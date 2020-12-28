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20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Известно, что жизнь в деревне отличается своим размеренным ритмом. Отсутствие спешки и чувство единения с природой — вот причины, по которым нам так хочется иногда сбежать туда от суматохи будней в мегаполисе.

Мы обожаем тихие живописные деревеньки и собрали для вас лучшие из них со всей планеты.

Апулия, Италия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Сен-Жан-д’Арв, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Эззе, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Заансе-Сханс, Нидерланды

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Хамней, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Сиракава-го, Япония

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Кольмар, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Верхняя Сванетия, Грузия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Питтенуим, Шотландия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Гальштат, Австрия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Квивик, Фарерские острова

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Торла, Испания

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Рейне, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Рокамадур, Франция

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Олден, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Бавария, Германия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Занстад, Нидерланды

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Яншо, Китай

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

Ундредал, Норвегия

20 уютных деревушек, в которых хочется спрятаться от городской суеты

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