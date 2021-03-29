Почему подростки рвались на фронт и За какие заслуги получали звание Героя Советского Союза

Юные и бравые

У Сергея была даже форма.

Юные Герои СССР

Герой Советского Союза, который из Лени так и не дорос до Леонида.

Фотографий у героя сохранилось ничтожно мало.

Зина не умела сдаваться.

Девочка с пронзительным взглядом: Зина Портнова.

Валю Котика часто изображают пионером.

Реальных фото Вали не сохранилось.

Еще один юный Герой - Марат Казей.

Юные снайперы, летчики и разведчики

Василий Курка.

Юрий Жданко.

Подвиги Толи помнят и чтут.