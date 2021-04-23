Неповторимая Африка

Иногда бывает, что ты перестаешь оценивать фотографии, а забываешь обо всем на свете, погружаешься в тот мир, который изображен на снимках. Так происходит с работами Кейта Коннели…



Именно в этом и состоит задача фотографа. И если зритель не почувствовал что-то подобное, то значит, он работал зря…



Игра света и теней Кейта Коннели без комментариев.





































































































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