Как создавались самые странные, страшные и неудобные костюмы в истории кино

Джабба Хатт, «Звездные войны» - «Возвращение Джедая»

Джабба Хатт – один из сложнейших в исполнении персонажей в истории кино

Для управления огромной куклой требовалась синхронная работа четырех человек

Униформа в фильме «Звёздный путь: Следующее поколение»

Костюмы из спандекса – красивый, но неудачный для актеров вариант

Костюм «Робокопа»

На съемках фильма «Робокоп»

Костюм «Чужого»

Человеческий череп и презервативы – тайна костюма «Чужого»

Костюм «Мистик»

Костюм Мистик – еще один пример того, что синтетические материалы не очень удобны при носке