Почему крошечный Mann .25 ACP признан на самом деле грозным оружием

К концу XIX столетия в Европе выпуском огнестрельного оружия и пистолетов не занимался только ленивый. Столь жестких мер регулирования данного сегмента, как сегодня, еще не существовало. А потому каждая компания упражнялась и делала все, на что была способна. В результате появлялись такие странные, но в то же время крайне грозные образцы ручного огнестрельного оружия, как пистолет-наладонник Mann .25 ACP.
Сделан в конце XIX века. |Фото: historypistols.ru.
В XIX веке раздобыть пистолет было не слишком-то сложно. Оружие достаточно легко и отрыто продавалось, тем более что многочисленные заводы активно штамповали самые смелые модели не только для охоты, но и в качестве средств самообороны. Компактные пистолеты-наладонники, которые можно было легко спрятать в кармане или рукаве, стали настоящим хитом эпоху. А потому и промышленник Фриц Манн, создавая свою «Fritz Mann Feinmaschinen-, Waffen- und Werkzeugfabrik» в 1896 году пришел уже на разведанный рынок.
Пистолет достаточно легко разбирался. |Фото: ya.ru.
Одной из ярчайших разработок компании стал пистолет-жилетник Mann .25 ACP (в те годы калибр назывался 6.35 Browning). При его создании перед инженерами была поставлена непростая, но в то же время более, чем понятная задача. Нужно было сделать новый наладонник еще меньше, еще легче и при этом желательно мощнее, чем у конкурентов на рынке. И это получилось. Кроха со стволом 45-мм смог уложиться в массу всего около 230 грамм. Сегодня это кажется не так уж мало, однако для XIX и начала XX – это просто крошечная масса для пистолета.
Весьма специфическая конструкция. |Фото: weaponscollection.com.
В пистолете была применена весьма нетипичная для того времени система торможения гильзы. Она осуществлялась при помощи ее раздутия. Алгоритм был похож на систему Ревелли, однако в немецком пистолете специальная канавка на боеприпасах делалась не продольно, а поперечно. Другим важным и интересным решением стала система фиксации ствола. Он был расположен под возвратной пружиной и легко снимался.
На самом деле был весьма мощным. ¦Фото: springer-vienna.com.
По итогу получился весьма мощный наладонник, который можно было носить в кармане костюма или на специальном держателе в рукаве. Компания Манна выпустила это оружие весьма большой по тем временам партией – 20 тысяч экземпляров. Несмотря на легкость, компактность и сногсшибательную (во всех смыслах) убойность пистолет запомнился оружием противоречивым. Все из-за уже упомянутой системы раздувания гильзы, которая делала Mann .25 ACP крайне требовательным к качеству боеприпасов. Зачастую бывало так, что уже после первых выстрелов пистолет фактически превращался в «одноразовый» и нуждался в серьезном ремонте и чистке.
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