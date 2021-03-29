Почему подростки рвались на фронт и За какие заслуги получали звание Героя Советского Союза

Когда вся страна встала на защиту Родины, самые горячие максималисты – подростки, вряд ли бы могли остаться в стороне. Им пришлось рано повзрослеть – взять на себя непосильный труд в тылу, но многие из них рвались на фронт, желая проверить себя перед лицом реальной опасности. Ребята, несмотря на юный возраст, показывали и силу духа, и смелость, и самопожертвование. Рассказываем о реальных историях подвигов подростков на войне.
В центральном архиве минобороны есть информация о более чем 3,5 тысяч солдат, которым не было 16 лет. К тому же, справедливости ради стоить подчеркнуть, что далеко не каждый командир торопился сообщить командованию о том, что у них появился «сын полка». Такое старались скрыть, утаить, изменить возраст в документах. Неразбериха в последних как раз наглядно это демонстрирует. Реальное количество лет на момент тех или иных событий выяснялось гораздо позже, благодаря другим документам.
Помимо этих подростков были еще и совершенно неучтенные, которые воевали в отрядах ополчения и партизан, зачастую создав собственный отряд. Причем таких было огромное количество, к таким же неучтенным бойцам можно отнести диверсантов, которые орудовали едва ли не в каждом населенном пункте на оккупационных территориях.
Потому, если уж говорить о реальном количестве подростков, принимавших участие в военных действиях во время Второй мировой войны, то речь идет о десятках тысяч. И о большинстве маленьких героев мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
Юные и бравые
У Сергея была даже форма.
Сергея Алешкина называют самым юным солдатом, по крайней мере, так значится в сохранившихся документах. Он был рожден незадолго до войны и на момент первой записи о нем в документах, ему было всего шесть лет. Причем это наградные документы. В армию Алешкин попал в 1942 году, после того как его мама и брат были расстреляны за ведение партизанской деятельности. Тогда-то круглый сирота оказался в военной части (гвардейская стрелковая дивизия), где стали о нем заботиться.
В 1943 году его наградили как любимца полка, который своим жизнелюбием и любовью помогал бойцам преодолевать трудности, вселял в них стремление к победе. А осенью 1945 года он был награжден еще раз, как воспитанник суворовского военного училища. Однако история Алешина, который жил при дивизии – скорее исключение из правил, ведь в основном, тем, кто находился в тылу, минимум было по 13-14 лет. Некоторые из них смогли дойти и до Берлина в мае 1945 года.
Юные Герои СССР
Герой Советского Союза, который из Лени так и не дорос до Леонида.
Среди подростков есть и те, кто был удостоен высшей награды страны Советов – звания героя СССР. Всего их четыре, их имена на слуху, они воевали на разных уголках, попадали в разные обстоятельства, встречались с разными людьми, но вели себя одинаково достойно и героически.
Леонид Голиков был первым, кому было присуждено столь почетное звание. Соответствующий указ был подписан весной 1944 года. Текст документа сухо свидетельствует о том, что «тов.Голиков» удостоен звания Героя за выполнение указов командования и мужество, которое он проявил в боях.
Голиков родился в 1926 году в крошечной деревушке, то есть на момент начала войны ему уже было 15, тем не менее, его ошибочно часто называют пионером-героем, хотя очевидно, что этот возраст он перерос к началу войны. Он был единственным мальчиком в семье и рано стал единственным кормильцем, поскольку отец потерял здоровье и не мог больше работать – весь груз лег на плечи мальчишки. После окончания семилетки он стал работать на фанерном заводе.
Фотографий у героя сохранилось ничтожно мало.
Деревня Голикова оказалась в оккупации буквально через месяц-два после начала войны, через полгода эту территорию освободили красноармейцы. Практически сразу после этого здесь стали формировать команды диверсантов, в состав которых входили бывшие партизаны и добровольцы. В команду попросился также и Леня, но 15-летнего мальчишку не воспринимали всерьез и даже не рассматривали его кандидатуру. Но его учитель заверил, что Леня – парень, на которого можно положиться. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в партизанский отряд.
Сначала он был по хозяйственной части, заготавливал дрова, готовил еду. Но парню этого казалось мало, он хотел испытать себя в настоящем бою, в деле. Постепенно ему начали давать и такую возможность. Он стал ходить в разведку, вел подрывную деятельность в тылу врага. Уже к лету успел отличиться и его наградили медалью. Ее он получил за уничтожение трех немцев во время одной операции и подрыв автомобиля с немецким генерал-майором во время другой. Кроме того во время второй операции он забрал документы, на которых был гриф «секретно».
