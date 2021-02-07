7 городов, которые за несколько десятилетий изменились до неузнаваемости

Чудесное преобразование возможно даже в глобальных масштабах. Гонконг. /Фото: supercoolpics.com

1. Сингапур

Сингапур в год признания независимости. /Фото: asset3.stern.de

За 55 лет Сингапур изменился до неузнаваемости, хотя роскошно он выглядит уже не одно десятилетие. /Фото: znaj.ua

Красоту современного города сложно переоценить. /Фото: img.muz1.tv

2. Дубай

Город в 1980-е годы. /Фото: wikiway.com

Современный Дубай, в котором мечтают отдохнуть многие туристы. /Фото: media-exp1.licdn.com

3. Гонконг

Несколько десятилетий назад Гонконг выглядел вот так. /Фото: i.pinimg.com

За 50 лет Гонконг изменился до неузнаваемости. /Фото: nichexperience.com

4. Форталеза

Вот так бразильский город выглядел в 1980-е годы. /Фото: upload.wikimedia.org

Современный вид города Форталеза. /Фото: etour.ua

5. Сеул

В 1960-е Сеул был не таким впечатляющим, как сейчас. /Фото: i.insider.com

В этом городе никогда не бывает скучно. /Фото: pix10.agoda.net

6. Мельбурн

Так выглядел Мельбурн до проведения Олимпийских игр в 1956 году. /Фото: content.ngv.vic.gov.au

Современный город с развитой инфраструктурой. /Фото: flying-school.com

7. Торонто

Некогда индустриальный город через несколько столетий превратился в современный туристический центр. /Фото: static.torontopubliclibrary.ca

Столица провинции Онтарио удивляет своей многогранностью. /Фото: tripmydream.cc