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Самые странные и абсурдные школьные запреты

В современных школах пытаются максимально обеспечить порядок. Сегодня там уже не увидишь, как былые годы толп бегающих детишек, шпаргалок, шумных игр и многого другого, чтоб было присуще школьной жизни лет этак 30 назад. Порядок – это, конечно, хорошо. Однако, это порой стремление навести порядок приводит к очень странным и нелепым запретам.

Самые странные и абсурдные школьные запреты

Слова «мама» и «папа»


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Слова «мама» и «папа» были официально запрещены в учебной литературе школ Калифорнии в 2007 году. Причиной этого стало «ущемление прав однополых пар и транссексуалов». По-видимому, подобные родители обижаются, когда их усыновленному ребенку говорят: «приведи в школу маму и папу».

Красные чернила


Самые странные и абсурдные школьные запреты

В некоторых школах Великобритании учителям запретили пользоваться красными чернилами, чтобы подчеркивать неправильные ответы учеников, поскольку это якобы слишком расстраивает детей по причине того, что красный считается «очень негативным цветом». Учителя теперь используют «эмоционально нейтральные» черные или синие чернила.

Опасные игры


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Начальные школы в нескольких штатах США запрещают соревновательные игры, такие как салки, американский футбол и соккер. Они считаются слишком опасными для детей.

Школьные обеды


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Обычно, в американских школах нейтрально относятся к тому, что дети приносят ланч из дома.
Однако, дирекция Little Village Academy в Чикаго запретила подобное в 2011 году и обязала всех учеников есть обед в школьной столовой. Так попытались уравнять тех, кто может принести с собой бутерброд с икрой, и тех, чьи родители могут дать ребенку разве что кусочек хлеба.

Хэллоуин


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Хэллоуин был запрещен в одной из школ Пенсильвании в 2013 году, поскольку некоторые родители считали, что у этого праздника есть религиозный подтекст. Они даже отказывались отправлять детей в школу 31 октября.

Узкие джинсы


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Узкие джинсы были запрещены в 2009 году в техасской школе за то, что они «мешают обучению». Также были запрещены полосатые и клетчатые рубашки. Некоторые родители ответили на подобный дресс-код наиболее разумным способом: перевели своих детей в другую школу.

Друзья


Самые странные и абсурдные школьные запреты

В школе Thomas’s Private Day School в Лондоне запретили… лучших друзей для детей возрастом 4-10 лет. Официальным обоснованием было то, что подобные дружеские отношения являются «слишком навязчивыми» и «вредными для здоровья» детей.

Том Сойер под запретом


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Многие люди знают, что в школах часто запрещают книги, в которых высказываются опасные идеи. Однако, иногда это доходит до смешного. К примеру, в некоторых школах запретили «Приключения Тома Сойера» из-за расовых стереотипов (книга была написана в 1870-х годах, когда существовало рабство), «451 градус по Фаренгейту» (за чрезмерную сатиру) и «Гарри Поттера».

Толстовки


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Одна из школ в Канзасе запретила детям носить толстовки, поскольку якобы ученики носили в передних карманах толстовок телефоны и набирали друг другу сообщения, не глядя на клавиатуру. При этом не была запрещена вся одежда с карманами, а также не были запрещены сами телефоны.

Снежки


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Наверняка многие вспоминают, как они когда-то играли в снежки в школьном дворе или на детской площадке. Однако, сейчас многие школы начинают запрещать игру в снежки, поскольку при этом дети могут нанести друг другу травмы.

Солдатики


Самые странные и абсурдные школьные запреты

Очередным запретом стали игрушечные фигурки с огнестрельным оружием в руках. Причем, причиной стало даже не то, чтобы дети делали вид, что стреляют друг в друга при играх, а то, что в этих школах хотят сделать вид, что оружия вообще не существует.

Самооборона


В большинстве государственных школ в США запрещена самооборона. Политика «нулевой терпимости» к издевательствам и насилию означает то, что хулиганы и жертва получат наказание в равной степени, если жертва начнет защищаться.

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Самые странные и абсурдные школьные запреты

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