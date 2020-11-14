10 самых смертоносных болезней в человеческой истории

Самые ужасные эпидемии в истории человечества уносили сотни миллионов жизней, иногда стирая с лица земли целые народы. Вот список из 10 наиболее известных и опасных болезней с которыми нам пришлось когда-либо столкнуться.
Сыпной Тиф.
Одна из самых опасных болезней, вызываемая бактерией риккетсией. Название происходит от греческого typhos, что значит «дымный, или туманный». Первое достоверное описание этой болезни относится ко времени испанской осады мавританской Гранады в 1489. Эти записи включают описания лихорадки и красных пятен по рукам, спине и груди, прогрессирующих до бреда, омертвелых ран и вони гниющей плоти. Во время той осады испанцы потеряли в военных столкновениях 3 000 мужчин, но ещё 17 000 умерли от сыпного тифа. Эпидемии произошли всюду по Европе от XVI до XIX веков, а так же во время английской гражданской войны, Тридцатилетней войны и Наполеоновских войн. Только во время Тридцатилетней войны 1618 — 1648 годов приблизительно 8 миллионов немцев были истреблены лихорадкой бубонной чумы и сыпного тифа. Во время отступления Наполеона из Москвы в 1812, больше французских солдат умерло от сыпного тифа, чем было убито русскими войсками.
Холера.
Одна из самых опасных болезней, вызывающих серьезные эпидемии. В своей самой серьезной форме холера может быть смертельна. Если не оказать помощь в течение трех часов, зараженный человек может умереть. Признаки — диарея, шок, кровотечение из носа, судороги ног, рвота и сухая кожа. Первая вспышка холеры была зарегистрирована в Бенгалии, и оттуда распространялась в Индию, Китай, Индонезию и Каспийское море. Когда пандемия, наконец, закончилась в 1826, в одной только Индии было более чем 15 миллионов смертельных случаев. Оральная регидратационная терапия и антибиотики в настоящее время успешно излечивают эту болезнь.
Оспа.
Оспа, как полагают, начала заражать людей ещё в 10,000 году до н. э. Однако, серьёзные эпидемии оспы начались гораздо позже. В Англии в течение XVIII века, эта болезнь убивала приблизительно 400,000 человек каждый год и вызывала уйму случаев слепоты. Главный признак — вспышка маленьких язв по всему телу. Другие симптомы включают рвоту, боль в спине, лихорадку и головную боль. Самый ранний симптом оспы был обнаружен в Древних египетских мумиях. Считается, что египетские торговцы принесли болезнь в Индию, где она и оставалась в течение 2000 лет. После успешных кампаний по вакцинации в течение 19-х и 20-х веков, было объявлено об уничтожении оспы в декабре 1979. На сегодняшний день, оспа — единственное человеческое инфекционное заболевание, которое было полностью уничтожено.
Испанский грипп (испанка).
Пандемия гриппа 1918 года распространилась практически по всему миру. Эпидемия была вызвана необычно опасным и смертельным вирусом гриппа подтипа H1N1. Исторические и эпидемиологические данные не позволяют определить географическое происхождение вируса. Большинство его жертв было здоровыми, молодыми и совершеннолетними, в отличие от большинства вспышек гриппа, которые преимущественно затрагивали детей, пожилых, или ослабленных пациентов. Пандемия продлилась с марта 1918 до июня 1920, распространившись даже к арктическим и отдаленным Тихоокеанским островам. Считается, что от 20 до 100 миллионов человек были убиты во всем мире — приблизительный эквивалент одной трети населения Европы. Интересно, что испанский грипп происходит из того же самого подтипа (H1N1), что и Свиной грипп.
Желтая лихорадка.
Симптомы желтой лихорадки — лихорадка, озноб, медленное сердцебиение, тошнота, рвота и запор. Согласно оценкам, эта болезнь вызывает приблизительно 30 000 смертельных случаев каждый год, если люди не вакцинированы. Известная вспышка желтой лихорадки была в Филадельфии, Пенсильвания в 1793. Болезнь убила целых 10 000 человек в одной только Филадельфии. Большая часть населения сбежала из города, включая президента. Но мэр остался, и жизнь города вскоре была восстановлена.
Вирус Эбола.
Многие наслышаны об этой болезни, но далеко не все хорошо знают где и когда она появилась, что из себя представляет, и чем она вообще опасна? Геморрагическую лихорадку Эбола называют в честь реки Эбола, где произошла её первая признанная вспышка. Вирус Эбола впервые появился в 1976 в Заире и оставался неопределенным до 1989, со вспышкой в Рестоне, Вирджиния. Было подтверждено, что опасная болезнь передается через жидкости тела, однако возможна передача через простое взаимодействие с больным. На ранних стадиях Эбола может не быть очень заразным. Контакт с кем-то на ранних стадиях даже может не передать болезнь. В то время, как болезнь прогрессирует, физические жидкости от диареи, рвоты, и кровотечения представляет чрезвычайную биологическую опасность. Из-за отсутствия надлежащего оборудования и гигиенических методов, крупномасштабные эпидемии происходят главным образом в бедных, изолированных областях без современных больниц, или образованного медицинского штата.
Малярия.
К симптомам малярии относятся анемия, лихорадка, холод, и даже кома, или смерть. Эта болезнь обычно распространяется, когда человек укушен москитом Анофелеса, который заразился инфекцией от другого человека. Малярия гораздо менее «распиарена» в СМИ, в отличие от того же Вируса Эбола, но представляет куда большую опасность. Каждый год по всему миру возникает приблизительно 400 миллионов случаев малярии, убивающей миллионы людей. Эта болезнь — одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний и очень серьезная проблема. В настоящее время никакая вакцина не помогает с полной вероятностью спасти больного, но разработки ведутся постоянно.
Туберкулёз.
Туберкулёз вызывал самое широкое общественное беспокойство в XIX и начале XX веках, как местная болезнь городской бедноты. В 1815 каждый четвертый смертельный случай в Англии был связан с туберкулёзом. К 1918 каждый шестой смертельный случай во Франции был все еще вызван этим заболеванием. В XX веке туберкулёз убил приблизительно 100 миллионов человек. Это часто смертельная болезнь, которая поражает легкие. Признаки — кашель, потеря веса, ночная потливость, и слюна с кровью. Костные останки показывают, что люди еще в 7000 до н. э. были заражены туберкулезом.
Полиомиелит.
Полиомиелит очень заразен. Это болезнь, которая поражает центральную нервную систему и позвоночник, иногда оставляет жертву парализованной. Признаки — головная боль, шея, спина и боль в животе, рвота, лихорадка и раздражительность. В 1952 вспышка в Соединенных Штатах привела к 20 000 парализованных детей и более чем 3 000 мертвых. С тех пор была создана вакцина, и защищено большинство детей.
Бубонная чума.
Раздутые лимфатические железы, покрасневшая, а затем почерневшая кожа, тяжелое дыхание, гниющие конечности, рвота кровью и ужасная боль — это лишь некоторые признаки бубонной чумы. Боль вызвана гниением и распадом плоти. Эта болезнь унесла более 200 миллионов жизней. Возможно, самая известная и ужасная пандемия была в Европе в конце 1300-х. Чуму тогда прозвали не иначе, как «Черная смерть». В те годы чума почти вдвое сократила всё население Европы. Бубонная чума обычно вызывается укусом зараженной блохи. Сегодня существуют сразу несколько вакцин, которые излечивают людей, но когда-то это была самая опасная и страшная болезнь из всех возможных.
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