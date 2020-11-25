Фен для волос с отрицательными ионами Xiaomi Mijia SOOCAS H3 (Черная пятница на aliexpress)

Фен SOOCAS Hair Dryer H3 позволяет не только быстро и тихо высушить ваши волосы или сделать укладку, но и с помощью отрицательных ионов обеспечит дополнительный уход и защиту поврежденным волосам и коже головы. Регулируемая температура и настраиваемая скорость воздушного потока помогут найти оптимальный именно для вас режим сушки. Поток отрицательных ионов, создаваемый феном, смягчает волосы, снимает статическое электричество, делая волосы послушными и гладкими.
Особенности:
- Алюминиевый корпус. В отличие от других фенов, в SOOCAS Hair Dryer H3 используется корпус, изготовленный из алюминиевого сплава. Это позволяет снизить температуру фена при работе, защищает его внутренние детали от перегрева, а также повышает механическую прочность устройства. При этом воздух, выходящий из фена, также не перегревается и не повреждает ваши волосы.
- Низкий аэродинамический профиль. Секрет производительности фена заключается не в температуре воздушной струи, а в количестве воздуха, который проходит через него за единицу времени. Поэтому фен SOOCAS Hair Dryer H3 имеет продуманную аэродинамическую схему, которая включате большой вентилятор и мощный двигатель. Это позволяет снижать шум воздуха и количество оборотов двигателя, но при этом очень быстро и качественно сушить ваши волосы.
- Мощный нагрев. Чтобы ваши волосы не перегревались и не повреждались, в фене SOOCAS Hair Dryer H3 используется оптимальная нагревательная мощность - 1800 Вт, которая позволяет сушить волосы быстро, но при этом не жечь их, как, например, при использовании нагревателя на 2200 Вт.
- Сила отрицательных ионов. Наукой давно доказана польза отрицательно заряженных ионов, которые позволяют снизить электризацию волос, снимают статическое электричество. Положительное воздействие отрицательных ионов также проявляется в том, что волосы становятся более блестящими и послушными, а значит, вам не нужно будет использовать дополнительные средства по уходу за волосами.
Технические характреистики:
- Мощность: 1800 Вт
- Масса: 600 г
- Размеры: 158х75х243 мм
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