Самые распространённые виды аллергии

Аллергия — это то, что заставляет организм вырабатывать иммунный ответ, который, на самом деле, причиняет вред человеку. Когда вы входите в контакт с веществом, на которое у вас аллергия, организм воспринимает его как захватчика и резко активизируется.



Подобная реакция может быть какой угодно, начиная от лёгкой формы крапивницы, головной боли и серьёзных проблем с дыханием, до того, что называется анафилактическим шоком (анафилаксией), который может убить человека и требует немедленного укола эпинефрина (адреналина). Для более мягких форм аллергии существует много способов лечения, от избегания того, что вызывает аллергию, до приёма лекарственных препаратов от сезонной аллергии.



При некоторых видах аллергии нужно делать уколы или класть под язык таблетки в надежде переобучить свою иммунную систему, чтобы она больше не воспринимала аллерген как угрозу и не «лечила» аллергию.



Некоторые виды аллергии проявляются гораздо чаще остальных, и в этом списке перечислены 25 наиболее распространённых из них!









25. Аллергия на арахис — не то же самое, что и аллергия на любой другой орех, потому что арахис, на самом деле, не настоящий орех, а представитель семейства бобовых.



Показатели аллергии на арахис среди населения растут в США и Великобритании, и учёные пока не могут объяснить по какой причине.

