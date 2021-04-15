11 популярных продуктов советской эпохи, которые остались в памяти

Сегодняшнее продовольственное изобилие не идет ни в какое сравнение с тем ассортиментом, который был доступен рядовому советскому гражданину. Однако даже при тогдашнем дефиците были такие продукты, которые остались в памяти многих, но с развалом СССР они исчезли с прилавков, и единственное, что о них осталось, это ностальгия тех, кто их еще застал. Вашему вниманию 11 популярных продуктов советской эпохи, которые сегодня не найти на полках магазинов.
1. Сыр в тюбиках
Только последние пару лет эта оригинальная упаковка сыра снова появилась на прилавках. /Фото: dekatop.com
Далеко не каждый советский гражданин вспомнит, что, помимо зубной пасты и яичного шампуня, на полках магазинов в то время можно было найти еще один продукт, который разливали в в тюбики. Речи идет о плавленном сыре. Хотя и тогда он был своего рода дефицитом, ведь его привозили не в каждый магазин, и даже не в каждый населенный пункт, однако его, по крайней мере, производили, да и был он попросту вкусным. А вот сегодня его днем с огнем не сыщешь: на всем постсоветском пространстве его можно приобрести разве что в Украине да Беларуси.
2. Кисель в брикетах
Кисель в брикетах если и есть, то уже не тот. /Фото: remoskop.ru
Справедливости ради, следует уточнить, что такой продукт, как кисель в брикетах, все-таки можно найти на полках современных магазинов. Вот только от советского продукта в нем осталась разве что прессованная форма упаковки. В СССР этот кисель не только варили по всем правилам: он считался настоящим лакомством даже в чистом виде. Натуральный состав позволял советской детворе просто разворачивать брикеты и грызть их прямо так. А вот с сегодняшним, учитывая ингредиенты, которые туда кладут, этот эксперимент лучше не повторять.
3. Сладкая железа
Полезнейший телячий субпродукт сегодня не найти. /Фото: dreamfields.ru
Субпродуктов говядины и телятины сегодня по-прежнему множество на прилавках мясных павильонов, вот только один из них, некогда популярный, найти будет большой удачей. Речь идет о сладкой (зобной) железе, которую также называют телячьими молоками, либо же тимусом. Ее считали очень полезным продуктом и нередко включали в меню, составляемое для детей.
4. Прессованный чай
Натуральный, но забытый советский чай. /Фото: livejournal.com
В ненатуральности невозможно было обвинить и советский чай. Особенно если речь шла о прессованном грузинском сорте. Кроме натуральных чайных листьев, в нем всегда можно было найти кусочки настоящих фруктов. Поэтому, как и в случае с киселем в брикетах, его любили не только заваривать, но и грызть в чистом виде. А вот сегодня прессованный чай на полках магазинов не встречается, заказать его придется только в Интернете, однако трудно сказать, насколько этот продукт будет похож на его знаменитый советский аналог.
5. Напиток «Золотой початок»
Малоизвестная слабоалкогольная шипучка из СССР. /Фото: violity.com
Этот напиток, хоть и был газировкой, так обожаемой советскими детьми, но помнят его больше взрослые. А все потому, что «Золотой початок» можно смело назвать слабоалкогольным напитком - содержание спирта в нем хоть и небольшое, но все-таки было. Но и дети порой к ней все же притрагивались.
Не совсем логичное, на первый взгляд, название напитка - «Золотой початок» - объясняется тем, что в первой его рецептуре присутствовало кукурузное сусло. Среди других ингредиентов были патока, сахар, спирт и небольшое количество лимонной кислоты. Именно поэтому шипучка золотистого цвета со сладковатым миндальным запахом закупоривалась в тару, напоминающую бутылки от шампанского.
6. Консервы «Мясо криля»
Советские морепродукты, которые оказались забыты. /Фото: fannykitchen.com
Еще один продукт советской эпохи, который обожали тогда и сегодня вспоминают с ностальгией - это мясо криля. Оно представляет собой мельчайших морских ракообразных. Именно СССР стали добывать их и производить из них консервы самыми первыми на планете, а случилось это в далеком 1961 году. Однако развал Советского Союза поставил точку на этом промысле на долгие годы, и мясо криля исчезло с магазинных прилавков: по информации Novate.ru, лишь совсем недавно эти консервы снова появились в продаже.
