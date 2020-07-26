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Почему в жару носят белое

Есть ли какой-то толк от светлой одежды в жаркую погоду или это ещё один миф?

Почему в жару носят белое

Когда на улице становится жарко, большинство из нас предпочитает носить светлые вещи. Зачем? Во‑первых, на них не так заметны следы пота, как на тёмных вещах, а для многих людей это важно. Во‑вторых, среди светлых вещей гораздо меньше обтягивающих и сильно приталенных, скорее это свободные силуэты и вещи оверсайз, а в жару они являются лучшим решением.

Ну и, всем нам с детства известно правило, что белые вещи отражают солнечные лучи. Или свет? Или тепло? Давайте разберемся, что же именно они отражают?
Чтобы понять, как действует это утверждение на практике и что происходит с нами в жаркую погоду в светлых или темных вещах, можно провести простой эксперимент.
Возьмите два листа бумаги: один белого, а другой чёрного цвета. Положите их на яркий солнечный свет и подождите пять-десять минут, можно дольше. После этого поднесите оба листа бумаги к щекам, они более чувствительны к изменениям температуры, чем руки. Скорее всего вы почувствуете, что чёрная бумага будет горячее белой.
Объяснение с точки зрения физики очень простое: светлая одежда меньше нагревается, потому что белый цвет отражает солнечный свет, а темный его поглощает и нагревается.

Кстати, именно поэтому солнечные батареи — чёрные.
Почему же тогда в арабских странах и в жарких пустынях люди носят закрытые тёмные одеяния, ведь одежда светлых оттенков не так сильно нагревается на солнце?
То, как человек будет себя чувствовать в жаркую погоду, зависит от нескольких факторов. Не только от цвета одежды, но и от того, как плотно они прилегает к телу и насколько воздухопроницаема. Если вы, к примеру, наденете очень плотную облегающую футболку, вам будет жарче, чем в свободной и тонкой, но черного цвета. Не следует забывать о том, что человеческое тело также вырабатывает тепловую энергию примерно в 36,6°. И вся она отражается от белой одежды обратно. В черной одежде, которая плотно облегает тело, действительно душно. Но если она свободная, то всё наоборот. Черный оттенок быстро забирает тепло тела.
Ну и следует также учитывать, что белая одежда всё же не зеркальная, как фольга или стенки термоса.
Роль играет и толщина вещи. Так, чем толще ткань, тем сложнее её прогреть насквозь. Плотные и объёмные изделия помогают контролировать тепло на уровне температуры тела. Так что в жаркие дни невесты в платьях с кринолином чувствуют себя гораздо лучше, чем женихи в их довольно тесных и часто — тёмных костюмах.
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