Почему в жару носят белое

Есть ли какой-то толк от светлой одежды в жаркую погоду или это ещё один миф?







Когда на улице становится жарко, большинство из нас предпочитает носить светлые вещи. Зачем? Во‑первых, на них не так заметны следы пота, как на тёмных вещах, а для многих людей это важно. Во‑вторых, среди светлых вещей гораздо меньше обтягивающих и сильно приталенных, скорее это свободные силуэты и вещи оверсайз, а в жару они являются лучшим решением.



Ну и, всем нам с детства известно правило, что белые вещи отражают солнечные лучи. Или свет? Или тепло? Давайте разберемся, что же именно они отражают?

Чтобы понять, как действует это утверждение на практике и что происходит с нами в жаркую погоду в светлых или темных вещах, можно провести простой эксперимент.

Возьмите два листа бумаги: один белого, а другой чёрного цвета. Положите их на яркий солнечный свет и подождите пять-десять минут, можно дольше. После этого поднесите оба листа бумаги к щекам, они более чувствительны к изменениям температуры, чем руки. Скорее всего вы почувствуете, что чёрная бумага будет горячее белой.

Объяснение с точки зрения физики очень простое: светлая одежда меньше нагревается, потому что белый цвет отражает солнечный свет, а темный его поглощает и нагревается.

Кстати, именно поэтому солнечные батареи — чёрные.Почему же тогда в арабских странах и в жарких пустынях люди носят закрытые тёмные одеяния, ведь одежда светлых оттенков не так сильно нагревается на солнце?То, как человек будет себя чувствовать в жаркую погоду, зависит от нескольких факторов. Не только от цвета одежды, но и от того, как плотно они прилегает к телу и насколько воздухопроницаема. Если вы, к примеру, наденете очень плотную облегающую футболку, вам будет жарче, чем в свободной и тонкой, но черного цвета. Не следует забывать о том, что человеческое тело также вырабатывает тепловую энергию примерно в 36,6°. И вся она отражается от белой одежды обратно. В черной одежде, которая плотно облегает тело, действительно душно. Но если она свободная, то всё наоборот. Черный оттенок быстро забирает тепло тела.Ну и следует также учитывать, что белая одежда всё же не зеркальная, как фольга или стенки термоса.Роль играет и толщина вещи. Так, чем толще ткань, тем сложнее её прогреть насквозь. Плотные и объёмные изделия помогают контролировать тепло на уровне температуры тела. Так что в жаркие дни невесты в платьях с кринолином чувствуют себя гораздо лучше, чем женихи в их довольно тесных и часто — тёмных костюмах.