Как выглядели первые леди в СССР и России

Нина Хрущева VS Жаклин Кеннеди

Если Нина Хрущева и была грузной женщиной, то и со своим супругом они смотрелись гармонично .

Легендарное фото.

Нина Хрущева здесь в два раза старше Жаклин Кеннеди.

Хрущева выглядела уместно в большинстве случаев.

Классический покрой и сдержанный цвет.

Виктория Брежнева – скромно и сдержанно

Брежнев выбирал себе жену, а не первую леди. И к этой ее роли претензий не было.

Типичный советский наряд.

Фасон платьев практически всегда схож.

Одно из немногих официальных фото семьи Брежневых.

Украшения надеть Брежневу заставили.

Раиса Горбачева – по-советски, но с парижским шиком

Изящная она и статный он - Горбачевы были прекрасной парой.

Редко кто умеет носить бант у горла столь изящно.

Для своего времени ее образы были настоящей находкой.

Экспериментов она не боялась.

Умела носить меха.

Изящно подчеркнуть статусность.

Имела свой неповторимый вкус.

Наина Ельцина – уместно и не хуже остальных

До последнего они сохраняли теплые отношения.

Сдержанность как линий, так и цветов.

Как и многим славянским женщинам ей идут такие оттенки.

Даже свадебное платье Наины Ельциной было сдержанным. Сегодня - музейный экспонат.

Людмила Путина – неоднозначные стилевые решения

Ее часто обвиняли в том, что она выглядит старше супруга.

Людмила Путина в молодости.

Блондинка...

Огненно рыжая.

И сдержанно каштановая.

Это фото не обсудил только ленивый.

Трогательный шаг Людмилы мало кто оценил.

Ботильоны, да еще и болотного цвета.

Остальным дамам комфортно в туфлях, но не российской первой леди.

Юбку такой формы очень любят россиянки. Почему-то.

Пожалуй, настоящая: искренняя, открытая и душевная.

Светлана Медведева – учла ошибки предшественницы

Светлана Медведева выглядит как и многие другие русские женщины.

Чаще она выбирает нежные оттенки.

Этот наряд за рубежом не оценили.

И этот тоже.

Яркие оттенки тоже идут Светлане.