Что нам известно, так это то, что реакция может варьироваться от лёгкой формы до смертельного исхода — даже в случае минимального контакта.24. Аллергия на сою — менее распространённый вид аллергии, который обычно встречается у детей, но с ним трудно жить, потому что соя встречается почти в каждом переработанном пищевом продукте, начиная от детских питательных смесей до мясных полуфабрикатов и масла для жарки (даже если на этикетке не сказано про содержание сои).23. Никель — это металл (из которого изначально делали монеты), и у некоторых людей на него бывает аллергия. Обычно встречается в бижутерии, и если при ношении серёжек или колье на месте соприкосновения появляется зуд, сыпь или начинает шелушиться кожа, то, скорее всего, у этого человека аллергия на никель . Никель также часто встречается в застёжках-молниях, оправе для очков, мобильных телефонах и ключах.22. Аллергия на яйца в основном встречается у детей и обычно проходит с возрастом, правда, не всегда. Протеины, вызывающие аллергическую реакцию, на самом деле содержатся только в яичном белке, однако аллергикам всё равно приходится исключать из своего рациона яйца, поскольку невозможно стопроцентно отделить яичный желток от белка.Яичные белки используются во многих распространённых вакцинах, поэтому перед введением вакцины врач должен спросить, нет ли у пациента аллергии на яйца.21. Пенициллин — это группа антибиотиков и один из первых комплектов антибиотиков, которые используются регулярно. Открытый в 1928 году Александром Флеммингом, пенициллин начали использовать с 1942 года. Реакция на пенициллин варьируется от небольшой сыпи до анафилактического шока.20. Сульфаты — это химические вещества, которые в своей естественной форме встречаются в одних продуктах, и в качестве синтетического консерванта — в других. Примерно 1 из 100 человек чувствителен к сульфатам, и аллергическая реакция на них может быть как опасной для жизни, так и в виде лёгкой головной боли.19. Аллергия на орехи является одной из наиболее распространённых среди взрослых и детей. Аллергическая реакция может быть опасной для жизни, поэтому большинство специалистов рекомендуют таким людям носить с собой всё время шприц-ручку с эпинефрином.Среди орехов, на которые бывает аллергия — грецкие орехи, фундук, бразильские орехи, миндаль и другие. К ним не относятся семена подсолнечника, семена тыквы или арахис, которые технически являются представителями других семейств . 18. Аллергическая реакция на яблоки является одним из наиболее распространённых виновников синдрома оральной аллергии. Если после употребления яблок ощущается пощипывание, зуд или припухлость губ, языка или горла, то, возможно, у человека на них аллергия.Протеины в яблоках, вызывающие аллергическую реакцию, расщепляются во время обработки продукта, поэтому многие, кому нельзя есть сырые яблоки, по-прежнему могут ими наслаждаться в яблочных пирогах и яблочных соусах.17. Формальдегид — это химическое вещество, которое часто используется для обработки тканей. Он также содержится в некоторых косметических продуктах, таких как лак для ногтей. Контакт с формальдегидом может вызвать сыпь и контактный дерматит . 16. Наиболее распространёнными специями, вызывающими аллергию, являются корица и чеснок, но другие специи, в том числе зелёный лук , горчица и даже ваниль, могут вызвать аллергическую реакцию любого рода — от головной боли до анафилактического шока.Аллергия на специи составляет около 2% из всех известных пищевых аллергий, но врачи ожидают, что это число будет расти, поскольку в настоящее время специи всё больше используются как в пище, так и в чистящих и косметических средствах.15. Аллергическая реакция на мясо может произойти в ответ на употребление говядины, свинины, оленины или домашней птицы, в зависимости от индивидуальных особенностей, а симптомы иногда могут проявляться в течение нескольких часов . В последние годы в южной части США случаи аллергической реакции на мясо стали увеличиваться в качестве побочного эффекта от укуса иксодового клеща.14. Листовые пластинки травы имеют микроскопические шипы, которые вызывают аллергическую реакцию при непосредственном контакте с кожей. Смешиваясь с пыльцой во время кошения травы, они превращают лето в главный сезон для аллергии на траву.13. Аллергию на цитрусовые вызывает профилин, содержащийся в цитрусах. Организм некоторых людей может воспринимать профилин не как еду, а, скорее, как вредное вещество, в результате чего происходит иммунная реакция.12. Аллергия на кунжут довольно распространена в таких странах, как Израиль и Австралия. Аллергическую реакцию могут вызвать семена кунжута, кунжутное масло и тахини (соус).11. Салициловая кислота (салицилат) — это химическое вещество растительного происхождения, которое является основой для многих лекарственных препаратов, таких как аспирин и другие противовоспалительные препараты.Салициловая кислота также содержится в некоторых овощах и фруктах, и ещё используется в качестве добавки для обработанных продуктов и некоторых косметических средств. Аллергическая реакция на салицилат может варьироваться от небольшой заложенности носа и сыпи до симптомов астмы или анафилактического шока.10. Аллергия на ракообразных является одной из наиболее распространённых среди детей и взрослых, и отличается от аллергии на рыбу. Она может быть на омаров, крабов и креветок. В США, например, в службы экстренной медицинской помощи с аллергией на ракообразных обращается больше людей, чем с любой другой.9. Укусы насекомых всегда неприятны, независимо от того, есть ли у человека на них аллергия или нет, потому что они все сопровождаются выбросом крошечного количества яда, на который реагирует организм каждого человека . Однако аллергия на такие укусы может проявляться в виде жгучей боли, отёчности, зуда, высыпаний. В тяжёлой форме аллергическая реакция может проявляться в виде крапивницы, проблем с дыханием, учащённого пульса, а иногда и анафилактического шока.8. Аллергия на пшеницу — это не то же самое, что непереносимость клейковины (которая называется целиакия). Аллергия на пшеницу возникает в результате ответной реакции организма на белок в пшенице и продукты, содержащие пшеницу.Обычно этим страдают дети, и часто с возрастом это проходит. К счастью, существует много других продуктов на выбор, таких как рисовая, кокосовая или миндальная мука, которые являются прекрасной альтернативой для маленьких животиков , которым пшеничная мука противопоказана.7. По некоторым оценкам, почти 3% маленьких детей страдают от аллергии на молоко. Когда-то считалось, что с возрастом это проходит, однако недавно проведённые исследования показали, что это не так. Реакция варьируется от расстройства желудка до кровавого стула и анафилактического шока.6. Аллергия на животных — это, на самом деле, аллергическая реакция на белки в слюне и сальных железах животного, и этот вид аллергии может развиваться годами.В зависимости от тяжести аллергии, некоторые люди по-прежнему могут держать дома кошек или собак при условии старательного соблюдения чистоты в доме и чистоплотности домашних животных. Другие, к сожалению, не могут находиться с животными даже в одной комнате . 5. Когда тараканы приходят в гости, они оставляют после себя не только вопли тех, кто их обнаруживает, но и свои слюни, фекалии и сбрасываемую шкурку. У некоторых людей на них возникает аллергическая реакция , потому что до этого тараканы были недостаточно ужасны.4. Латекс производится из сока каучукового дерева и может вызвать очень серьёзную реакцию у тех, у кого на него аллергия. Наиболее распространённые способы войти в контакт с латексом — медицинские перчатки и презервативы, но, к счастью, многие медицинские учреждения переходят на нитриловые перчатки, которые являются синтетическим латексом и не несут в себе риск аллергической реакции.3. Плесень — это маленькие грибки со спорами, которые летают по воздуху до тех пор, пока не смогут зацепиться и начать расти где-нибудь, где тепло и влажно, например, в ванной или на стенах дома, пострадавшего от воды. Существуют особые виды плесени, которая растёт на опавших листьях на улице, поэтому людям с аллергией на плесень нужно рассмотреть возможность ношения маски, убирая листья.2. Пылевые клещи — это микроскопические клещи, которые являются главной причиной аллергии на пыль. Они питаются такими вещами, как кусочки мёртвой человеческой кожи, которые могут составлять до 80% всей пыли в некоторых домах.Пылевые клещи чрезвычайно крошечные, поэтому их можно вдохнуть, или они могут попасть в глаза, и организм человека отреагирует на них почти так же, как на пыльцу растений. Конечно, чем грязнее в домах, тем больше в них пылевых клещей, однако ни один дом не является полностью свободным от них, так что не стоит стыдиться.1. Пыльца — это мужская пылевидная репродуктивная часть растения. Мужские растения выпускают пыльцу в воздух, затем она оседает на женский цветок, и появляется новое семя. Однако «выброс в воздух» порции этой любовной истории означает , что многие люди её вдыхают, после чего запускается процесс аллергической реакции.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)