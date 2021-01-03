Как распознать грехи и добродетели на картинах мастера аллегории Брейгеля Старшего

Мир знает Питера Брейгель Старшего как превосходного живописца, работы которого даже по прошествии пяти веков не потеряли своей значимости и актуальности. Они и познавательны в плане истории, и талантливы в плане живописи. Однако, в 16 веке гениальный художник был известен вовсе не своими картинами, а графическими работами. Свою творческую карьеру он начинал как рисовальщик, создающий эскизы к будущим гравюрам. И сегодня в нашей виртуальной галерее представлены два знаменитых графических цикла - «Семь смертных грехов» и «Семь добродетелей», где Брейгель впервые проявился как великолепный мастер аллегории.
Несколько слов о художнике
Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных как Питер Брейгель Старший. О его жизни известно очень немного, а из художественного наследия до нашего времени дошло всего живописных 45 картин, а также гравюры, созданные по его рисункам.
Портрет Брейгеля работы Доминика Лампсония, 1572 год
О точной дате рождения Питера Брейгеля, к сожалению, нет никакой конкретики, поэтому принято считать, что родился он около 1525 года в деревушке Брёгел, близ Бреды в нидерландской провинции Лимбург. Детство и юность Брейгеля также покрыты мраком неизвестности. Достоверно известно лишь то, что начальное образование будущий художник получил в деревенской «приготовительной» школе.
Еще в юные годы в средине 1540-х судьба привела Брейгеля в Антверпен, где он поступил в мастерскую известного художника Питера Кука Ван Альста, придворного живописца Карла V. Талантливый юноша с большим усердием осваивал азы изобразительного мастерства и проявил себя как прилежный ученик, а позже и как начинающий мастер. После смерти учителя в 1551 году Брейгель был принят в члены профессионального объединения художников — Гильдии св. Луки в Антверпене. И тогда же поступил на работу к Иерониму Коку (1510-1570) - опытному талантливому графику-граверу и удачливому предпринимателю, который держал мастерскую, печатавшую и продававшую гравюры.
«Мир Брейгеля в черно-белом цвете»
Портрет Босха. (41,5:28 см.) / Иероним Кок. Гравюра Иеронима Вирекса.
В середине 16 столетия Нидерланды стали европейским центром производства и продажи печатных изданий. Брейгель и его издатель Иероним Кок сыграли в этом весьма значительную роль. Мастер граверных дел Иероним Кок принимал на работу талантливых художников и граверов, которые и создавали рисунки к печатным изданиям. В этом списке и оказался Питер Брейгель, который свою карьеру начинал как рисовальщик. Вскоре Кок, увидев в своем работнике скрытый потенциал, отправил молодого художника в творческую поездку по Франции и Италии, чтобы тот сделал серию рисунков итальянских пейзажей, предназначенных для эскизов к гравюрам. К слову, до наших дней сохранилось около 120 рисунков Брейгеля, сделанных в этом путешествии.
Охота на зайца. Питер Брейгель Старший.
Стоит отметить, что свои гравюры Брейгель делал не сам. Он придумывал сюжеты и рисовал лишь эскизы, по которым их изготавливали другие мастера. Поэтому судить насколько художественные образы соответствуют оригиналу довольно сложно так, как подготовительные рисунки в большинстве случаев не сохранились, и другой возможности ознакомиться с замыслами художника просто не представляется возможным.
На некоторых рисунках мастера мы можем увидеть фрагменты сюжетов, повторяющих известные полотна или даже цитирование работ других мастеров, а некоторые — совершенно особые авторские уникальные произведения.
«Пасечник и разоритель гнезд». Около 1568 года. Собрание Государственных музеев, Берлин. Питер Брейгель Старший.
Иероним Кок впоследствии собрал около 135 рисунков Брейгеля, которые были переведены в гравюры разными мастерами. Эстампы, сделанные из серии рисунков Брейгеля «Двенадцать больших пейзажей», «Маленькие пейзажи Брабанта и Кампена», а также «Осел в школе», «Большая рыба поедает маленькую», «Художник и знаток» имели огромный успех у покупателей. Однако среди самых значимых графических работ Брейгеля — являются серии «Семь смертных грехов» (1556 - 1558) и «Семь добродетелей» (1559-1560). И, что любопытно, все рисунки этих циклов сохранились до наших дней и находятся в различных собраниях Западной Европы.
Питер Брейгель. Большая рыба поедает маленькую. Гравюра. Питер Брейгель Старший.
Именно в мастерской Кока молодой художник увидел эстампы с картин Иеронима Босха, которые поразили его до глубины души. И он, воодушевившись увиденным, создал собственные вариации на темы картин великого живописца. Но отличительной чертой работ Брейгеля от сюжетов Босха является то, что художник показал ад как некий "город грехов", где каждому из них соответствует определенный "квартал" со своим ландшафтом, архитектурой, своим абсурдным, но подробным "бытом". Под каждой гравюрой есть надпись на латыни с названием того или иного греха.
