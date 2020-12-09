Что заставило 9 знаменитостей изменить религию и перейти в другую веру

На протяжении многих десятилетий и даже веков вероотступничество считалось большим грехом. В настоящее время отношение к тем, кто меняет религию, стало куда более лояльным, и люди пытаются найти наиболее близкое для себя учение. Многие знаменитости откровенно заявляют о своём переходе в новую веру, но далеко не всегда причиной этого становятся поиски истины. Иногда люди меняют веру под давлением внешних обстоятельств.
Джанет Джексон
Джанет Джексон. / Фото: www.al.com
Младшая сестра Майкла Джексона в 2017 году приняла ислам. Правда, решилась на этот шаг она не в процессе длительных поисков себя. В 50-летнем возрасте певица впервые стала мамой и тогда же перешла в другую веру. На этом настоял её бывший уже муж, катарский миллиардер Виссам аль-Мана.
Игорь Верник
Игорь Верник. / Фото: www.krot.info
Знаменитый российский актёр и ведущий увлёкся буддизмом после знакомства со своим американским коллегой Ричардом Гиром. Долгая и увлекательная беседа актёров привела к появлению у Игоря Верника интереса к данной религии. После он лично встречался с ламой Оле Нидал, а затем прошёл полный обряд посвящения в буддисты.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро. / Фото: www.pinimg.com
Культовая актриса тоже не особо утруждала себя поисками смысла бытия, но в 1956 году она заявила о переходе в иудаизм. Побудил к этому её предстоящий брак с Артуром Миллером. Через два дня после гражданской церемонии супруги вступили в брак в соответствии со всеми традициями иудаизма, ради чего актриса и сменила религию. После того, как известие о новой вере актрисы стало достоянием гласности, в Египте были запрещены абсолютно все фильмы с участием Мэрилин Монро. После развода с мужем заявлений об отказе от иудаизма не последовало, но в Египте запрет с фильмов, в которых снималась актриса, был снят.
Константин Хабенский
Константин Хабенский. / Фото: www.peopletalk.ru
Известный актёр и режиссёр никогда не афиширует свою личную жизни и не обсуждает в своих интервью вопросы, касающиеся его веры. Но друзья актёра утверждают, что он принял католичество, а перед этим он прошёл долгий этап духовных поисков и страданий после смерти своей первой жены Анастасии Смирновой. По свидетельству друзей Константина Хабенского, католицизм стал той религией, которая близка мировосприятию актёра.
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор. / Фото: www.pinimg.com
Королева Голливуда приняла иудаизм после того, как узнала о страданиях еврейского народа в годы Второй мировой войны. Нужно сказать, что её третий и, как утверждают, любимый муж Майкл Тодд, был евреем. Спустя год после его трагической гибели в авиакатастрофе Элизабет Тейлор стала следовать законам иудаизма и принимать близко к сердцу нужды и тяготы еврейского народа. Она стала борцом за права евреев, выступала в их защиту, а в 1976 году, узнав о захваченных террористами в Энтеббе заложниках-евреях, предложила себя в обмен на жизни невинных людей. Посол Израиля Симхе Диницу, которому озвучила актриса своё предложение, отказался, заметив, что этого народ иудеев никогда не забудет.
Сергей Романович
Сергей Романович. / Фото: www.yandex.net
Молодой российский актёр прославился после первой же работы в кино, сыграв роль Юрия Шатунова в фильме «Ласковый май» Владимира Виноградова. Сегодня на счету Сергея Романовича множество главных ролей в фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга». Причиной возникшего интереса актёра к исламу стал спор с его другом, показавший, что Сергей ничего не знает об этой религии. Долгое изучение вопроса привело к принятию Сергеем Романовичем ислама, который, по его словам, открыл актёру новые грани жизни.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. / Фото: www.woman.ru
Изначально известная гимнастка и супруга шоумена Павла Воли исповедовала ислам. Но в 2009 году она заявила в одном из своих интервью о принятии православия. Её привлекает внешняя красота православных обрядов и внутренний покой, который даёт ей христианство. При этом Ляйсан Утяшева заявляет об уважении ко всем религиям, потому что на каждом этапе её жизни встречались люди разных вероисповеданий, сыгравшие значимую роль в её жизни.
Святослав Ещенко
Святослав Ещенко. / Фото: www.gorbilet.com
Популярный российский юморист не скрывает того факта, что является вайшнавом – последователем одного из направлений индуизма, поклоняющимся Кришне и Раме. Он называет своим духовным наставником гуру Шрила Мукунда Госвами, первого ученика Шрилы Прабхупады в Америке. Его наставлениям он следует в своей жизни и признаётся: долгие поиски смысла бытия завершились после посвящения, а его жизнь, наконец, обрела смысл.
Зара
Зара. / Фото: www.twimg.com
Популярная певица исповедовала веру курдов езидизм. Но в 2004 году, перед тем, как стать женой бизнесмена Сергея Матвиенко, она приняла, по его настоянию, православие, а после обвенчалась с ним в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. К сожалению, этот брак распался спустя всего полтора года, но больше Зара вероисповедание уже не меняла.
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