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Неповторимая Африка

Иногда бывает, что ты перестаешь оценивать фотографии, а забываешь обо всем на свете, погружаешься в тот мир, который изображен на снимках. Так происходит с работами Кейта Коннели…

Именно в этом и состоит задача фотографа. И если зритель не почувствовал что-то подобное, то значит, он работал зря…

Игра света и теней Кейта Коннели без комментариев.

Неповторимая Африка


Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

Неповторимая Африка

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