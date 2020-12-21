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11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

Один из самых простых и действенных способов запоминания слов на другом языке — это тематические карточки. Они помогают упорядочить знания и разложить их «по полочкам» в голове.

Мы составили для вас карточки с разговорными выражениями, которые помогут поддержать беседу на английском.

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

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