Продукты, которые несовместимы со здоровым образом жизни

Диета и правильное питание — вот те столпы, на которых должен строить свое тело каждый современный человек, который хочет оставаться здоровым и подтянутым долгие годы. Совсем не обязательно быть профессионалом, чтобы соблюдать режим и следить за своим столом. И новичкам, и тем, кто просто хочет видеть в зеркале красивую фигуру, крайне важно понимать не только что они едят, но и в какое время это делают. И, тем не менее, довольно небольшое количество людей действительно отдают себе отчет в правильном питании. Легенды о том, что сразу после тренировки можно есть любую пищу, покоряют новичков — еще бы, никаких усилий прикладывать не надо.
Хуже таких заблуждений могут быть только мифически «легкие и полезные» продукты питания с магазинных полок. Еда, которая была заморожена, затем разморожена и снова помещена в барахлящий холодильник супермаркета просто не может быть полезной. Однако, многие действительно умудряются сочетать нездоровую пищу и спорт, что, конечно же, просто нивелирует результаты последнего. Сегодня мы развеем несколько вредных мифов, рассказав, какие именно продукты хуже всего воспринимаются человеком, который занимается спортом и стремится к здоровому образу жизни.
Молоко
Практически любая молочная продукция усваивается организмом крайне плохо. Интересующемуся своим здоровьем человеку, лучше забыть о цельном молоке, консервированных йогуртах и прочих лактозных продуктах. Исключением может быть, разве что, обезжиренный творог.
Хлеб
Ничего хорошего хлеб, даже цельнозерновой, организму не несет. По сути, этот продукт призван заполнить желудок, практически без отдачи полезной энергии. Каждый лишний кусочек хлеба отдаляет вас от заветной фигуры мускулистого красавца. Калорийность белого хлеба равна, примерно, 259 Ккал на 100 грамм. Учитывая общую дневную норму в 2000 Ккал — это довольно много. Кроме того, сейчас производители добавляют в хлеб и прочие мучные изделия усилители вкуса, консерванты и прочие химические добавки, которые затрудняют переваривание продукта.
Бобовые
Фасоль и бобы часто называют достойным заменителем мяса. Отчасти, это верно: количество белка здесь очень велико. Однако, оно все еще ниже, чем в продуктах животного происхождения. Кроме того, бобовые часто ведут к расстройству желудка, так что, лучше будет из своего рациона их исключить.
Фабричные соки и фрукты
В банке, где плавают в ожидании своего часа кусочки ананасов и другие фрукты, притаился еще и немалый заряд сахара. Ничего хорошего от вливания глюкозы в организм не происходит в принципе, но после тренировки такая еда особенно опасна. То же самое относится и к большинству пакетированных соков. По сути, это просто вода, с растворенным здесь сахаром.
Замороженные полуфабрикаты
Куриные отбивные, рыбные палочки, бифштексы, неизвестно сколько лет проведшие в фабричных, а затем и магазинных холодильниках. Из полезного для здорового человека источника белка, такая пища превращается в настоящий источник токсинов и бактерий, которые могут превратить наш организм в рассадник заболеваний. Потратьте немного времени на приготовление полезной пищи сами: здоровее будете.
Йогурты
Только самодельные или, на крайний случай, купленные в проверенном месте, обезжиренные йогурты будут действительно полезны человеку, который занимается спортом, да и просто следит за своим здоровьем. Во всех остальных (особенно тех, которые обладают фруктовыми вкусами), находится огромное количество сахара. Любая сбалансированная диета начнет трещать по швам после такого завтрака или «легкого перекуса».
Газированные напитки
Газированные напитки не зря называют настоящей бомбой замедленного действия. Высокое содержание кислоты, большое количество сахара и ароматизаторы, которые, по сути, являются сложными химическими соединениями, которые в принципе не умеет усваивать человеческий организм.
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