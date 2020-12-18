Как избавиться от неприятного запаха в туалете без освежителя и прочей химии

В большинстве современных квартир туалет отделен от ванной комнаты, а потому представляет собой достаточно небольшое помещение, в котором есть известные проблемы с моментальным проветриванием. Именно по этой причине подавляющее большинство сограждан вынуждено использовать всевозможные освежители для устранения последствий естественного и все же постыдного действа. Однако, как быть в ситуации, когда освежителя в доме больше нет?









1. Спички

2. Огонь

3. Лавровый лист

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