Пять центов за крысу, или Как одна хрупкая женщина спасла весь Портленд от чумы

В 1907 году, когда Эстер Пол избрали комиссаром по здравоохранению города Портленда, она уже была довольно известным человеком. Эта симпатичная 35-летняя женщина с собранными в пучок волнистыми волосами объезжала своих пациенток на велосипеде, ведя акушерское наблюдение, и работала в Комитете по здравоохранению. Теперь же она стала офицером и главным врачом, ну а в историю Эстер Пол вошла как женщина, в одиночку предотвратившая вспышку чумы в крупнейшем городе США.
На тот момент Пол уже имела опыт борьбы с широко распространенными инфекционными заболеваниями – оспой, коклюшем и туберкулезом, которые справедливо считали крупнейшим злом начала XX века. Летом же 1907 года перед женщиной-врачом встала еще одна, более опасная угроза: бубонная чума. Инфекция свирепствовала в Америке, и вспышку эпидемии со дня на день ожидали в Портленде. Эпидемия здесь мола принять невероятные масштабы, ведь это был один из самых крупных городов по числу жителей (к 1910 году горожан насчитывалось более 200 тысяч.).
Современный Портленд.
Вооружившись новейшими научными данными и решив не повторять ошибок, допущенных властями и медиками других городов, Эстер выстроила свою стратегию. Прежде всего, она определила главных врагов – это крысы и блохи.
Чума: мифы и реальность
Эта страшная болезнь началась в Китае в XIX веке и затем распространилась на Гавайи. В 1899 году в Гонолулу от чумы умерли несколько китайских иммигрантов, после чего все 10 000 жителей китайского квартала метрополии были помещены под карантин. Стерегли их вооруженные охранники.
В марте 1900-го в подвале ночлежки в китайском квартале Сан-Франциско скончался владелец лесопилки по имени Чик Джин. По его истощенному телосложению медицинские эксперты сразу заподозрили бубонную чуму, тем более что у умершего они обнаружили отек и увеличение лимфоузла в паховом пространстве, — характерный признак этой болезни («бубонный» – от греческого обозначения паха, «бубон»). Власти даже не стали дожидаться результатов из лаборатории и сразу ввели карантин в китайском квартале, изолировав около 25 тысяч человек в 15-блоковом огороженном пространстве.
Но чума на самом деле не исчезла из Сан-Франциско. 27 мая 1907 года в городе был зафиксирован еще один случай гибели людей от страшной болезни. Но на этот раз специалисты уже знали кое-что большее о чуме: ее переносят блохи от крыс и других грызунов. Это подтверждал и тот факт, что массовое вымирание среди крыс совпадало со вспышками чумы среди людей.
Эстер Пол знала, как не пустить в город бубонную Чуму.
Тем не менее, у населения на тот момент было много ложных представлений о чуме. Например, многие обыватели считали, что она передается воздушно-капельным путем от человека к человеку (на самом деле так передавалась не бубонная, а легочная чума – не столь распространенная). Ну и, конечно, главными врагами называли китайцев, при этом почему-то связывая их заболевание чумой с тем, что они едят рис.
– На протяжении большей части человеческой истории ни у одного города не было шанса противостоять чуме, потому что люди думали, что ее причина – либо миазмы, либо грех, либо иностранцы, – пишет Мерили Карр, местная журналистка, которая освещала темы противостоянии чуме в Портленде.http://navote.ru/?p=21532
Эстер Пол с женщинами-врачами.
Противочумный план
Эстер Пол впервые открыто заявила о том, что остановить чуму могут простые способы – гигиена и избавление города от блох и крыс. Она разработала целую противочумную программу, ведя не только борьбу как врач, но и активно информируя население через прессу. Например, она устроила большой пресс-тур, предложив репортерам и фотографам вместе с ней осмотреть набережную.
1 сентября 1907 года газета Oregon Journal опубликовала воскресный материал под заголовком «Угроза здоровью города», в котором описывались груды гниющего мусора в порту, неочищенные сточные воды и целый букет неприятных запахов рядом с доками. В материале пояснялось, что акры беспорядочного, полуразложившегося мусора – идеальное место для размножения крыс.
Чтобы решить проблему, нужно было уничтожить крыс.
Через пару дней Пол выступила перед Комитетом здравоохранения, призвав владельцев недвижимости и участков на побережье навести чистоту. Её поддержали, и по тем временам это был настоящий прорыв. Она напомнила лидерам города о вспышке менингита спинного мозга, которая наблюдалась несколькими месяцами ранее, и добавила: «Теперь нам угрожает гораздо более страшная болезнь».
Меры, которые она принимала, были многоплановыми: мусор нужно правильно утилизировать; еда должна быть защищена, городу нужно нанять достаточно крысоловов. Врач запросила тысячу долларов (по тем временам очень крупную сумму) для реализации своего плана. Власти удовлетворили ее просьбу и даже пообещали, что при необходимости готовы дать ей пять раз по тысяче – лишь бы предложенный ею план сработал. Как вспоминали современники, Пол была убедительным оратором.
Вместе с тем женщина-врач активно выступала против призывов к расовой дискриминации – даже когда различные местные медицинские консультанты утверждали о связи между этнической принадлежностью и болезнью. На тот момент китайский квартал Портленда, который появился здесь еще в 1850-х годах, и без того находился в стрессовой ситуации из-за расистских федеральных законов. Пол игнорировала расистские призывы своих коллег и сосредоточилась на набережной, призывая каждого горожанина проявлять бдительность.
Портленд в начале XX века.
В Портленде находился некий специалист Аарон Заик, получивший опыт в черноморском порту Одессы, Нью-Йорке и Сиэтле. Он предложил уничтожать крыс с помощью новейших стратегий и химических соединений, кроме того, он отлично знал психологию и привычки грызунов, что упрощало «охоту». Пол сделала его своим заместителем и осталась очень довольна результатами его работы.
К концу октября Пол запустила еще одну «фишку»: она пообещала портлендцам по пять центов за каждую крысу, убитую и доставленную крематорий. При этом врач проинструктировала жителей, что с грызунами надо обращаться осторожно и прежде чем взять мертвое животное, нужно убедиться, что на нем погибли и блохи. Доктор подчеркивала, что убийство крыс является гражданской ответственностью. «Каждый в городе – будь то богатый или бедный – должен считать своим долгом уничтожать крыс, – поясняла Эстер Пол.
В итоге женщина-врач победила. Портленд оказался единственным портовым городом западного побережья, в котором не было зафиксировано ни одного заболевания чумой, причем не только в самом мегаполисе, но и в радиусе ста миль.
Текст: Анна Белова
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