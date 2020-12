Неординарные находки 2020 года, которые изменили представление о прошлом

1. Японское поселение, Британская Колумбия

2. Младенцы в шлемах, Эквадор

3. Волшебный набор, Помпеи

4. Ведьмина бутылка, Англия

5. Кадры из последнего выступления Битлз, Англия

6. Позвонок кита с костями ягненка и человека, Шотландия

Важные для истории и развития человечества открытия всегда сопровождали ученых и археологов. С каждым годом появляется всё больше и больше новой , увлекательной информации о жизни в прошлом, о предыдущих цивилизациях, об их верованиях и традициях. Сегодня мы расскажем о шести знаменательных открытиях, которые были сделаны в прошлом году.В начале двадцатого века канадцы японского происхождение появились на севере Британской Колумбии, создав небольшое, но очень уютное поселение с баней, садами, ровными домиками и собственным водохранилищем. Археолог Роберт Макл утверждает, что здесь проживали иммигранты и их дети, которые ранее родились в Канаде. По его словам, они переместились туда до начала Второй мировой войны, желая избежать расизма, который в то время был нормой в Ванкувере. К примеру, тогда представителям японской национальности запрещалось голосовать, занимать государственные должности, а также быть адвокатами.Ученые считают, что посёлок под названием Северное Побережье поначалу населяли лесорубы, которые занимались своей работой на ближайшем к нему участке.Макл утверждает, что, несмотря на то, что лесозаготовки на этом участке были закончены в 1924 году, вероятно, японцы, которых преследовали канадцы, решили остаться в поселке, живя в тайне на окраине.Вторая мировая война привела к тому, что жизнь в поселке резко прекратилась. Тем не менее, один из учёных утверждает, что в поселении осталось множество артефактов, указывающих на то, что оно было обитаемо на протяжении пары десятков лет. Например , там было обнаружено более тысячи предметов, среди которых – пуговицы, чаши, керамическая утварь, чайники, часы и многое другое. Бутылки из-под саке натолкнули ученого на мысль, что поселение, вероятно, было покинуто спешно в 1942 году, когда его жителей отправляли в лагеря и заключали под стражу.В сотом году до нашей эры члены культуры Гуанала создали небольшое захоронение в комплексе Саланго, что находится у побережья. Именно там вскоре и были обнаружены скелеты младенцев. Ученые предполагают, что одному из них было предположительно восемнадцать месяцев, когда он умер, а другому – от шести до девяти соответственно. Уникальности этой находке придавал тот факт, что они были похоронены в специальных шлемах, которые были созданы из костей детей постарше.Исследователи заявили, что череп второго ребёнка был помещен вокруг первого так, чтобы его глаза смотрели через его свод. Также ученые утверждают, что, вероятно, черепа, которые надевались на детей , были ещё покрыты остатками плоти. Такой вывод они сделали, исходя из исследований о том, что черепа не могут держаться на чем-то, если на них отсутствует плоть.В ходе исследования выяснили, что «шлемы» были изготовлены из черепов детей постарше. Так, на одном из младенцев был череп ребенка, чей возраст не превышал двенадцати лет. Группа ученых также обнаружила маленькую раковину и кость от пальца между черепами детей.По сей день ведутся споры о назначении подобных шлемов. Выдвигаются самые разные теории, к примеру, что «шлемы» надевались для того, чтобы защитить ребёнка в мире духов, когда они начинали свою загробную жизнь. Другие археологи утверждают, что «шлемы» принадлежали предкам этих детей, и их могли носить во время жизни и даже после смерти.Самой правдоподобной теорией называют версию археолога из Северной Каролины, Сары Дженгст, которая утверждает, что «шлемы» могли как служить дополнительной защитой, так и обеспечивать связь с предками после смерти.В последнее время раскопки в Помпеях восстановились, что помогло найти огромное количество интересных артефактов. К примеру, остатки древней лошади, лоток, на котором продавали продукты, фреску с гладиатором, а также надпись, которая вынудила археологов задуматься и переосмыслить дату настоящего извержения Везувия. Ранее считалось, что оно произошло в августе, однако данная надпись помогла установить, что катастрофа случилась в октябре в 79 году нашей эры . Стоит также отметить, что раскопки, которые ведутся в Помпеях, являются частью программы по сохранению и восстановлению этого места. В свою очередь, программу открыло США, выделив на это около 140 млн. долларов. Проект получил название «Великие Помпеи », а также был запущен в 2012 году при поддержке ЕС. http://navote.ru/?p=21618 Среди всех найденных предметов там, этот набор, пожалуй, является наиболее интересным и интригующим. Ученые считают, что он принадлежал волшебнице, поскольку в нём было более сотни занимательных безделушек. В комплекте были обнаружены фигурки жуков-скарабеев, черепа, кристаллы и куклы, а также несколько зеркалец и драгоценностей. Такие вещи, как правило, использовались для гадания и предсказания судьбы, проведения любовных ритуалов и для привлечения удачи.