11 карточек с необходимыми фразами для общения на английском

Один из самых простых и действенных способов запоминания слов на другом языке — это тематические карточки. Они помогают упорядочить знания и разложить их «по полочкам» в голове.



Мы составили для вас карточки с разговорными выражениями, которые помогут поддержать беседу на английском.











































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