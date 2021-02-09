Как в СССР поступали с женами «изменников Родины» и для кого оставляли лазейки в законе

Встречи партийного руководства с народом тогда как раз стали популярными.

Постановление о членах семей, осужденных за измену Родине

Чтобы стать предателем, вовсе не обязательно было предавать родину.

Тонкая грань между бдительностью и доносами.

Плакаты давали весьма четкое представление о политике государства на этот счет.

Казахстанский АЛЖИР

Место, куда направлялись жены изменников Родины.

Женщины АЛЖИРа были заняты тяжелым физическим трудом.

Виктор и Людмила Беленко

Фото, облетевшее всю западную прессу.

Владимир Резун и его семья

Предал Родину, но не свою семью.

Аркадий и Леонгина Шевченко

Импозантная пара со странной судьбой.

Адольф и Наталья Толкачевы

Арест Толкачева.

Олег и Лейла Гордиевские

Юридически их отношения прекратились из-за слежки.

Олеги и Вера Пеньковские

В зале суда.

Михаил и Катерина Калинины

Семья Калининых.