Фен для волос с отрицательными ионами Xiaomi Mijia SOOCAS H3 (Черная пятница на aliexpress)





Фен SOOCAS Hair Dryer H3 позволяет не только быстро и тихо высушить ваши волосы или сделать укладку, но и с помощью отрицательных ионов обеспечит дополнительный уход и защиту поврежденным волосам и коже головы. Регулируемая температура и настраиваемая скорость воздушного потока помогут найти оптимальный именно для вас режим сушки. Поток отрицательных ионов, создаваемый феном, смягчает волосы, снимает статическое электричество, делая волосы послушными и гладкими.

Особенности:



Алюминиевый корпус. В отличие от других фенов, в SOOCAS Hair Dryer H3 используется корпус, изготовленный из алюминиевого сплава. Это позволяет снизить температуру фена при работе, защищает его внутренние детали от перегрева, а также повышает механическую прочность устройства. При этом воздух, выходящий из фена, также не перегревается и не повреждает ваши волосы.





Низкий аэродинамический профиль. Секрет производительности фена заключается не в температуре воздушной струи, а в количестве воздуха, который проходит через него за единицу времени. Поэтому фен SOOCAS Hair Dryer H3 имеет продуманную аэродинамическую схему, которая включате большой вентилятор и мощный двигатель. Это позволяет снижать шум воздуха и количество оборотов двигателя, но при этом очень быстро и качественно сушить ваши волосы.





Мощный нагрев. Чтобы ваши волосы не перегревались и не повреждались, в фене SOOCAS Hair Dryer H3 используется оптимальная нагревательная мощность - 1800 Вт, которая позволяет сушить волосы быстро, но при этом не жечь их, как, например, при использовании нагревателя на 2200 Вт.





Сила отрицательных ионов. Наукой давно доказана польза отрицательно заряженных ионов, которые позволяют снизить электризацию волос, снимают статическое электричество. Положительное воздействие отрицательных ионов также проявляется в том, что волосы становятся более блестящими и послушными, а значит, вам не нужно будет использовать дополнительные средства по уходу за волосами.



Технические характреистики:



Мощность: 1800 Вт



Масса: 600 г



Размеры: 158х75х243 мм

