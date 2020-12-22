Надежнее суперклея: как сделать двухкомпонентный клей с мгновенным действием

Большинство граждан пользуется обычным суперклеем в любой ситуации, когда им нужно что-то надежно соединить. При этом каждый согласится с тем, что данный клеящий состав имеет ряд недостатков, в том числе немалую цену, которая серьезно бьет по карману потребителя, особенно в тех ситуациях, когда клея нужно много. Благо, есть надежный альтернативный вариант. О нем сегодня и пойдет речь.
Отличная штука. /Фото: youtube.com.
Кустарный двухкомпонентный клеящий состав можно сделать не только из соды и суперклея. Куда лучше воспользоваться цианоакриловым клеем «Akfix 705» повышенной вязкости и аэрозолем-активатором. Последний используется для повышения скорости схватывания состава, сокращая его буквально до нескольких секунд. Перед началом работы рекомендуется также разжиться небольшой отверткой. Она понадобится для проверки вязкости средства.
Вещь очень хорошая. /Фото: youtube.com.
Перед тем как использовать клей, предметы, нуждающиеся в «экстренном» соединении, следует соответствующим образом привести в порядок и подготовить. Нужно почистить предметы от пыли и грязи, а также произвести обезжиривание поверхности. Если необходимо – места соединения зачищаются при помощи напильника и наждачной бумаги. Когда все это будет сделано, можно переходить к созданию клеящего состава.
Можно проверить самим. /Фото: youtube.com.
Итак, сначала наносится Akfix, после чего сразу же распыляем на него аэрозоль. Состав начнет стремительно твердеть, так что нельзя терять не секунды. Быстро производим соединение необходимых элементов. Далее делаем все тоже самое, что и при работе с любым другим клеем – сдавливаем детали при помощи тисков или положив на них что-то тяжелое. Когда клей застынет, необходимо будет произвести удаление излишков.
Держит крепко. /Фото: youtube.com.
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