В общей сложности, он успел принять участие почти в 30 операциях, уничтожил около 80 фашистов, 14 мостов, 2 склада и десятки машин противников. Погиб партизан в бою, а звания Героя был удостоен посмертно. Память о нем увековечена памятниками, его фамилию носят улицы в разных городах.
Зина не умела сдаваться.
Обычно в ряды добровольцев рвались мальчишки, но звание героя Советского Союза носит и Зина Портнова, которая тоже относится к категории юных и смелых. Могли ли родители Зины и ее младшей сестры догадываться о том, что отправив девочек на лето к бабушке, подвергают их серьезной опасности? Девчонки уехали в Белоруссию в июне 1941, Зине тогда было 15 лет. Достаточно скоро территория оказалась оккупированной. И почти сразу Зина вступает в подпольное движение «Юные мстители». Сначала они расклеивают листовки, а затем стали устраивать диверсии.
Ребята использовали свой возраст для прикрытия, собравшись для очередной диверсии, при виде немцев, начинали шутить и веселиться, как обычная ребятня. Дальше больше, у ребят появилась связь со взрослым партизанским отрядом, которые снабжали их информацией и взрывчаткой. Ребята взорвали электростанцию, потом вывели из строя заводы, и испортили водокачку – единственную на всю округу. Немцы прекрасно понимали, что орудует банда диверсантов, на их поимку были брошены все силы.
Однако даже в этот период Зина не сбежала в лес к партизанам, а напротив, подобралась еще ближе к немцам – устраивается на кухню мыть посуду. В этой столовой обедали офицеры, которые проходили курсы подготовки. С одной стороны эта работа была выгодна для девушки, потому что она могла остатки еды уносить для своей сестренки. Как-то она узнала, что местных жителей собираются увозить в Германию, тогда она тайно увела сестренку к партизанам, а сама вернулась в столовую.
Девочка с пронзительным взглядом: Зина Портнова.
Подпольная организация, в которой состояла Зина, давно планировала провести диверсию ,в которой работала Зина, теперь же настал самый подходящий для этого случай. Она подсыпала яд в готовый суп, в результате употребления которого погибло больше ста офицеров. Среди гитлеровцев началась паника, стали искать виноватых ,проверяя их с помощью того же самого супа. Зина спокойно его съела, вот только домой добралась еле живая. Но бабушка смогла поставить внучку на ноги.
Зина перебралась к партизанам. С ними она участвовала во многих операциях, однажды, участвуя в операции по выявлению предателей, она сама стала их жертвой. Кто-то из жителей стал ее провоцировать, называя партизанкой. Зину схватили и стали пытать, тогда она выхватила у одного из немцев пистолет, убила его и еще двоих. В результате после страшных пыток, ее, практически полностью седую, расстреляли. Ей не успело исполниться и 18 лет. Героя Советского Союза ей присвоили посмертно.
Валю Котика часто изображают пионером.
Валя Котик получил звание Героя советского Союза тоже спустя 13 лет после Победы, он считается самым молодым Героем. Героем, который так никогда и не повзрослел. Он родился в 1930 году на Украине, а на момент начала войны учился в 6 классе. Довольно быстро его село оказалось на оккупированной территории.
Если некоторые взрослые уже было смирились с оккупацией, то Валя и еще несколько мальчишек, и не думали этого делать. Сначала они собирали оружие, которое им удавалось найти, и перепрятывали его. Благо, рядом постоянно проходили бои и после них там периодически оставалось разное оружие. Дальше – больше, они стали красть оставленное без присмотра оружие у немцев.
Однако Валя был настоящим диверсантом, он затаился у дороги и умудрился бросить гранату в машину фашистов. Так ему удалось уничтожить несколько противников, в числе которых был командир отряда. Подпольная организация, работавшая в этой округе узнала о проделках Вали, ушлого мальчишку позвали работать под их крылом. Он стал собирать информацию, через него передавали какие-то данные. Фашисты не обращали внимания на худого мальчишку, но количество диверсий увеличивалось, усилий для поиска виновных прикладывалось все больше. Под подозрение попадали в буквальном смысле все, без исключения.
Реальных фото Вали не сохранилось.
Когда подозрения пали и на Валю, он, вместе с мамой и братом ушел в лес. Там продолжил свою деятельность уже вместе с партизанами. На его счету множество успешных операций, он часто показывал себя не только смелым, но и находчивым, ему удавалось выпутаться из многих ситуаций, а возраст играл на руку.
В 1944 году, когда линия фронта уже продвинулась на запад, отряд Вали должны были расформировать, а его самого отправить учиться. Предстояла последняя операция – штурм города. Там он и был смертельно ранен. Выкарабкаться не смог. Его заслуги по достоинству оценили лишь спустя время, и его звание героя тоже посмертное.
