Арабская парфюмерия

Где впервые зародилось древнейшее искусство парфюмерии – это от нас сокрыто в глубине веков. Одни историки говорят, что истоки её в Месопотамии, другие утверждают, что это произошло именно в Аравии, которая с давних времён называется «страной благовоний».



Само слово «парфюмерия» (per — через, fumum — дым) говорит о том, что первыми благовониями для человека были сжигавшиеся ароматические смолы и древесина. Тогда отсюда и следует, что конечно же это было на Востоке, ведь именно здесь с давних пор добывали мирру, ладан и многие другие смолы и древесину. Не будем вдаваться в подробности, какую страну следует считать родиной парфюмерии. Поговорим о парфюмерии Ближнего Востока, об арабской парфюмерии.







«Кто знает край, где небо голубое

Безоблачно, как счастье молодое,

Где кедр шумит и вьётся виноград,

Где ветерок, носящий аромат,

Под ношею в эфире утопает,

Во всей красе, где роза расцветает,

Где сладостны олива и лимон,

И луг всегда цветами испещрен…

Тот край — Восток, то солнца сторона».

Байрон.



Падение Римской империи привело к закату эстетического наследия античности. В эпоху средневековых замков в Европе наблюдалось отчуждение от воды как средства гигиены. Постепенно люди стали забывать поклонение римлян и греков благовониям.









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