Массимо Осана, руководивший археологическим парком Помпеи, в интервью для издания ANSA отметил, что найденный набор скорее всего принадлежал бедному человеку или даже рабу, поскольку в нём отсутствовали золотые принадлежности, которые были характерны для представителей элиты того времени.Такой предмет, как ведьмина бутылка, был очень популярным на рубеже 16-18 веков. Маленькие сосуды, заполненные зубами, булавками, гвоздями, обрезками тканей и ногтей, а также различными жидкостями охотно использовались для того, чтобы отвести от своего дома порчу или колдовство.Согласно мнению археолога Эллисон С. Майер, такой предмет использовался для того, чтобы заманить в бутылочку ведьму, где она окажется в ловушке среди острых предметов. Где-то к средине 19 века такой оберег был признан устаревшим, а потому бутылочка, которая была найдена на территории бывшего паба и гостиницы в городе Уотфорд считается аномальной. Ученые, которые исследовали её, установили, что создана она была примерно в 1830-х годах.Сосуд в форме капли или торпеды содержал в себе крючки для рыбы, зубы, битое стекло и жидкость неизвестного происхождения. Он был обнаружен строителями, которые собирались разобрать дымоход в пабе «Звезда и Подвязка». Люди, которые верили в ведьм и заклинания, частенько оставляли такие сосуды в очагах и дымоходах, поскольку считалось, что именно они отвечают за проникновение в дом нечистой силы.Кроме того, согласно историческим сводкам, «Звезда и Подвязка» упоминалась в ведьминском ключе задолго до этого. Так, когда это здание было гостиницей, в 1761 году там родилась женщина по имени Анджелина Таббс, которая позже станет более известной, как ведьма из Саратоги.Историк и фольклорист Черри Хоулбрук сказала изданию BBC:В июне 1966 года легендарная группа в прямом эфире BBC, в передаче Top of the Pops, исполнила песню «Paperback Writer». К несчастью, британская компания не смогла как-либо задокументировать это шоу, чтобы сохранить его для потомков, потому долгое время считалось, что это выступление было утрачено навсегда. Однако фанат группы по имени Дэвид Чендлер решил заснять выступление с помощью своей камеры. В результате полученные кадры он хранил на чердаке свыше пяти десятков лет.Дэвид вспомнил об этой записи, когда те немногие кадры, которые сохранились с программы Top of the Pops, оказались доступными для всех с помощью СМИ. Тогда он обнаружил на своём чердаке небольшие фрагменты, длина которых не превышала 92-х секунд, и которые он снял в детстве, после чего отправил их компании Kaleidoscope Крис Пэрри, представитель этой организации, заметил:Самая длинная запись из всех найденных практически не содержит реплик и текста, как же, как и ролик на одиннадцать секунд. Однако компании Kaleidoscope удалось восстановить отснятый на камеру материал, отреставрировать его и разукрасить, а также синхронизовать со звуковой дорожкой. Благодаря этому трек «Paperback Writer» обзавелся пусть и небольшим, склеенным с разных фрагментов, но всё же задокументированным клипом с live-выступлением.Примерно в середине второго века нашей эры на территории Оркнейских островов небольшое поселение шотландцев возводило так называемые Брохи – небольшие, круглые дома, отдалённо напоминающие крепости. Ученые в прошлом году обнаружили подобное строение , однако заинтересовал их вовсе не сам Брох, а небольшая ёмкость у входа, которая была подперта оленьими рогами и точилом. Небольшой контейнер представлял собой кость кита, внутри которой лежала человеческая челюсть, а также останки ягнят.Проведенный археологом Мартином Каррутерсом анализ ДНК помог установить, что найденная кость принадлежала финвалу, который считается одним из самых крупных китов в мире. Именно это и заставило ученых задуматься о том, действительно ли древние люди активно охотились на китов самостоятельно , или же извлекали выгоду из выброшенных на берег туш.Остальные кости горбатых, полосатых китов, а также дельфинов и морских свиней, которые были обнаружены в том же регионе, вскоре подтвердили вторую теорию. В интервью для BBC Мартин отметил:А в продолжение темы –. И совсем неудивительно, что этот континент запросто может похвастаться повышенным вниманием к себе. 