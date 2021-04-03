Медовый массаж для похудения – простой способ уменьшить объёмы и сделать кожу бархатной

Мёд, как известно, продукт весьма полезный и при правильном его применении он может решить множество проблем, связанных со здоровьем и красотой нашего тела. Ведь цветочный нектар содержит в себе большое количество активных веществ. Такие вещества, будут полезны, в том числе и для похудения, и как способ избавления от целлюлита. Они разрушают вредные подкожные отложения, и выводят наружу (буквально «вытягивают») продукты метаболизма. Как правило, это вредные токсины. Все эти действия мёда, как раз, и способствуют похудению. А медовый массаж, при регулярном его применении, моделирует проблемные зоны на теле не хуже процедур по откачке жира.

Медовый массаж для похудения в домашних условиях. Что нужно знать и как правильно его делать?

Любой массаж приносит пользу лишь в том случае, если его делают правильно. Массаж с мёдом на многих участках своего тела Вы можете провести самостоятельно. Главное знать, какой мёд для этого подходит, технику выполнения такого массажа, и противопоказания, когда им не следует заниматься.

Какой мёд выбрать для массажа?

Здесь строгих ограничений нет. Главное, чтобы мёд был натуральным. А взять можно любой – липовый, цветочный и т.п. Ещё два важных момента, которые нужно учесть при выборе мёда:

в нём не должно быть добавок

и он обязательно должен быть густым, но никак не засахаренным

Как часто делать медовый массаж?

Чтобы добиться ощутимого прогресса в похудении и избавлении от целлюлита, курс массажа должен состоять хотя бы из 15-ти курсов. Перерыв между ними делают в 2-3 дня.

Если есть желание, то 2 курса можно сделать и подряд, с 2-ух недельным перерывом между ними. И в следующий раз, возвращаются к таким медовым процедурам через 3-6 месяцев.

На полный желудок медовый массаж не проводят. Подождите, когда после еды пройдёт час или полтора, тогда и начинайте.

Не забудьте сначала принять душ, после чего, дополнительно очистить кожу ещё и гоммажем (так называют мелкий не травмирующий скраб). И уже после этих 2-х очищающих процедур выполняйте массаж.

Техника выполнения медового массажа

Берём рукой немного мёда и наносим его на кожу, совершая при этом, похлопывающие движения. Начинаем крепко прижимать массирующую ладонь (или ладони) к телу, после чего, резко их отрываем. С каждым таким движением, прижимать ладони к телу нужно будет всё плотнее, а отрывать их всё более резко. Ваша задача – «вбить» в кожу весь нанесённый вами мёд. От него остаться должен лишь совсем небольшой слой. По мере того, как Вы будете всё активнее воздействовать на проблемные участки, под ладонями всё больше будет появляться белой массы. Так выглядит «отработанный» мёд, который проник в кожу, «приклеил» к себе часть жира вместе с отработанными токсинами, и вытянул их наружу. Каждую из проблемных зон массировать таким образом нужно минут 5-10. Белую массу смывают после того как промассируют весь проблемный участок кожи. Для смывания используют тёплую воду. Далее, кожу вытирают полотенцем и смазывают её кремом – увлажняющим или антицеллюлитным.

Зональные особенности, которые нужно учитывать, при проведении медового массажа

Про общие принципы техники выполнения массажа с мёдом мы поговорили. Но, ещё важно знать, как следует массажировать каждую из зон на теле.

1. Массаж живота

Сначала мёд размазывают ладонью по всему животу. После чего, переходят к похлопывающим движениям. При этом, такие движения нужно начинать у пупка, и дальше идти всё более широкими массажными кругами.

2. Медовый массаж бедер

Здесь удобно будет воспользоваться табуретом. Ставим на него одну ногу, согнув её в колене под прямым углом. Далее, смазываем бедро мёдом. После нанесения мёда, кладём на бедро обе ладони и соединяем их. При соединении, у Вас должен получиться треугольник. Его низ составят 2 больших пальца, вытянутые в прямую линию, а верх – соединённые указательные пальцы.

Теперь, большими пальцами «собираем» небольшую кожаную складку, и продвигаем её к коленному суставу, подтягивая и далее кожу пальцами. Такое массажное движение, сверху вниз, повторить нужно будет 3-5 раз. И уже после этого переходят к похлопыванию.

3. Медовый массаж ягодиц

Его также начинают с нанесения мёда. Правильно его нужно наносить, начиная от межъягодичной складки и далее, «разгоняя» мёд к бокам. От боков следует сначала пройтись к позвоночнику.

Разминать ягодицы нужно сверху вниз, применяя для этого кругообразные движения. При этом, постарайтесь пальцами захватить кожу, а вместе с ней и подкожный жир. Делайте «отряхивающие движения», начинаться которые должны от копчика и далее уже по всем ягодицам. Делают такие движения сначала ладонью, а потом ещё и кулаком.

На завершающем этапе проводят похлопывание и поглаживание ягодиц по направлению к паху.

4. Медовый массаж спины

Ладони смазывают мёдом, после чего их заводят за спину и начинают похлопывать себя по бокам. Продвижение нужно начинать от крестца, и продолжать его вверх насколько это возможно.

5. Медовый массаж рук

Руки массируют поочерёдно, вытянув их перед собой. Начинают делать массажные движения от ключицы, и спускаются вниз к кисти. Похлопывание проводят сначала снаружи предплечья и плеча, а потом – изнутри.

Противопоказания

Мёд, продукт весьма аллергенный и подходит не для всех. Поэтому и медовый массаж имеет свои противопоказания. Его не проводят при:

аллергии на мёд, пыльцу или укусы пчёл беременности любых новообразованиях – злокачественных или доброкачественных инфекционных заболеваниях наличии на коже любых ран, порезов, ожогов, царапин сыпи и т.д. гипертонии, болезни сосудов и сердца

Важно!

Синяки после медового массажа, это явление обыденное. Но только, если они небольшие по размеру. Крупные кровоизлияния от проведения такой процедуры, говорят о ломкости Ваших кровеносных сосудов. В этом случае сосуды нужно укреплять, для чего хорошо подходит приём витамина C и P (аскорутина).

И смотрим 2 видео, где Вам расскажут об основных тонкостях проведения медового массажа, и покажут как его нужно делать. Вот первое видео.

И второе.