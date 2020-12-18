Неординарные находки 2020 года, которые изменили представление о прошлом

1. Японское поселение, Британская Колумбия

Затерянное японское поселение. \ Фото: baomoi.com.

Посуда. \ Фото: giaoducthoidai.vn.

Британская Колумбия. \ Фото: cbc.ca.

2. Младенцы в шлемах, Эквадор

Саланго на побережье Эквадора имеет историю, которая, как известно, насчитывает 5000 лет. \ Фото: ancient-origins.net.

Захоронение младенцев, Эквадор. \ Фото: dailymail.co.uk.

Саланго, ритуальный фестиваль Balsa Mantena. \ Фото: google.com.

3. Волшебный набор, Помпеи

Волшебный набор. Фото: es-us.noticias.yahoo.com.

Защитные амулеты. \ Фото: amazonaws.com.

Волшебные находки в древнем городе. \ Фото: thesun.co.uk.

4. Ведьмина бутылка, Англия

Ведьмина бутылка. \ Фото: thevintagenews.com.

Ловушка для ведьм. \ Фото: vitantica.net.

Оберег против ведьм и нечистой силы. \ Фото: edition.cnn.com.

«Звезда и Подвязка». \ Фото: confidentials.com.

5. Кадры из последнего выступления Битлз, Англия

Ливерпульская четвёрка. \ Фото: beatlesbible.com.

The Beatles на шоу Top of the Pops studio в 1966 году. \ bbc.com.

The Beatles - Paperback Writer (Top of the Pops 1966).

6. Позвонок кита с костями ягненка и человека, Шотландия

Находки на территории Оркнейских островов. \ Фото: archaeologyorkney.com.

Кэрнс Брох, Оркнейские острова. \ Фото: archaeologyorkney.com.

Бренна создаёт образец из артефакта китового уса найденного в Кэрнсе. \ Фото: archaeologyorkney.com.