7. Газировка «Аленький цветочек»
Газировка, которую не каждый советский гражданин вспомнит. /Фото: meshok.net, picuki.com, livejournal.com
Малоизвестный даже для советского обывателя напиток производства знаменитого комбината «Саяны». Первая рецептура включала виноградный, клубничный и малиновый соки, лимонную и аскорбиновую кислоты. Однако в это случае советские производители не просто решили использовать краситель, но и взяли откровенно вредный: речь идет о печально известной пищевой добавке Е 123 «Амарант», которая давно запрещена в большинстве стран мира.
Однако «Аленький цветочек» все-таки просуществовал на прилавках некоторое время, хоть и поставляли его далеко не в каждый населенный пункт. Кроме того, неоднократно менялась его рецептура, и, в конечном итоге, от первоначального разнообразия вкуса остался один только ярко выраженный виноградный оттенок. Спрос на напиток после этого, конечно, упал, и в какой-то момент «Аленький цветочек» попросту перестали производить.
8. Сорго
Малоизвестную сегодня кашу раньше знал едва ли не каждый. /Фото: eda-land.ru
Если и знает современный обыватель о том, что такое сорго, то с большой долей вероятности вспомнит кормовую или техническую культуру, из которой, в частности, сегодня вяжут веники. А вот бывший советский гражданин скажет, что было еще и пищевое, или сахарное сорго. Правда, и в те времена этой крупы было довольно немного, но вот сейчас ее вообще не найти. Те же, кто ее пробовал, обязательно скажут, что каша из сорго была невероятно вкусной, и нередко основными ее потребителями были советские школьники, которых кормили ею мамы перед походом в школу.
9. Толокно
Ранее популярный продукт сегодня уже мало кто вспомнит. /Фото: royal-forest.org
Другой довольно популярный продукт питания времен СССР, который сегодня вообще мало кто знает, это толокно. Оно представляет собой муку, в которую перемалывают цельные овсяные зерна. В советской продовольственной отрасли толокно считалось полезным диетическим продуктом, а найти его можно было едва ли не в каждом магазине либо в пакетах, либо на развес. О популярности этого вида муки можно судить и по тому, что немало рецептов с ее использованием размещалось в легендарной советской «Книге о вкусной и здоровой пище».
10. Советская жевательная резинка
Когда-то все это разнообразие было вытеснено иностранными аналогами. /Фото: pikabu.ru
Далеко не каждый современный школьник даже знает, что в детстве их родителей жевательные резинки тоже было, причем не только заграничные, но и отечественного производства. В Советском Союзе выпускать жвачку начали еще в семидесятые, и ассортимент ее видов, хоть и не настолько разнообразный, как сейчас, но все-таки немаленький. А если добавить еще и те, которые завозились из стран соцлагеря, этот список значительно расширяется.
Конечно, они были не без недостатков, да и вкусовые качества порой оставляли желать лучшего - видимо поэтому, когда с Запада в конце восьмидесятых на советский рынок хлынули их жевательные резинки, отечественные аналоги были вытеснены на периферию интересов маленьких потребителей, а вскоре и вовсе исчезли с прилавков магазинов. Поразительно: тогда эти жвачки не ценили, а сегодня вспоминают с ностальгией.
11. Напиток «Степной»
Пожалуй, один из самых оригинальных по составу советских напитков. /Фото: ekabu.ru
Еще один малоизвестный напиток советской эпохи, который пробовали не все, а те же, кто его все-таки испил хотя бы однажды, вряд ли его вкус когда-нибудь забудут. А все из-за совершенно оригинального состава, который сегодня нигде не найдешь. Среди ингредиентов были лимонная кислота, экстракты российских трав, вытяжка грецкого ореха и даже некоторое количество настоя элеутерококка. Пик популярности этого напитка пришелся на период московской Олимпиады 1980 года: по данным редакции Novate.ru, на этикетках тогда размещались знаменитые олимпийские пять колец.
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