Ученые, ценой своей жизни спасшие коллекцию семян во время блокады

Ученые Всесоюзного института растениеводства (ВИР) Н.И. Вавилова совершили выдающийся подвиг во время осады Ленинграда. ВИР обладал огромным фондом ценных зерновых культур и картофеля. Чтобы сохранить ценный материал, который помог восстановить сельское хозяйство после войны, селекционеры, работающие в институте, не съели ни единого зернышка, ни одного картофельного клубня. А сами умирали от истощения, как и остальные жители блокадного Ленинграда.









Зерно на вес жизни

Главный хранитель коллекции

Смерть от голода в кабинетах с семенами

Картофельные плантации близ Марсова поля