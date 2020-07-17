Мир меняется, и вместе с ним меняются привычки человека. Правда, у кого-то сохраняются старые, но таких людей в наше время называют «динозаврами».
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Человек и его привычки тогда и сейчас
Мир меняется, и вместе с ним меняются привычки человека. Правда, у кого-то сохраняются старые, но таких людей в наше время называют «динозаврами».
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