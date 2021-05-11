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10 полезные лайфхаки для стирки, которые спасут одежду и сохранят время

10 полезные лайфхаки для стирки, которые спасут одежду и сохранят время

Стиральная машина очень сильно облегчает процесс стирки грязной одежды. Однако бывают вещи, которые нужно стирать вручную, или необходимо вывести пятна или поскорее высушить мокрую одежду, чтобы надеть ее на важное мероприятие. 

В этих случаях без креативных лайфхаков не обойтись. Несколько полезных советов могут спасти в критических ситуациях, а также значительно облегчить повседневные задачи.

10 полезные лайфхаки для стирки, которые спасут одежду и сохранят время

1. Избавление от неприятных запахов

Морозильная камера — лучший помощник в борьбе с сильными неприятными запахами. /Фото: retete-usoare.info

Морозильная камера — лучший помощник в борьбе с сильными неприятными запахами. 

Бывает так, что одежда приобретает сильный неприятный запах, который с трудом устраняет даже стирка в машинке. Примером может послужить спортивная форма, рабочая одежда, вещи после ремонта с запахом краски. К счастью, есть простое средство избавиться от любого неприятного запаха: положить вещи в пакет, а затем в морозильную камеру на ночь. Ненужные ароматы просто исчезнут.

2. Борьба с чернильными пятнами

Лак для волос помогает не только с наведением красоты волос. /Фото: tekstilprofi.com

Лак для волос помогает не только с наведением красоты волос.

Активным ингредиентом лака для волос является алкоголь, а он отлично помогает с избавлением от ужасных пятен чернил. Неприятность может случиться на работе или дома и обычная ручка уже грозит испортить любимую одежду.

Чтобы решить проблему, нужно распылить лак непосредственно на пятно и оставить на десять минут. Через десять минут постирать одежду, как обычно, и все следы чернил исчезнут.

3. Белый уксус — польза для одежды

Не стоит бояться добавлять уксус в стиральную машину. /Фото: dpchas.com.ua

Не стоит бояться добавлять уксус в стиральную машину.

Белый уксус полезен во многих бытовых задачах, поэтому дома нужно обязательно держать запас этого универсального средства. Одно из многих полезных свойств белого уксуса в том, что он может помочь в смягчении простыней. Для этого следует налить половину стакана белого дистиллированного уксуса в контейнер для стирки, чтобы улучшить качество стирки. Уксус не только обладает смягчающими свойствами, но и сохраняет интенсивность цвета.

4. Лимоны в действии

Лимон и пищевая сода — действенное средство в борьбе с пятнами. /Фото: thumbs.web.sapo.io

Лимон и пищевая сода — действенное средство в борьбе с пятнами. 

Пятна от пота в области подмышек — одна из самых распространенных проблем стирки одежды. Эти загрязнения порой очень сложно вывести, поэтому стоит воспользоваться креативным лайфхаком: пустить в ход лимон и пищевую соду. Нужно смочить пятна лимонным соком, присыпать содой и оставить на час. После этого положить одежду в стиральную машину и постирать как обычно. Все эти процедуры стоят усилий — все пятна исчезнут.

Полезный совет: Этот лайфхак также можно использовать в борьбе с пятнами ржавчины.

5. Мел пригодится при стирке

Без мела в ванной комнате не обойтись. /Фото: i.pinimg.com

Без мела в ванной комнате не обойтись.

Мел эффективно борется с пятнами от жира, масла и других веществ на их основе. Все что нужно, чтобы избавиться от загрязнений — это посыпать пятно натертым на терке мелом и дать немного полежать. Мел впитает все жирные вещества. После этого нужно стряхнуть сухое вещество и постирать одежду в стиральной машинке.

6. Кубики льда и их чудеса

Кубик льда поможет справиться с жевательной резинкой в два счета. /Фото: cdn.rb2000.ps

Кубик льда поможет справиться с жевательной резинкой в два счета. 

Дети не всегда бывают аккуратными, и это нормально. Даже взрослые могут случайно сесть на жевательную резинку, оставленную кем-то на лавочке. Однако с этой неприятностью справиться крайне просто, если использовать лед. Нужно положить кусочек прямо на липкую поверхность, оказавшуюся на одежде, и подождать пока она затвердеет. После этого ее можно будет с легкостью счистить.

7. Детский шампунь пригодится и для стирки

Стирка с детским шампунем поможет избавиться от пятен пота. /Фото: televisa.brightspotcdn.com

Стирка с детским шампунем поможет избавиться от пятен пота. 

Трудно избавиться от застоявшихся пятен пота. Однако если нанести немного детского шампуня прямо на эти загрязнения в качестве «предварительной стирки», это поможет избавиться от них в два счета. Надо немного втереть детский шампунь прямо в пятна от пота и оставить его примерно на тридцать минут, прежде чем положить одежду в стиральную машину.

8. Самодельный распылитель для свежести

Самодельное обезвреживающее средство для отдушки белья. /Фото: kotel.guru

Самодельное обезвреживающее средство для отдушки белья.

Один из способов освежить любую плохо пахнущую одежду — наполнить бутылку спрея водкой. Водка — это натуральный дезодоратор, поэтому разбрызгивание небольшого количества этого средства на одежду может помочь устранить любые нежелательные запахи. Не стоит тратиться на дорогой продукт, можно купить самую дешевую водку или развести с водой аптечный спирт.

9. Крем для бритья от пятен

Крем для бритья эффективен в борьбе с пятнами. /Фото: img.joinfo.ua

Крем для бритья эффективен в борьбе с пятнами. 

Он содержит много ингредиентов, которые сходны с пятновыводителями. Нужно просто растереть пену по пятну, а затем постирать как обычно.

10. Ручная стирка одежды

Легкий трюк для ручной стирки одежды. /Фото: storage.googleapis.com

Легкий трюк для ручной стирки одежды. 

Очень легко бросать одежду в стиральную машину и сушилку, а потом забирать ее чистой. Однако некоторые вещи нужно стирать руками. Сделать этот процесс проще поможет пластиковый контейнер: отправляем туда одежду, наливаем воду и моющее средство, а потом просто встряхиваем. И стирать руками не придется.

 

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