«Семь смертных грехов»
«Семь смертных грехов» - самые известные графические работы мастера, ярко иллюстрирующие пороки человечества, вошедшие в цикл, состоящий из восьми рисунков : "Гнев", "Лень", "Тщеславие (Гордость)", "Сребролюбие", "Чревоугодие", "Зависть", "Похоть" и завершающей композиции - "Страшный суд". Эти рисунки густо "населены" персонажами — почти безликими представителями разных сословий, занятыми каждый своим делом, согласно задуманного сюжета.
"Сребролюбие". Скупость.(Avaritia)
Сребролюбие.(Avaritia). Питер Брейгель Старший.
Сребролюбие в католичестве — один из семи смертных грехов, который подталкивает людей к приумножению денег, скупости и зависти. На гравюре в полной мере можно увидеть алчность и корыстолюбие, стяжательство и жадность ее персонажей.
"Лень".(Acedia)
Лень.(Acedia). Питер Брейгель Старший.
Лень художник аллегорично показал через изображения улиток и медленно ползающих животных, спящих лодырей и игроков в кости, убивающих в таверне время (даже часы остановились и уснули). В центре композиции и вовсе спящая женская фигура, символизирующая Лень. Подушку ей поддерживает сам черт, что является символом нидерландской пословицы: "Лень - подушка черта". Лишь монах безрезультатно призывает всех очнуться от спячки.
"Зависть" (Invidia)
Зависть. (Invidia). Питер Брейгель Старший.
Зависть довольно трудно передать в изображении. Однако Брейгель использовал довольно стойкий символ зависти в нидерландской иконографии: две собаки, грызущиеся за одну кость.
Что любопытно, уже в этих ранних работах Брейгель начал пользоваться своим любимым приемом - изображать народные фламандские пословицы в качестве аллегорий.
"Чревоугодие". (Gula)
Чревоугодие. (Gula). Питер Брейгель Старший.
Чтобы максимально подчеркнуть суть этого рисунка, художник изобразил волынку - символ греховного "веселья бедняков". Она висит на дереве, как будто тоже - объелась.
"Гнев". (Ira)
Гнев.(Ira). Питер Брейгель Старший.
Те, кто пылал злобой и ненавистью, в прямом смысле - горят....
"Тщеславие" (Гордыня)- Superbia
Тщеславие (Гордыня)- Superbia. Питер Брейгель Старший.
Зеркало - традиционный символ гордыни, иногда даже выступающий в качестве орудия Сатаны. Поэтому зеркала иногда обрамлялись рамами с изображением страстей Господних, чтобы уменьшить вред от любования собой и уберечься от соблазнов дьявола. Но, похоже, персонажи этой работы Брейгеля озабочены лишь только собой.
"Сладострастие". (Luxuria)
Сладострастие. (Luxuria). Питер Брейгель Старший.
Здесь явно присутствуют вариации на тему знаменитого триптиха Босха "Сад мирских наслаждений": огромные фрукты,"пузыри похоти".
"Страшный суд"
Страшный суд. Питер Брейгель Старший.
И, наконец, возмездие за грехи... В "Страшном суде" нужно отметить адские врата в виде пасти библейского Левиафана, куда прямиком отправляют грешников, приплывших на лодке.
«Семь добродетелей»
Аналогично обстояло дело и с серией рисунков «Семь добродетелей», которые были выполенны в том же стиле, с той же смысловой нагрузкой и определительными надписями на латыни.
Вера. (Fides). Питер Брейгель Старший.
Надежда. (Spes). Питер Брейгель Старший.
Любовь. (Caritas). Питер Брейгель Старший.
Умеренность.(Temperanta).
Благоразумие. Предусмотрительность. (Prudentia). Питер Брейгель Старший.
Текст на латинском языке под гравюрой "Благоразумие" гласит: "Если хочешь быть благоразумным, будь предусмотрительным на будущее, продумай в душе, что может случиться". Образ женщины, стоящей на тонких перекладинах приставной лестницы, символизирует Благоразумие, главная черта которого - предусмотрительность. А сито, которое украшает ее голову, помогает отделять зерна от плевел.
Справедливость. (Justitia). Питер Брейгель Старший.
Сошествие Христа в ад. Питер Брейгель Старший.
Критики от искусства отмечают, что на этой гравюре интересно показан ад в виде страшного существа, наделенного зубастой пастью, глазами и волосами. Зубастая пасть закрепилась в европейском искусстве как символ провала в адскую бездну и как символ самого ада.
А вот образ Христа, спустившегося в преисподнюю в ореоле, напоминающем батисферу, впечатления мощи и силы не производит, да и силы небесные не борются с силами ада, так как на рисунке их просто нет. Из раскрытой зубастой пасти ада, не запертой более упавшими воротами, выходят праведники. Ужасные адские чудовища корчатся в судорогах и страданиях. Однако впечатления, что происходит великое мировое событие, не возникает. Где же божественный триумф? Вероятно, средствами зарождающегося в 16 веке реализма Брейгель не смог символами и условностями изобразить то, что можно было высказать только словами.
И в завершение, хотелось бы подчеркнуть, что множество используемых художником символов имели даже по тем временам далеко не общепризнанное толкование и, что не все персонажи Брейгеля поддаются расшифровке. Но в общих чертах суть прегрешения и воздаяния в таком виде как она сложилась в протестантских Нидерландах, во многом понятна зрителю и католического, и православного вероисповедания.
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