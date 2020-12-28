20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Известно, что жизнь в деревне отличается своим размеренным ритмом. Отсутствие спешки и чувство единения с природой — вот причины, по которым нам так хочется иногда сбежать туда от суматохи будней в мегаполисе.



Мы обожаем тихие живописные деревеньки и собрали для вас лучшие из них со всей планеты.



Апулия, Италия







Сен-Жан-д’Арв, Франция







Эззе, Франция







Заансе-Сханс, Нидерланды







Хамней, Норвегия







Сиракава-го, Япония







Кольмар, Франция







Верхняя Сванетия, Грузия







Питтенуим, Шотландия







Гальштат, Австрия







Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания







Квивик, Фарерские острова







Торла, Испания







Рейне, Норвегия







Рокамадур, Франция







Олден, Норвегия







Бавария, Германия







Занстад, Нидерланды







Яншо, Китай







Ундредал, Норвегия







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