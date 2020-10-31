Золото Колчака и графские клады: 7 сокровищ, поиски которых пока ни к чему не привели

1. Золотые кони Батыя

Огромные золотые статуи безрезультатно ищут уже которое столетие. /Фото: travelask.ru

2. Сокровища Андрея Баташева

Несметные богатства российского заводчика найти пока не удалось. /Фото: yavampokaju.ru

3. Богатства графа Ростопчина

Трудно поверить, что вместе с усадьбой в огне погибли и немыслимые сокровища графа. /Фото: feedup.ru

4. Клады с пароходов «Варягин» и «Князь Горчаков»

Кажется, гидроархеологи не успокоятся, пока эти клады не найдут. /Фото: vestiprim.ru

5. Золото Колчака

Золотой запас России, Казань, 1919 год. /Фото: siberiantimes.com

6. Сокровища Леньки Пантелеева

Трудно представить, сколько награбленного налетчик мог спрятать. /Фото: hotels.com

7. Ценности Смоленского банка

Часть состояния Смоленского банка, возможно, лежит в земле около небольшой деревушки. /Фото: fresher.ru