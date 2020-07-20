«Жить захочешь, не так раскорячишься»



Я всегда знал - зря зайцев называют «трусишка зайка серенький…». Они мудрые, хитрые и смелые. В природе у него столько врагов, что хочешь, не хочешь, а чтобы выжить, приходится держать ушки на макушке и приспосабливаться. В очередной раз в этом убедился.







В заказнике «Степном снимаю сайгаков. Время от времени они срываются с места и разбегаются в стороны. Кто их пугает?!







Инспекторы говорили, что на артезиан приходят волки. В азарте высматриваю серых хищников, но безуспешно. Нет их… Кого боятся сайгаки? Ни за что не поверите, шугает их вот этот наглый заяц.







Его тоже мучает жажда, но подойти к водопою сложно. Плотной стеной стоят сайгаки. Неровен час затопчут.







Тогда он разбегается, неестественно высоко подпрыгивая. Возможно сайгаки думают, что это волк, и разбегаются.









В итоге наш смышленый заяц, освободив себе пространство, спокойно пьет воду.







Купается и наслаждается прохладой.











Выйдя на берег и помахав лапками, сушится.







Долго ли, коротко ли, но антилопы, чувствуя конфуз, начинают опять подтягиваться к водопою. Смышленому зайцу это уже не нравится.







Маневр повторяется. Сайгаки врассыпную, а заяц опять один у водопоя.







Наблюдая эту картину, я хохотал, а ему видать не понравилось мое веселье. Долго приглядывался и соображал, как же шугнуть веселого фотографа.







Подскакал вплотную и попытался сделать страшный вид, но получилось наоборот.







Видя, что фокус не удался, поскакал развлекаться с сайгами. Многообещающе посмотрев на меня. Дескать, с тобой потом разберемся.







Как говорят: «хочешь жить, не так раскорячишься». Вот так мудрый заяц приспособился жить среди сайгаков.

Спасибо государственным инспекторам за счастливо проведенные дни в региональном заказнике «Степном» (Астраханская область).