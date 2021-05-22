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10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

«Пейте пиво пенное — будет жизнь отменная!» Оказывается, в этом утверждении есть немалая доля истины. Существует много научно обоснованных причин пить пиво. А в этом выпуске вы найдете целый десяток аргументов в пользу пенного напитка.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво продлевает жизнь.


Исследователи из компании Virginia Tech обнаружили, что люди, которые регулярно пьют пиво в умеренных количествах, на 19% снижают риск умереть преждевременной смертью. Кроме того, пиво способствует омоложению клеток кровеносных сосудов за счет ускорения определенных обменных процессов в организме, а также оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие и способствует торможению роста и размножения бактерий.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво помогает похудеть.


В обществе широко распространен стереотип о том, что от пива толстеют. Но новая книга Тима Спектора, профессора Лондонского королевского колледжа, утверждает обратное. В ней говорится, что светлое пиво — хороший источник питательных веществ для полезных кишечных бактерий, которые делают работу пищеварительной системы более эффективной. Кроме того, пиво способствует активизации выделения желудочного сока, стимулирует пищеварительную систему.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво помогает бороться с раком.


В этом алкогольном напитке содержатся ингредиенты, которые помогают человеческому телу бороться с раком.
К такому выводу пришли ученые-медики из японского Национального института радиологии. В хмеле, в частности, найден ксантохумол — флавонид, который ингибирует канцерогенные ферменты.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво помогает мозгу нормально работать.


Исследование, опубликованное в медицинском журнале Новой Англии, обнаружило, что женщины, которые выпивают один бокал пива в день, реже страдают от когнитивных проблем, вызванных старением.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво на самом деле не дарит «пивной» живот.


Исследование, проведенное фондом UCL, ставило своей целью доказать наличие связи между количеством выпиваемого человеком пива и тем, как быстро у него округляется живот. Ни одного научного доказательства этому так и не нашли. «Люди верят, что любители пива в среднем чаще страдают от ожирения, чем остальные. Но это не так. Если связь между пивом и ожирением и существует, то она незначительна», — заключили исследователи.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво может избавить вас от камней в почках.


Люди, которые пьют пиво в умеренных количествах, на 41% реже страдают от камней в почках. К таким выводам пришли американские исследователи, которые рассказали о своей работе в журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

В пиве меньше калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке.


По содержанию калия, магния, фосфора, железа, меди, цинка пиво не отличается от апельсинового сока — стакан которого, выпитый за завтраком, является символом здорового образа жизни. Но при этом в пенном напитке меньше калорий. Недавно компания Guinness опубликовала статистические данные, которые убедительно доказывают, что даже в «тяжелых», темных сортах ее пива содержится меньше калорий, чем в любом сладком напитке или даже в обезжиренном молоке.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пивной хмель защищает от болезни Альцгеймера.


Хотя пиво не может защитить от вас от неприятного состояния, когда невозможно вспомнить, что произошло прошлой ночью, в целом для памяти оно скорее полезно, чем вредно. Ксантохумол, одно из соединений хмеля, согласно последним исследованиям ученых, защищает мозг от возрастных дегенеративных изменений вроде заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

В пиве полно витаминов.


«Если вы внимательно проанализируете химический состав хорошего пива, то будете поражены количеством витаминов, которые в нем содержатся», — утверждает Штефан Домениг, директор Центра здравоохранения Майра в Австрии. К примеру, в пиве много витаминов В1 и В2, и они там присутствуют в той форме, которая хорошо усваивается. Один литр этого напитка обеспечит 40–60% суточной потребности в тиамине (В1) и рибофлавине (В2). Пиво богато аскорбиновой кислотой. Литр пива даст вам 70% суточной дозы витамина С. А для удовлетворения суточной потребности в никотиновой и фолиевой кислотах достаточно выпить всего полстакана.

10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

Пиво укрепляет кости.


Пиво помогает сохранять плотность костей и эластичность суставов за счет содержания в нем кремния в легко усвояемой форме. Кто бы мог подумать, что бокальчик пива после обеда может помочь в создании более плотной костной ткани. Так, во всяком случае, утверждают в авторитетном научном журнале Journal of the Science of Food and Agriculture.

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