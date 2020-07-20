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«Жить захочешь, не так раскорячишься»

«Жить захочешь, не так раскорячишься»


Я всегда знал - зря зайцев называют «трусишка зайка серенький…». Они мудрые, хитрые и смелые. В природе у него столько врагов, что хочешь, не хочешь, а чтобы выжить, приходится держать ушки на макушке и приспосабливаться. В очередной раз в этом убедился.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

В заказнике «Степном снимаю сайгаков. Время от времени они срываются с места и разбегаются в стороны. Кто их пугает?!

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Инспекторы говорили, что на артезиан приходят волки. В азарте высматриваю серых хищников, но безуспешно. Нет их… Кого боятся сайгаки? Ни за что не поверите, шугает их вот этот наглый заяц.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Его тоже мучает жажда, но подойти к водопою сложно. Плотной стеной стоят сайгаки. Неровен час затопчут.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Тогда он разбегается, неестественно высоко подпрыгивая. Возможно сайгаки думают, что это волк, и разбегаются.


«Жить захочешь, не так раскорячишься»

В итоге наш смышленый заяц, освободив себе пространство, спокойно пьет воду.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Купается и наслаждается прохладой.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Выйдя на берег и помахав лапками, сушится.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Долго ли, коротко ли, но антилопы, чувствуя конфуз, начинают опять подтягиваться к водопою. Смышленому зайцу это уже не нравится.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Маневр повторяется. Сайгаки врассыпную, а заяц опять один у водопоя.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Наблюдая эту картину, я хохотал, а ему видать не понравилось мое веселье. Долго приглядывался и соображал, как же шугнуть веселого фотографа.



«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Подскакал вплотную и попытался сделать страшный вид, но получилось наоборот.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Видя, что фокус не удался, поскакал развлекаться с сайгами. Многообещающе посмотрев на меня. Дескать, с тобой потом разберемся.

«Жить захочешь, не так раскорячишься»

Как говорят: «хочешь жить, не так раскорячишься». Вот так мудрый заяц приспособился жить среди сайгаков.
Спасибо государственным инспекторам за счастливо проведенные дни в региональном заказнике «Степном» (Астраханская область).

 

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