Заслуги еще одного юного Героя Советского Союза – Марата Казея оценили еще позже – спустя 20 лет после Победы. Однако и в этом случае, время все расставило на свои места. Он родился в семье ярого большевика в 1929 году, несмотря на это, отца обвинили во вредительстве и сослали, там, в ссылке он и умер. Когда началась война, его мама практически сразу же примкнула к партизанскому движению. Она продолжала жить в деревне, оказывая всяческую поддержку подпольщикам, однако фашисты вскоре узнали про это и расстреляли. Осиротевшие дети примкнули к партизанам.
Еще один юный Герой - Марат Казей.
Марат часто уходил в гарнизоны к немцам за информацией и часто возвращался с полезной «добычей». На мальчишку, который сновал под ногами, фашисты не обращали особого внимания. Но проявлял себя он не только в разведке. Однажды отряд, в котором он воевал, окружили гитлеровцы. Спасения ждать было неоткуда, а кольцо все сужалось. Однако Мальчишке удалось прорваться через круг и добраться до своих – соседнего партизанского отряда, который поспешил на помощь. Благодаря совместным усилиям, удалось одолеть врага.
Возвращаясь с другого задания, они наткнулись на карателей, командира практически сразу убили, Марату удалось прорваться, но патроны были на исходе, с собой было только еще две гранаты. Он понимал, что его захотят взять живым. Он подпустил немцев максимально близко и взорвал гранату. Марат погиб, но взрыв услышали партизаны и были предупреждены о том, что враг рядом.
Юные снайперы, летчики и разведчики
Василий Курка.
Не всегда юные солдаты были партизанами, хотя это, безусловно, был для них наиболее приемлемый способ участвовать в борьбе за Победу. Василий Курка, например, был снайпером, и это, несмотря на свои 16 лет. Сначала его никуда не брали, хотя он и был мобилизован, но парнишка добился своего и попал в снайперскую команду.
Всю войну он служил в той же самой дивизии, куда попал поначалу. Он дослужился до лейтенанта, командовал стрелковым взводом. На его счету было до 200 уничтоженных фашистов, не дожил до Победы меньше полугода, получив смертельное ранение погиб.
Зачастую мальчишки попадали на фронт лишившись родителей. А вот Аркадий Каманин, который стал отличным летчиком, напротив, отправился воевать вместе с отцом. Его отец был легендарным летчиком, Героем Советского Союза, а сына устроил работать авиамехаником. Поначалу в части воспринимали Аркадия как генеральского сынка – снисходительно и не всерьез. Однако вскоре стало понятно, что у сына не только отцовская фамилия, но и характер. Он стал отличным летчиком, как и его отец. Умер Аркадий от менингита, организм, ослабленный войной, не смог пережить этого испытания. Ему было 18 лет.
Юрий Жданко.
Судьба Юрия Жданко более счастливая, а это среди юных героев – редкость. На фронт он попал случайно. Мальчишка пошел показывать брод отступающей Красной Армии, а вернуться обратно не успел – в городе уже были немцы. Так он и ушел вместе с частью, став сыном полка. Впереди его ждали огромные испытания: он участвует в операциях по взрыву моста, прорывается из кольца окружения и приводит помощь своему батальону.
После тяжелого ранения, его, уже увешенного медалями отправляют в тыл. Там он поступает в Суворовское училище, но не проходит по состоянию здоровья. Тогда он учится на сварщика и в этой профессии сможет достичь профессиональных высот.
Подвиг Александра Матросова повторили более 200 человек, среди них был и Анатолий Комар, которому на тот момент было всего 15 лет. Воевать он стал когда фронтовая линия пришлась на его родной город, сначала он тоже помогал красноармейцам ориентироваться по местности, а затем и втянулся в боевые операции.
Подвиги Толи помнят и чтут.
Его боевой путь оказался коротким. Они с товарищами возвращались с разведывательной операции, как выдали себя. Начался бой. У противника был пулемет. Комар кинул гранату, огонь стих, бойцы поднялись в атаку, а пулемет возобновил огонь. Мальчишка был ближе всех к нему и не долго думая, заслонил огонь собой. Ему удалось отстоять секунды, но это было то самое драгоценное время, которое было нужно для успешного завершения операции.
Юные бойцы и их отвага – наглядная демонстрация патриотизма и любви к Родине и своим близким. Ведь мальчишки вовсе не оглядываясь на сложности и опасности, хотели воевать рядом со взрослыми, потому что не могли иначе.
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