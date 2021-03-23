Учёные выяснили, когда появились блондинки и зачем они нужны

Блондинка из Вануату.

Распространенность людей со светлыми волосами в Европе.

Реконструкция статуи блондинки из Акрополя, ок. 480 г. до н.э.

Богиня Гера, изображенная со светлыми волосами

Часть картины «Благовещение» Леонардо да Винчи с изображением белокурой Девы Марии (примерно 1472-1475)

Фрагмент портрета наследного принца Польши Сигизмунда Казимира Васы (примерно 1644 год) с характерными светлыми волосами, потемневшими со временем, что подтверждается его более поздними изображениями.