Как избавиться от неприятного запаха в туалете без освежителя и прочей химии

В большинстве современных квартир туалет отделен от ванной комнаты, а потому представляет собой достаточно небольшое помещение, в котором есть известные проблемы с моментальным проветриванием. Именно по этой причине подавляющее большинство сограждан вынуждено использовать всевозможные освежители для устранения последствий естественного и все же постыдного действа. Однако, как быть в ситуации, когда освежителя в доме больше нет?
1. Спички
Спички помогут. |Фото: tengrinews.kz. К сожалению, многие граждане на просторах необъятного отечества курят. Нет, перебивать непристойные запахи «ароматом» сигарет – это не лучшая идея, когда в доме проживает более одного человека. Однако, наверняка у таких товарищей есть в доме спички. Так вот, несколько сгоревших спичек отлично перебьют ненужные запахи, даже очень сильные. Конечно же, в туалете будет ощущаться запах гари, однако в большинстве случаев он намного приятнее, чем то, что может остаться после отведения нужды человеком. Спилить придется около 5 спичек.
2. Огонь
Дым перебивает все запахи. |Фото: huffpost.com. Как уже можно было понять, дым и огонь – лучшие друзья в борьбе с туалетными ароматами. Однако, если жечь по 5 спичек за каждый поход по большому, то никаких коробков на напасешься. Куда лучше просто сжечь в туалете кусочек газеты или бумаги. Метод, прямо скажем, не самый безопасный. Поэтому следует подумать о том, как защитить свой дом от возможности пожара. Лучше всего сжигать бумагу в небольшой миске или тарелке.
3. Лавровый лист
Хорошо горит. |Фото: budetezdorovy.ru. Наконец, наиболее эффективным и проверенным способом был и остается старый-добрый лавровый лист. Для среднестатистической туалетной комнаты даже не понадобится сжигать целый листок, хватит и половины. Настолько хорошо данное средство перебивает все прочие «ароматы». Просто раскурите лист в помещении или подожгите и положите его на тарелочку. Результат будет ощутим уже буквально через несколько минут.
А также: сода и специи
Сода отлично справляется. ¦Фото: milayaya.ru. Стоит также держать в уме, что очень многие имеющиеся у каждого в доме пряности способны отлично перебивать запахи. Чтобы убедится в этом, достаточно открыть на кухне полку, где эти самые специи стоят. Кроме того, запахи отлично нейтрализует сода. Все это также можно использовать в качестве освежителя воздуха. Правда, в отличие от способов приведенных выше и сода, и большинство специй будут чистить воздух около часа, даже в такой маленькой комнате, как туалет.
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