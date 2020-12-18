12 фактов о том, что происходит с телом человека после того, как он бросает курить

Между прочим, организм начинает работать иначе уже в течение первых минут после последней выкуренной сигареты. Предлагаем посмотреть ряд физиологических изменений, которые происходят с человеком, когда он, наконец, решает бросить курить.







1. Первые изменения начнутся через 20 минут — улучшается кровообращение и повышается чувствительность пальцев рук и ног.



2. Через 8 часов в крови сокращается количество окиси углерода. Это значит, что уровень кислорода в вашей крови снова в норме.



3. После двух дней воздержания от курения организм полностью отчищается от никотина. Вы наконец-то сможете попрощаться с крошечными кристаллами, подталкивающими вас к курению. К сожалению, как только никотин полностью выходит из организма, тяга к курению максимально возрастает.



4. Спустя два дня после отказа от курения вкусовые рецепторы начинают нормально функционировать. Вы сможете не только лучше улавливать вкусовые нюансы, но и станете добавлять меньше специй в привычную еду.



5. Через два дня, вы начинаете лучше чувствовать запахи. Теперь идея остановиться и вдохнуть аромат роз покажется вам гораздо более привлекательной.



6. Через три дня в легких восстанавливается реснитчатый эпителий. Курение уничтожает микроскопические реснички, очищающие дыхательные пути.

К счастью, эти реснички могут восстанавливаться.7. Кровяное давление начинает снижаться через неделю, что уменьшает риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной и почечной недостаточностей, и стенокардии.8. Кашель начинает исчезать через две недели , после того как вы бросили курить. Он пропадает не сразу, так как вашим легким нужно время на выведение скопившихся в них вредных веществ.9. Через две недели восстановится кровообращение, что сразу же позитивно скажется на половой функции: улучшится качество эрекции у мужчин, повысится чувствительность у женщин.10. Спустя три месяца после отказа от курения выравнивается тон кожи. Никотин препятствует поступлению крови к верхним слоям кожи, что делает её бледной, сухой и способствует шелушению. Никотин так же стимулирует появлению морщин, так как блокирует выработку коллагена.11. Если за год вы не выкурили ни одной сигареты , исчезают самые яркие признаки курения. Табачный оттенок на пальцах пропадёт, а налет на зубах побледнеет. После чистки у стоматолога зубы уже не пожелтеют, а кровообращение в деснах вернется в норму.12. Через пять лет без курения показатели риска инсульта возвращаются в норму, а через 15 лет вероятность возникновения раковых заболеваний у бывшего курильщика становится такой же, как и у некурящего.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)