее решение – выглядеть точно также как и сама королева и, возможно, даже наряднее, но не значит – лучше.
Это фото не обсудил только ленивый.
В другой свой визит, в Японию, Людмила решила почтить принимающую сторону одевшись в национальный костюм, и даже обувь. Причем все остальные на приеме, включая первую леди Японии, выглядели вполне по-светски. Местные СМИ не могли удержаться от едких комментариев, публикуя фотографии славянской женщины, почему-то одетой в кимоно на светском мероприятии.
Трогательный шаг Людмилы мало кто оценил.
С обувью тоже нередко были проблемы, предпочтение отдавалось туфлям или ботильонам с острым носом или сапогам. Последние кстати, нередко могли испортить весь образ целиком, лишь потому, что первая леди не сочла нужным переодеть туфли. Кстати, появление на официальных мероприятиях такого уровня в любой другой обуви кроме туфель, в принципе, нонсенс.
Ботильоны, да еще и болотного цвета.
Остальным дамам комфортно в туфлях, но не российской первой леди.
Юбку такой формы очень любят россиянки. Почему-то.
Чем стиль Людмилы Путиной отличался от стиля многих российских женщин? Да ничем. Причем в отличие от предшественниц она попадала в объективы фотокамер гораздо чаще, хотя бы в силу развития технологий, да и современники любят обсудить в интернете все и вся. Сама же Людмила была и остается простой душевной, русской женщиной, для которой существуют вещи поважнее, чем наряды и чье-то мнение.
Пожалуй, настоящая: искренняя, открытая и душевная.
Светлана Медведева – учла ошибки предшественницы
Светлана Медведева выглядит как и многие другие русские женщины.
Светлана по типу схожа со своей предшественницей – она настоящая русская женщина, которая при ошибках с выбором гардероба, может выглядеть крупнее, что крайне нежелательно. Но в отличие от Людмилы Путиной, Светлана Медведева безошибочно выбирает как оттенки, так и фактуры, и модели. Чувствуется рука мастера, причем не кого-то, а Валентина Юдашкина.
Чаще она выбирает нежные оттенки.
Классические оттенки бежевого, жемчужно серого, молочного, пастельно голубого, не просто очень нравятся Светлане, но и, безусловно, идут ей, учитывая ее славянский тип внешности. При этом ткани часто гладкие, без вычурности, крой максимально подогнанный по фигуре. Из верхней одежды она отдает предпочтение пальто-халатам, которые смотрятся очень элегантно.
Этот наряд за рубежом не оценили.
И этот тоже.
Когда Светлана Медведева только начала сопровождать супруга в зарубежных поездках, пресса называла ее образы чересчур скучными и однообразными. Не обходилось и без модных провалов, любовь российских женщин к блестящим тканям (видимо в попытках «развеселить» свой гардероб) оказалась неуместной и в данном случае.
Практически весь период правления супруга, Светлана не позволяла себе экспериментов, одеваясь в классику, причем у отечественных дизайнеров. Любимым ее модным творцом является Юдашкин, но очень доверяет она и Вячеславу Зайцеву. Ее костюм яркого синего оттенка, который она надела в 2015 году на музыкальный фестиваль «Новая волна» вызвал массу восхищения. Мало того, что это был совершенно неожиданный для нее фасон, так еще и Диор.
Яркие оттенки тоже идут Светлане.
Несмотря на то, что роль спутниц глав государств всегда подчеркивается в международных переговорах, Россия вот уже несколько лет существует без первой леди и ее модных нарядов. В любом случае, все жены генсеков и президентов, в первую очередь, обычные женщины, которые обеспечивали надежный тыл своим вторым половинкам, пока те строили политическую карьеру. Как выглядеть, и это несмотря на протокол, исключительно их дело и позиция. И дело даже не в финансовых возможностях и уверенности, что завтра же наряд будет обсужден всеми таблоидами, а в чем-то более глубоком, ведь не зря именно русские женщины считаются более душевными и открытыми.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии