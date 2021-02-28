Как приготовить сало, чтобы захотелось добавки: 4 рецепта от классики до экзотики

С приходом холодов всё чаще хочется чего-то сытного: вкусной колбаски, мяса или же кусочек нежного пикантного сала на ломтике тёмного хлеба, да под картошечку с квашеной капусточкой и огурцом. Сегодня в нашей подборке рецептов раскрываем все самые вкусные секреты засолки сала в домашних условиях.
1. С чесноком
Классический рецепт сала с чесноком и перцем. \ Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru.
Сало с чесноком и чёрным перцем – классика, полюбившаяся многим хозяйкам. И совсем неудивительно, что этот простой рецепт засолки прижился практически во всём мире.
Ингредиенты:
• Сало - 1-1,5 кг;
• Соль - 1 неполный на палец стакан;
• Перец молотый чёрный - 1 пакетик (20-30 г);
• Чеснок - 1 головка среднего размера.
Сало с чесноком. \ Фото: 1zoom.ru.
Способ приготовления:
• Сало нарезать равномерными кусочками примерно 5-6 сантиметров;
• И в каждом ломтике сделать поперечные надрезы;
• В миске смешать соль и перец;
• После переложить туда кусочки сала и хорошенько обвалять со всех сторон;
• Зубчики чеснока разрезать на несколько частей и нашпиговать им кусочки сала;
• Переложить в банку;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник не меньше, чем на три-четыре дня;
• Готовое сало подавать как самостоятельное блюдо на хлебе или в качестве закуски к борщу, картофелю и др.
2. В рассоле
Нежное и потрясающе вкусное сало. \ Фото: yandex.ua.
Несмотря на то, что сало в рассоле требует чуть больше времени на приготовление, тем не менее, оно того стоит, ведь главным его преимуществом является нежный вкус.
Ингредиенты:
• Сало - 1,5-2 кг;
• Вода - 4-5 стаканов;
• Соль - 1 неполный на палец стакан;
• Чеснок - 1 головка среднего размера;
• Лист лавровый - 5-6 шт;
• Перец чёрный горошком - 8-12 горошин;
• Специи для сала - 1 ч.л. или по вкусу.
Сало в рассоле. \ Фото: kulinarochki.ru.
Способ приготовления:
• Сало нарезать равномерными кусочками толщиной 4-5 сантиметров;
• В кастрюлю налить воду;
• Добавить соль и отправить на плиту;
• Довести до кипения, проварить 1-2 минуты;
• А после снять с огня и остудить;
• Чеснок мелко нарезать, смешать с горошинами перца и лавровым листом;
• Получившейся смесью натереть кусочки сала;
• Переложить сало в банку;
• Залить рассолом;
• Прикрыть крышкой (важно оставить небольшой зазор);
• Оставить банку в тёплом месте при комнатной температуре не менее трёх дней;
• Затем закрыть крышкой и поставить в холодильник примерно на четыре-пять дней;
• Затем достать сало;
• Вытереть бумажными салфетками;
• Натереть хорошенько специями;
• Завернуть в бумажный пакет или бумагу;
• Отправить в морозильную камеру на сутки;
• На следующий день можно подавать к столу.
3. В луковой шелухе
Сало в луковой шелухе. \ Фото: google.com.
Нравится сало с тонким ароматом и привкусом дымка? Тогда рецепт сала в луковой шелухе – то, что вам надо. Попробуйте приготовить и не прогадаете, результат вас приятно удивит, а домочадцы потребуют добавки.
Ингредиенты:
• Сало с прослойкой - 1-1,5 кг;
• Вода - 1 литровая банка;
• Луковая шелуха - примерно две жменьки;
• Лист лавровый - 3-4 шт;
• Соль - 1 неполный на палец стакан;
• Сахар - 4 ч.л;
• Перец душистый - 5-6 горошин;
• Чеснок - 5-6 зубчиков;
• Паприка молотая - 1 ч.л. или по вкусу;
• Смесь перцев - 1 ч.л. или по вкусу.
Ароматное, нежное и очень вкусное домашнее сало. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В кастрюле смешать воду с луковой шелухой (обязательно перед этим промыть тщательно под проточной водой), лавровым листом, солью и сахаром;
• Перемешать и довести до кипения;
• Снять с огня и слегка остудить;
• Затем в кастрюлю переложить кусок сала (важно, чтобы жидкость покрывала его не менее чем на 2-3 см);
• Накрыть крышкой и довести до кипения;
• Уменьшить огонь и готовить примерно 15-20 минут;
• Затем снять с огня;
• Тщательно остудить;
• Переложить в кастрюлю;
• Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12-14 часов;
• Затем достать;
• Просушить бумажными салфетками;
• Натереть чесночно-перечной смесью и паприкой;
• Замотать в пищевую плёнку (можно использовать пакет);
• Переложить в морозильную камеру;
• Перед подачей нарезать тонкими ломтиками и дать постоять при комнатной температуре 5-6 минут.
4. С черносливом
Сало с черносливом. \ Фото: foodguide.in.ua.
Ещё один восхитительный рецепт домашнего сала, который придётся по вкусу всем тем, кто предпочитает копчёности. Главным секретным ингредиентом является чернослив. Именно он при засолке даёт тот самый прокопченный вкус и аромат.
Ингредиенты:
• Сало с прослойкой - 1-1,5 кг;
• Чернослив копчёный - 1 стакан;
• Специи для сала - 1 ч.л;
• Чеснок - 1 небольшая головка;
• Соль - 1-2 ч.л;
• Смесь перцев горошком или молотая - 1 ч.л.
Просто пальчики оближешь. \ Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru.
Способ приготовления:
• Сало нарезать равномерными кусками примерно 5-6 сантиметров;
• В каждом кусочке сделать надрезы наискосок;
• Зубчики чеснока нарезать на две-три части и нашпиговать ими сало;
• В миске смешать смесь перцев, приправу для сала, соль;
• В получившейся смеси обвалять все кусочки сала;
• Затем переложить в банку, чередуя слоями с черносливом;
• Накрыть банку крышкой и переставить в глубокую кастрюлю (дно предварительно застелить полотенцем);
• Налить в кастрюлю воду так, что уровень был на 6-8 сантиметров ниже горлышка банки;
• Готовить на медленном огне примерно два часа;
• Затем хорошенько остудить и убрать в холодильник.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии