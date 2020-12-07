Пять центов за крысу, или Как одна хрупкая женщина спасла весь Портленд от чумы

Современный Портленд.

Чума: мифы и реальность

Эстер Пол знала, как не пустить в город бубонную Чуму.

Эстер Пол с женщинами-врачами.

Противочумный план

Чтобы решить проблему, нужно было уничтожить крыс.

Портленд в начале XX века.