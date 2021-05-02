Самые странные и абсурдные школьные запреты

В современных школах пытаются максимально обеспечить порядок. Сегодня там уже не увидишь, как былые годы толп бегающих детишек, шпаргалок, шумных игр и многого другого, чтоб было присуще школьной жизни лет этак 30 назад. Порядок – это, конечно, хорошо. Однако, это порой стремление навести порядок приводит к очень странным и нелепым запретам.









Слова «мама» и «папа»

Красные чернила

Опасные игры

Школьные обеды

Хэллоуин

Узкие джинсы

Друзья

Том Сойер под запретом

Толстовки

Снежки

Солдатики

Самооборона