Медовый массаж для похудения – простой способ уменьшить объёмы и сделать кожу бархатной

Мёд, как известно, продукт весьма полезный и при правильном его применении он может решить множество проблем, связанных со здоровьем и красотой нашего тела. Ведь цветочный нектар содержит в себе большое количество активных веществ. Такие вещества, будут полезны, в том числе и для похудения, и как способ избавления от целлюлита. Они разрушают вредные подкожные отложения, и выводят наружу (буквально «вытягивают») продукты метаболизма. Как правило, это вредные токсины. Все эти действия мёда, как раз, и способствуют похудению. А медовый массаж, при регулярном его применении, моделирует проблемные зоны на теле не хуже процедур по откачке жира.
Медовый массаж для похудения в домашних условиях. Что нужно знать и как правильно его делать?
Любой массаж приносит пользу лишь в том случае, если его делают правильно. Массаж с мёдом на многих участках своего тела Вы можете провести самостоятельно. Главное знать, какой мёд для этого подходит, технику выполнения такого массажа, и противопоказания, когда им не следует заниматься.
Какой мёд выбрать для массажа?
Здесь строгих ограничений нет. Главное, чтобы мёд был натуральным. А взять можно любой – липовый, цветочный и т.п. Ещё два важных момента, которые нужно учесть при выборе мёда:
- в нём не должно быть добавок
- и он обязательно должен быть густым, но никак не засахаренным
Как часто делать медовый массаж?
Чтобы добиться ощутимого прогресса в похудении и избавлении от целлюлита, курс массажа должен состоять хотя бы из 15-ти курсов. Перерыв между ними делают в 2-3 дня.Если есть желание, то 2 курса можно сделать и подряд, с 2-ух недельным перерывом между ними. И в следующий раз, возвращаются к таким медовым процедурам через 3-6 месяцев.
На полный желудок медовый массаж не проводят. Подождите, когда после еды пройдёт час или полтора, тогда и начинайте.
Не забудьте сначала принять душ, после чего, дополнительно очистить кожу ещё и гоммажем (так называют мелкий не травмирующий скраб). И уже после этих 2-х очищающих процедур выполняйте массаж.
Техника выполнения медового массажа
- Берём рукой немного мёда и наносим его на кожу, совершая при этом, похлопывающие движения.
- Начинаем крепко прижимать массирующую ладонь (или ладони) к телу, после чего, резко их отрываем. С каждым таким движением, прижимать ладони к телу нужно будет всё плотнее, а отрывать их всё более резко. Ваша задача – «вбить» в кожу весь нанесённый вами мёд. От него остаться должен лишь совсем небольшой слой.
- По мере того, как Вы будете всё активнее воздействовать на проблемные участки, под ладонями всё больше будет появляться белой массы. Так выглядит «отработанный» мёд, который проник в кожу, «приклеил» к себе часть жира вместе с отработанными токсинами, и вытянул их наружу.
- Каждую из проблемных зон массировать таким образом нужно минут 5-10. Белую массу смывают после того как промассируют весь проблемный участок кожи. Для смывания используют тёплую воду.
- Далее, кожу вытирают полотенцем и смазывают её кремом – увлажняющим или антицеллюлитным.
Зональные особенности, которые нужно учитывать, при проведении медового массажа
Про общие принципы техники выполнения массажа с мёдом мы поговорили. Но, ещё важно знать, как следует массажировать каждую из зон на теле.
1. Массаж живота
Сначала мёд размазывают ладонью по всему животу. После чего, переходят к похлопывающим движениям. При этом, такие движения нужно начинать у пупка, и дальше идти всё более широкими массажными кругами.
2. Медовый массаж бедер
Здесь удобно будет воспользоваться табуретом. Ставим на него одну ногу, согнув её в колене под прямым углом. Далее, смазываем бедро мёдом. После нанесения мёда, кладём на бедро обе ладони и соединяем их. При соединении, у Вас должен получиться треугольник. Его низ составят 2 больших пальца, вытянутые в прямую линию, а верх – соединённые указательные пальцы.
Теперь, большими пальцами «собираем» небольшую кожаную складку, и продвигаем её к коленному суставу, подтягивая и далее кожу пальцами. Такое массажное движение, сверху вниз, повторить нужно будет 3-5 раз. И уже после этого переходят к похлопыванию.
3. Медовый массаж ягодиц
Его также начинают с нанесения мёда. Правильно его нужно наносить, начиная от межъягодичной складки и далее, «разгоняя» мёд к бокам. От боков следует сначала пройтись к позвоночнику.
Разминать ягодицы нужно сверху вниз, применяя для этого кругообразные движения. При этом, постарайтесь пальцами захватить кожу, а вместе с ней и подкожный жир. Делайте «отряхивающие движения», начинаться которые должны от копчика и далее уже по всем ягодицам. Делают такие движения сначала ладонью, а потом ещё и кулаком.
На завершающем этапе проводят похлопывание и поглаживание ягодиц по направлению к паху.
4. Медовый массаж спины
Ладони смазывают мёдом, после чего их заводят за спину и начинают похлопывать себя по бокам. Продвижение нужно начинать от крестца, и продолжать его вверх насколько это возможно.
5. Медовый массаж рук
Руки массируют поочерёдно, вытянув их перед собой. Начинают делать массажные движения от ключицы, и спускаются вниз к кисти. Похлопывание проводят сначала снаружи предплечья и плеча, а потом – изнутри.
Противопоказания
Мёд, продукт весьма аллергенный и подходит не для всех. Поэтому и медовый массаж имеет свои противопоказания. Его не проводят при:
- аллергии на мёд, пыльцу или укусы пчёл
- беременности
- любых новообразованиях – злокачественных или доброкачественных
- инфекционных заболеваниях
- наличии на коже любых ран, порезов, ожогов, царапин сыпи и т.д.
- гипертонии, болезни сосудов и сердца
Важно!
Синяки после медового массажа, это явление обыденное. Но только, если они небольшие по размеру. Крупные кровоизлияния от проведения такой процедуры, говорят о ломкости Ваших кровеносных сосудов. В этом случае сосуды нужно укреплять, для чего хорошо подходит приём витамина C и P (аскорутина).
И смотрим 2 видео, где Вам расскажут об основных тонкостях проведения медового массажа, и покажут как его нужно делать. Вот первое видео.
И второе.
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