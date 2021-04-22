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Арабская парфюмерия

Где впервые зародилось древнейшее искусство парфюмерии – это от нас сокрыто в глубине веков. Одни историки говорят, что истоки её в Месопотамии, другие утверждают, что это произошло именно в Аравии, которая с давних времён называется «страной благовоний».

Само слово «парфюмерия» (per — через, fumum — дым) говорит о том, что первыми благовониями для человека были сжигавшиеся ароматические смолы и древесина. Тогда отсюда и следует, что конечно же это было на Востоке, ведь именно здесь с давних пор добывали мирру, ладан и многие другие смолы и древесину. Не будем вдаваться в подробности, какую страну следует считать родиной парфюмерии. Поговорим о парфюмерии Ближнего Востока, об арабской парфюмерии.

История парфюмерии – арабская парфюмерия

«Кто знает край, где небо голубое
Безоблачно, как счастье молодое,
Где кедр шумит и вьётся виноград,
Где ветерок, носящий аромат,
Под ношею в эфире утопает,
Во всей красе, где роза расцветает,
Где сладостны олива и лимон,
И луг всегда цветами испещрен…
Тот край — Восток, то солнца сторона».
Байрон.

Падение Римской империи привело к закату эстетического наследия античности. В эпоху средневековых замков в Европе наблюдалось отчуждение от воды как средства гигиены. Постепенно люди стали забывать поклонение римлян и греков благовониям.

А Восток в это же время достиг больших успехов в области парфюмерии.

В самом конце XI века начались крестовые походы, и вместе с крестоносцами проникала в Европу культура Востока. Европейцы как бы заново узнавали душистые благовония и эфирные масла. То, перед чем благоговели древние римляне и греки, возвращалось, и воспринималось как открытие. Люди узнали о необходимости воды в качестве гигиены, о её целебной силе, восхищались роскошью и совершенством Востока. Но ведь и было чем восхищаться. В то время, когда европейцы что-то отвергали, а что и позабыли, Восток развивался…

История парфюмерии – арабская парфюмерия

Была открыта дистилляция растительных веществ – история парфюмерии называет имя того, кто первым осуществил дистилляцию розовых лепестков. Им был великий целитель Х-XI века Авиценна, медицинскими трудами которого пользуются до сих пор. А тогда арабская парфюмерия, благодаря ему, начала процветать. Он был первым, кто начал изучать химические процессы и сумел их применить на практике.

За свои 57 лет он успел написать множество книг, в которых изложил целительную силу многих растений, научил врачевать многие болезни, открыл способ получения из растений и цветов их ароматические и целебные элементы с помощью дистилляции. Ведь все ароматы, сокровища цветов, прекрасны, но недолговечны, а потому их не могли вывезти за пределы Аравии.

История парфюмерии – арабская парфюмерия

Благодаря дистилляции Восток стал центром и источником эфирных масел. В Х веке в Аравии был получен этиловый спирт из вина. Его получали путём взбраживания фруктовых плодов, но привкус того сырья, из которого было изготовлено вино, оставался. Когда изобрели отгонку, удалось получить 90 – 96% спирт – чистый и прозрачный, причём без запаха. А вот кто и конкретно когда получил чистый спирт, трудно сказать. Время и место колеблется с XI века в Аравии по XVII во Франции.

Арабы и персы превратились в несравненных знатоков душистых веществ, но самым любимым ароматом у них считался аромат розы. Современные арабские парфюмеры и по сей день считают, что без аромата розы высшей парфюмерии не может быть. Запах розы многогранный, у каждого вида розы свой аромат, со своими оттенками и запахами.

История парфюмерии – арабская парфюмерия

Роза воспевалась в поэзии, по словам одного из поэтов, роза – подарок самого Аллаха. Персия была страной сказаний и песен о розе. Особенно воспевал розу знаменитый Хафиз, он даже был погребен в местечке, где находился обширный сад роз.

«Я вышел на заре, чтоб роз нарвать в саду,
И трелей соловья услышал череду;
Несчастный, как и я, любовью к розе болен,
И на лужайке он оплакивал беду».

Хафиз был большим ценителем цветов и ароматов, и постоянно воспевал их в своих поэмах, сравнивая любимую женщину с розой.

«Так прекрасен весь твой облик — словно розы лепесток
Стан подобен кипарису. Как ты дивно хороша!
Красотой твоей наполнен сад души моей; твои
Пахнут локоны жасмином. Как ты дивно хороша!»

История парфюмерии – арабская парфюмерия

Персия у поэтов получила название «Гюлистан» — сад роз. «Гюль» означает роза, и это слово для перса являлось самым очаровательнейшим из слов. Розы были повсюду, их выращивали в роскошных садах султанов, ими были переполнены сады и все комнаты, купальни и могилы, без них не обходилось ни одно торжество. Невозможно было представить жизнь мусульманина без розовой воды. Розовой водой омывали жилища, одежды, её использовали и в ритуальных омовениях, применяли в медицине. А знаменитый полководец мусульман во время крестовых походов Саладин после победы над крестоносцами, прежде чем войти в мечеть Омара в Иерусалиме, приказал омыть розовой водой пол, стены и даже скалы, на которых она была построена.

Центром выращивания роз стал Дамаск, отсюда и произошло название одной из самых ароматных и прекрасных роз – дамасская роза.

Эфирное масло розы стало важнейшим компонентом в парфюмерии. Именно с розой Авиценна провёл свой первый опыт дистилляции. Розовая вода стала производиться в больших количествах. Помимо розы любимыми компонентами были мирра и ладан, амбра и мускус с добавлением восточных смол, сладкой ванили или сандалового дерева. Добавление розы, жасмина, флердоранжа и древесных нот сандалового и кедрового деревьев, ветивера были ключом к созданию роскошных ароматов.

История парфюмерии – арабская парфюмерия

Пряные запахи, такие как перец, гвоздика, древесные и животные оттенки также использовались в арабской парфюмерии. В употребление тогда же вошли ароматические курильницы, овевающие присутствующих благовонным дымом. Курильницы изготавливали из дерева, а внутри отделывали металлом, сверху накрывали плетёной крышкой. Для чувственного Востока любовь к насыщенным запахам значительно сильнее, чем у европейцев.

Даже строительство мечетей сопровождалось с применением строительных материалов, в которых растворяли большое количество мускуса. От таких зданий постоянно исходило благоухание, особенно когда на них падали солнечные лучи. Любовь к сильным запахам была тем сильнее, чем жарче климат. Европейцам это не просто понять, а некоторым и перенести такое благоухание.

Из века в век шли караваны, плыли корабли с Востока… В маленьких роскошных флакончиках они везли особые сокровища, ароматы, созданные не только искусством парфюмеров, но и самой природой. В них соединились солнце, земля, труд человека и тайна растений.

Восток с его невиданной роскошью, которая поражала воображение, осваивал новые способы получения эфирных масел, бальзамов и других драгоценных компонентов, совершенствуя парфюмерное искусство, создавая роскошные флаконы, украшенные золотом и драгоценными камнями. В садах и гаремах благоухание ароматов услаждали душу и тело, наполняя своим пленительным запахом воздух, а лёгкий ветер с моря то смягчал, то усиливал этот запах, наполняя все поры тела, все чувства ароматом соблазна и очарования.

История парфюмерии – арабская парфюмерия

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